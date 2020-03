Die katholische Welt lebt von ihren Absurditäten, ihren kleinen und großen Paradoxien. Eine davon lautet: Ohne den sechs Jahre zurückliegenden Skandal um den damaligen Limburger Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst und dessen Vorliebe für Luxusimmobilien, versenkbare Fernseher und Großraumduschen hätte der deutsche Katholizismus heute einen anderen Hirten an seiner Spitze. Denn das Beste, was man über Georg Bätzing, den frisch gewählten Nachfolger von Reinhard Kardinal Marx im Amt des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), sagen kann: Er ist nicht Franz-Peter Tebartz-van Elst!

Wo Tebartz-van Elst befahl und Gehorsam forderte, hörte Bätzing zu und nahm die Sorgen und Nöte seiner Untergebenen ernst. Der Eisenbahnersohn, geboren in Kirchen an der Sieg, brachte Ruhe in das nach der Ära Tebartz zutiefst traumatisierte Bistum. Dass Bätzings friedensstiftende Wirkung ihn jedoch irgendwann ins prestigeträchtigste Amt des deutschen Katholizismus befördern würde, war vor der Frühjahrsvollversammlung der Bischöfe in Mainz nicht unbedingt zu erwarten. Dafür war es im Vorhinein einfach etwas zu ruhig geworden in und um Limburg.



Revolutionen sind nicht zu erwarten

Im großen Richtungsstreit um die Zukunft der katholischen Kirche in Deutschland gaben andere Bischöfe bislang den Ton an. Auf liberaler Seite waren das vor allem der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck und der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer. Ihnen standen auf konservativer Seite der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki und der Regensburger Rudolf Voderholzer gegenüber. Beide Lager waren in der Vergangenheit nie verlegen um drastische Kommentare zur katholischen Misere wie auch um die eine oder andere Stichelei gegen Marx und sein Lieblingsreformprojekt, den Synodalen Weg.



Dass sich Bätzing aus den internen Grabenkämpfen weitestgehend heraushielt und wenn überhaupt durch demonstrative Mutlosigkeit auffiel, dürfte ihn am Ende für beide Lager wählbar gemacht haben. Zwar plädierte Bätzing als einer von vielen Bischöfen öffentlich für die Freistellung des Pflichtzölibats und sprach im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der von den Bischöfen in Auftrag gegebenen MHG-Studie über den sexuellen Missbrauch von Kindern durch Kleriker von der Kirche als "Täterorganisation", doch als es darum ging, homosexuelle Paaren in seinem Bistum den Segen zu erteilen, erklärt er das kurzum für unmöglich. "Dann gib es morgen den Bischof Georg nicht mehr." Nein, Revolutionen sind von Bischof Georg sicher nicht zu erwarten.

Um gar nicht erst den Eindruck zu erwecken, suchte Bätzing in seinem ersten Pressestatement in Mainz den Schulterschluss mit dem neben ihm stehenden Marx: "Ich stehe treu zu den Dingen, die ich übernommen habe." Den vom Vorgänger initiierten Synodalen Weg wolle er selbstredend ohne Richtungsänderungen und Akzentverschiebungen weitergehen.

Und wie Bätzing dort stand auf der großen Bühne und strahlte, konnte ihm keiner den Willen, das Werk des großen Vorsitzenden fortzuführen, absprechen. Doch wie soll das gehen? Schließlich war Marx selbst dazu am Ende seiner Amtszeit kaum mehr in der Lage.



Regieren aus dem Hintergrund

Als Reinhard Kardinal Marx am 11. Februar mit nur 66 Jahren überraschend verkündete, aus Altersgründen nicht mehr für den DBK-Vorsitz zur Verfügung zu stehen, mutmaßten viele: Marx habe sich aufgerieben beim Versuch, die tief gespaltene Bischofskonferenz auf einen Kurs aus der Missbrauchskrise einzuschwören. Immer offener und unversöhnlicher waren Bewahrer und Reformer zuvor über einander und zusammen über den Vorsitzenden hergezogen.

Die einen glaubten, am Ende des von Marx eingeschlagenen Synodalen Wegs stünde der Untergang des Katholizismus. Die anderen lästerten über die angeblich chaotische Arbeitsweise des Vorsitzenden und diagnostizierten Führungs- und Reformschwäche.

Beide Lager wussten dabei immer: Der Vorsitzende der Bischofskonferenz kann ihnen nichts. Er ist nicht der "deutsche Papst", wie der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf jüngst noch einmal feststellte. Er ist nur der Sprecher der Bischöfe und als solches ein zahnloser Tiger. Das Marx stets den Eindruck zu erwecken verstand, mehr zu sein, lag einerseits an seiner imposanten Physis und andererseits an seiner demonstrativen Nähe zur Macht in Rom – auch wenn seine Gegner ihn zuletzt mehrfach dort anschwärzten und düpierten.

Seinem Nachfolger Georg Bätzing fehlt die Eigenschaft, sich größer zu machen, als er wirklich ist. Er ist nicht mutig und nicht mächtig, sondern nett und bodenständig. Für das traumatisierte Bistum Limburg war er deshalb nach Tebartz-van Elst genau der Richtige. Dort brauchten die Menschen einen netten, bodenständigen Seelsorger, dem sie ihr Herz ausschütten konnten. Ob Bodenständigkeit und Ruhe jedoch reichen, um die Bischofskonferenz zu befrieden und das Werk des großen Vorsitzenden weiterzuführen (von der Durchsetzung einer eigenen Agenda ganz zu schweigen) darf angesichts des intriganten Potentials der Mitbrüder bezweifelt werden. So spricht Bätzing nicht einmal Italienisch, wie er in Mainz in entwaffnender Unschuld bekannte. Kontakte in die römische Kurie hat er auch nicht.

Marx lächelt breit in Mainz als sein Nachfolger das beichtet. Da gäbe es ja andere in der Bischofskonferenz, die aushelfen könnten. Marx selbst zum Beispiel. Denn dass der nicht mehr Vorsitzender ist, bedeutet nicht automatisch, dass er sich von der Macht verabschiedet hat. Das Wort des Erzbischofs von München zählt auch künftig viel in der deutschen Bischofskonferenz, vielleicht sogar mehr als vorher. Der Neue wird ihn brauchen. Er wird in Marx' Sinne regieren. Er kann gar nicht anders. "Georg, du bist dran", ruft Marx ihm am Ende noch zu. Fehlt nur, dass er Bischof Georg noch gönnerhaft die Schulter klopft.

Es ist offensichtlich: Reinhard Kardinal Marx hat von seinen Gegnern gelernt. Die schielten wohlweislich nie nach einem Titel, der nichts bedeutet. Stattdessen agierten sie nach dem Motto "Mir doch egal, wer unter mir Vorsitzender ist". Statt sich aufzuplustern und größer zu tun, als er wirklich ist, geht Marx jetzt den umgekehrten Weg: Er macht sich kleiner, unscheinbarer als er ist. Aus der zweiten Reihe lässt sich schließlich auch regieren, wenn man einen willigen Vollstrecker in der Spitze hat. Ob Bischof Georg mehr sein will und kann als das, wird sich zeigen. Ob seine Mitbrüder ihn lassen, auch.