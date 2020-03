Flugtickets werden teurer, die Mietpreisbremse tritt in Kraft und künftig können auch unverheiratete Paare Stiefkinder adoptieren: Im April müssen sich Verbraucherinnen und Verbraucher auf neue Gesetze und Regelungen einstellen. Ein Überblick.

Mietpreisbremse

Am kommenden Mittwoch, also zum 1. April, tritt die bis 2025 verlängerte und verschärfte Mietpreisbremse in Kraft. Wo sie gilt, darf ein Vermieter beim Bewohnerwechsel in der Regel maximal zehn Prozent mehr als die ortsübliche Vergleichsmiete verlangen. Erstmals können Mieter zu viel gezahlte Miete auch nachträglich zurückfordern – für bis zu zweieinhalb Jahre.

Adoption von Stiefkindern

Bisher durften Stiefkinder nur adoptiert werden, wenn man mit deren Vater oder Mutter verheiratet ist. Nun können auch unverheiratete Paare Stiefkinder adoptieren. Voraussetzung ist, dass man seit mindestens vier Jahren eheähnlich zusammenlebt oder bereits ein gemeinsames Kind im selben Haushalt hat. Ist einer der beiden Partner noch mit jemand anderem verheiratet, ist die Adoption nur in Ausnahmefällen möglich.



Nach Angaben der Bundesregierung gab es 2017 in Deutschland etwa 2.400 Stiefkindadoptionen bei verheirateten Paaren. Es wird erwartet, dass sich die Anzahl durch die gesetzliche Ausweitung auf unverheiratete Paare jährlich um etwa 250 erhöht.



Flugtickets

Ebenfalls am 1. April tritt eine neue Regelung in Kraft, die Fliegen unattraktiver machen soll. Der Grund: Fliegen ist besonders klimaschädlich. Die Steuern auf Flugtickets werden deshalb steigen. Für Inlandsflüge und Flüge in der EU steigt der Steuersatz für die Airlines von 7,50 Euro auf 13,03 Euro pro verkauftem Ticket, für längere Flüge bis 6.000 Kilometer von derzeit 23,43 Euro auf 33,01 Euro und für Langstreckenflüge von 42,18 Euro auf 59,43 Euro. Diese Regelung ist Teil des schwarz-roten Klimapakets. Allerdings ist offen, in welchem Umfang die Aufschläge an die Fluggäste weitergegeben werden.



Mindestlohn im Baugewerbe

Der Zentralverband Deutsches Baugewerbe sowie der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie hatten sich mit der IG BAU auf steigende Lohnuntergrenzen für die Branche verständigt. Für das Baugewerbe gelten künftig höhere Lohnuntergrenzen. Demnach steigt der Mindestlohn für Hilfsarbeiter um 35 Cent auf 12,55 Euro pro Stunde. Der Mindestlohn für Facharbeiter in Westdeutschland steigt um 20 Cent auf 15,40 Euro, in Berlin auf 15,25 Euro. In den ostdeutschen Flächenländern gibt es diesen Facharbeiter-Mindestlohn am Bau nicht. Nach Angaben der Gewerkschaft IG BAU erhält etwa jeder fünfte Bauarbeiter den Mindestlohn. In den tarifgebundenen Betrieben wird besser gezahlt.



Lagerbestände von Pharmafirmen

Um Lieferengpässe bei Medikamenten zu vermeiden, können Pharmafirmen künftig von den Behörden verpflichtet werden, über Lagerbestände, Produktion und Absatzmenge bestimmter Arzneimittel zu informieren. Bei Engpässen kann zudem angeordnet werden, dass größere Mengen dieser Präparate auf Vorrat gelagert werden müssen. Sollte es trotzdem zu Lieferschwierigkeiten kommen, dürfen Apotheken in Zukunft auch teurere Arzneimittel mit dem gleichen Wirkstoff ausgeben, ohne dass der Patient mehr dafür zahlen muss. Insbesondere wegen der Corona-Krise werden Engpässe bei bestimmten Medikamenten befürchtet.