Um 10.41 Uhr läuten an diesem Dienstag alle Kirchenglocken in der kleinen nordrhein-westfälischen Stadt Haltern am See, wie in den vergangenen vier Jahren. Sie gedenken der 16 Schülerinnen und Schüler und der zwei Lehrerinnen des Joseph-König-Gymnasiums, die am 24. März vor fünf Jahren beim Absturz des Germanwings-Airbus in den französischen Alpen ums Leben kamen. Das Läuten soll die Menschen erreichen, auch wenn sie in ihren Wohnungen und Häusern bleiben müssen. Wenn Erinnern und Trauern in Gemeinschaft nicht möglich sind: Dieses eine Ritual kann bestehen bleiben. Die Gedenkveranstaltung auf dem Schulgelände, der Gedenkgottesdienst in der Kirche und auch die Gedenkreise nach Frankreich für Angehörige wurden wegen des Corona-Ausbruchs abgesagt.

Vor genau fünf Jahren ist in den französischen Alpen Flug 4U 9525 der Germanwings auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf in der Nähe des Dorfes Le Vernet abgestürzt. An Bord waren sechs Besatzungsmitglieder und 144 Passagiere, darunter die Reisegruppe des Halterner Joseph-König-Gymnasiums. Die Zehntklässler waren auf dem Rückweg von einem Schüleraustausch in Spanien. Französische Ermittler kamen zu dem Schluss, dass der Co-Pilot Andreas Lubitz das Flugzeug absichtlich abstürzen ließ. Als der Kapitän der Maschine das Cockpit verlassen hatte, um zur Toilette zu gehen, verriegelte Lubitz demnach von innen die Tür und leitete den Sinkflug ein. Um 10.41 Uhr zerschellte das Flugzeug an den Bergen. Niemand überlebte.



Die gemeinsame Reise kann nicht stattfinden

Seitdem organisiert die Lufthansa jedes Jahr eine Reise für alle Angehörigen nach Le Vernet. Vor zehn Tagen kam die E-Mail, dass die Reise in diesem Jahr nicht stattfinden könne, sagt Ulrich Wessel, der Schulleiter des Joseph-König-Gymnasiums. Er wollte in diesem Jahr mitfliegen, gemeinsam mit den Angehörigen. "Auch wenn diese Reise für einige Eltern ein wichtiger Termin gewesen ist, Verständnis haben, denke ich, alle in dieser Situation", sagt er.

Seine Schule ist in den vergangenen fünf Jahren weitgehend zur Normalität zurückgekehrt. Fotos der verstorbenen Schülerinnen und Schüler und der beiden Lehrerinnen erinnern im Flur des Gebäudes an sie, auf dem Schulhof steht eine große Gedenktafel. Hier vor der Tafel, auf der alle 18 Namen stehen, wollte sich die ganze Schule zum Gedenken versammeln. Jetzt versuchen zumindest die Angehörigen an diesem Dienstag zu kommen, um zu trauern – mit dem gebotenen Sicherheitsabstand zueinander. "Ich selbst werde auch zur Gedenktafel gehen, als Privatperson", sagt Wessel.

Auch Anne Drüppels Tochter Lea war an Bord der Maschine. Drüppel hat in Haltern zum Andenken an ihre Tochter ein kleines Theater gegründet, das Lea-Drüppel-Theater. Sie gehört zu den wenigen Eltern, die nicht mit der Gruppe nach Le Vernet reisen wollten. "Ich reise lieber allein zum Absturzort", sagt sie. Sie wäre stattdessen zur Schule gekommen. So viel änderten die Absagen aber gar nicht, sagt sie am Telefon. Sie freue sich zwar darüber, dass das Andenken an ihre Tochter und die anderen Opfer wachgehalten werde. "Aber egal, ob diese Veranstaltungen stattfinden oder nicht, am Ende ist diese Trauer doch etwas sehr Persönliches, das jeder von uns mit sich selbst ausmachen muss."



Dann fällt ihr noch etwas ein: Die Kirchen, die Stadt und das Gymnasium haben die Bürger gemeinsam dazu aufgerufen, um 19 Uhr eine Kerze ins Fenster zu stellen und anzuzünden, als Zeichen der Anteilnahme. "Das ist eine schöne Aktion. Es ist ein gutes Gefühl, dass unsere Kinder nicht vergessen werden."