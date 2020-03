Auf der griechischen Insel Lesbos haben mehrere Flüchtlingshilfsorganisationen angekündigt, ihre Arbeit einzustellen. So wie der Co-Gründer der Organisation Refocus, Douglas Herman, begründeten auch andere Helfer dies mit zunehmenden Angriffen von Rechtsradikalen. Die meisten der Organisationen hätten ihr Personal angewiesen, die Insel zu verlassen, sagte Herman der Nachrichtenagentur AFP.

Viele Flüchtlingshelfer seien der Aufforderung ihrer Organisationen bereits gefolgt, so Herman weiter. Das gelte auch für alle sechs Mitarbeiter seiner Organisation. Die Gewalt gegen die Flüchtlingshelfer gehe von "faschistischen" Banden aus, sagte der Refocus-Gründer. Schlägertrupps hätten etwa Straßenblockaden auf der Insel errichtet und die Helfer in ihren Autos bedroht.

Ähnliches berichtet auch die Besatzung des Schiffs Mare Liberum. Die Crew dokumentiert Menschenrechtsverletzungen vor der ägäischen Küste und wurde nach eigenen Angaben am Montagabend von einer "Faschistenbande" attackiert. Die Angreifer hätten geschrien, der Besatzung gedroht und Benzin auf das Schiffsdeck geschüttet, schrieb der Verein auf Twitter.

Die niederländische Organisation Boat Refugee Foundation, die Flüchtlinge im überfüllten Camp Moria auf Lesbos medizinisch versorgt, teilte bei Facebook mit, sie habe ihr Klinikpersonal aus Sicherheitsgründen abgezogen.

"Angst und Unsicherheit" unter Mitarbeitern

Der medizinische Koordinator der Hilfsorganisation Ärzte der Welt, Dimitris Patestos, erklärte dagegen, sein Team plane nicht zu gehen. Zwar herrschten bei einigen Mitarbeitern "Angst und Unsicherheit", jedoch habe seine Organisation bisher keine Angriffe erlebt.

Reporter ohne Grenzen (RSF) berichtete unterdessen auch von Angriffen auf mehrere Journalisten und Fotografen auf Lesbos. "In Teilen Griechenlands herrscht offenbar ein rechtsfreier Raum", kritisierte RSF-Geschäftsführer Christian Mihr. Er forderte, dass Journalistinnen und Journalisten "angesichts des Ausmaßes der migrantenfeindlichen Zusammenstöße auf mehreren griechischen Inseln" ihrer Arbeit frei nachgehen und transparent berichten könnten.

Grenzübergänge zwischen der Türkei und Griechenland

Seit der türkischen Grenzöffnung zur EU am vergangenen Samstag haben Tausende Flüchtlinge versucht, die türkisch-griechische Grenze zu passieren. Seit dem Wochenende hinderten griechische Grenzschützer mehr als 24.000 Menschen am Übertreten. Nach Berichten des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) hielten auch Inselbewohner Flüchtlinge in Schlauchbooten davon ab, an Land zu gehen.

Die Insel Lesbos ist seit Langem ein Zentrum der Flüchtlingskrise in Europa. Im Flüchtlingslager Moria, das auf weniger als 3.000 Menschen ausgelegt ist, leben mehr als 19.000 Menschen unter katastrophalen Bedingungen.