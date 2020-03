Beim Untergang eines Schlauchbootes vor der Küste der griechischen Insel Lesbos ist ein Kleinkind ertrunken. Wie das griechische Fernsehen (ERT) unter Berufung auf die Küstenwache berichtete, war das Kind Teil einer 48-köpfigen Gruppe von Migrantinnen und Migranten, die an Bord des Bootes aus der Türkei gekommen waren. Das Boot ist von türkischen Schiffen eskortiert worden, teilte die Küstenwache mit. Als die Insassen des Bootes ein Patrouillenschiff der griechischen Küstenwache sahen, durchlöcherten sie das Schlauchboot. In einem solchen Fall ist die Küstenwache verpflichtet, die Menschen als Schiffbrüchige aufzunehmen und sie nach Griechenland zu bringen.



Zwar hat das Patrouillenboot 46 Menschen geborgen, kam jedoch zu spät, um das Kleinkind zu retten, berichtete der Staatsfunk. Ein weiteres Kind werde im Krankenhaus behandelt, sei aber außer Lebensgefahr. Es ist der erste bekannte Fall, dass ein Flüchtling beim Versuch umkommt, nach Griechenland zu gelangen, seit die Türkei die Grenze geöffnet hat. Ein zweites Boot mit rund 30 Afghanen an Bord kam am frühen Morgen auf Lesbos an, 32 weitere Menschen wurden laut Küstenwache vor Farmakonisi gerettet, einer kleinen griechischen Insel nahe der türkischen Küste.

Bewohner von Lesbos hindern Flüchtlinge daran, an Land zu gehen

Auf Lesbos kommen seit der Öffnung der türkischen Grenze am Wochenende mehr Flüchtlinge an. Auffanglager auf der Insel beherbergen seit Jahren Tausende Flüchtlinge und sind völlig überfüllt, die hygienischen Zustände sowie die Versorgung der Menschen wurden von zahlreichen Zeugen und offiziellen Stellen als katastrophal bezeichnet. Am Sonntag kamen 700 Flüchtlinge auf Lesbos an, siebenmal mehr als der tägliche Durchschnitt in diesem Jahr. Inselbewohner protestieren gegen die Aufnahme der Menschen und haben die Insaßen von Booten daran gehindert, an Land zu gehen. Auch auf mindestens einem dieser Boote waren Kleinkinder an Bord. Insgesamt haben 1.300 Schutzsuchende seit Sonntagmorgen die griechischen Inseln Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos in der östlichen Ägäis erreicht, teilte die Polizei mit.



Währenddessen versuchen weiterhin Tausende Menschen, an den Grenzübergängen zwischen der Türkei und Griechenland im Nordosten des Landes zu passieren. Die UN schätzt deren Anzahl auf 13.000, die europäische Grenzschutzagentur Frontex geht auch hier von steigenden Zahlen aus. Einigen Flüchtlingen ist es am Morgen gelungen, die Grenzzäune oder Grenzflüsse zu überqueren, die meisten jedoch verblieben auf der türkischen Seite. Wie schon am Wochenende setzte die Polizei Tränengas gegen die Menschen ein, Gruppen von mehreren hundert Personen schwenkten weiße Fahnen und riefen "Frieden, Frieden".



Grenzübergänge zwischen der Türkei und Griechenland

Griechenland setzt Asylrecht für einen Monat aus

Die Türkei begründete ihre Grenzöffnung mit vermeintlich unzureichenden Zahlungen der EU, die dem Land 2016 im Flüchtlingsabkommen Hilfen zugesichert hatte. Im Gegenzug hinderte die Türkei die mehr als drei Millionen Syrer, die sich in dem Land aufhalten, an der Weiterreise in die EU. Die Grenzöffnung wird von Griechenland als gezielte feindliche Aktion aufgefasst. Die Fluchtbewegung werde von der Türkei koordiniert und inszeniert, sagte der griechische Regierungssprecher Stelios Petsas. Es handele sich um eine "aktive, ernste, schwere und asymmetrische Bedrohung der nationalen Sicherheit unseres Landes." Als Reaktion auf die Grenzöffnung hat Griechenland für einen Monat das Asylrecht ausgesetzt, Hilfe bei der europäischen Grenzschutzagentur Frontex angefordert und lässt Schießübungen in der östlichen Ägäis abhalten.

Die Fluchtbewegung aus Syrien ist Resultat einer Großoffensive von Baschar al-Assads Armee, die mithilfe von russischen Luftangriffen seit Dezember die nordsyrische Region Idlib unter ihre Kontrolle zu bringen versucht. Zuvor kontrollierten türkische Streitkräfte und kurdische Milizen die Region. Der Angriff der syrischen Regierungstruppen hat in den vergangenen Monaten knapp 900.000 Menschen vertrieben, viele von ihnen flohen in die Türkei. Einige deutsche Politiker, wie etwa Norbert Röttgen und Friedrich Merz, haben bereits Hilfen für die Türkei und eine Neuauflage des Flüchtlingsabkommens gefordert, um das Land wieder zur Schließung seiner Grenzen zu bewegen und eine Fluchtbewegung wie 2015/16 zu verhindern.