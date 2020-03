Häufig ist es ein Ehrenamt, doch es bringt immer seltener Ehre als vielmehr Feindseligkeit ein. Ob Gemeinderat, Ortsvorsteher oder Bürgermeisterin: Ohne Menschen, die sich in Städten und Gemeinden einsetzen, würden die Kommunen nicht funktionieren – und die Demokratie. Sie sind gewählt, um die Regeln für das Gemeinwohl festzulegen, vom Kitaausbau bis zur Kurtaxe. Doch immer häufiger entscheiden sich die Gemeindevertreterinnen und -vertreter dann, ihr Amt ganz aufzugeben – aus Angst.

Von einer "Hasswelle gegen Bürgermeister" spricht Christian Erhardt, Chefredakteur vom Kommunal-Verlag, der mit dem Städte- und Gemeindebund kooperiert und sich als Sprachrohr der Bürgermeisterinnen und Lokalpolitiker in Deutschland versteht. Zwischen Mitte Februar und Anfang März befragte der Verlag fast 2.500 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in ganz Deutschland, kurz vor der Kommunalwahl in Bayern am kommenden Sonntag. Die Studie liegt ZEIT ONLINE exklusiv vor. Demnach stieg die Zahl derer, die in ihrer Funktion beleidigt, beschimpft, bedroht oder tätlich angegriffen wurden, im vergangenen Jahr noch einmal deutlich an. Fast zwei Drittel der Befragten (64 Prozent) sagten, sie hätten das schon erlebt, ein großer Teil von ihnen mehrfach. Im Jahr zuvor waren das noch weit weniger als die Hälfte (41 Prozent).



Fast jeder Zehnte wurde sogar körperlich bedrängt, bespuckt oder geschlagen. Das kommt in Großstädten deutlich häufiger vor – dort widerfuhr es einem Drittel der befragten Bürgermeister – als in Kleinstädten mit weniger als 20.000 Einwohnern. Hier sind acht Prozent betroffen, womöglich sind die Hemmungen oder die soziale Kontrolle größer, wenn jeder jeden persönlich kennt.



Andererseits verstecken sich viele Aggressoren nicht mal mehr in der Anonymität. Die meisten Bedrohungen und Beleidigungen werden persönlich vorgebracht, gefolgt von Briefen, Faxen und Hassmails oder Social-Media-Beiträgen.



Wir erleben das komplette Programm. Drohszenarien durch Randalieren im Büro, Auslösen des Feueralarms, Abräumen von Schreibtischen. Bürgermeisterin oder Bürgermeister, anonym

Meist passieren persönliche Angriffe auf öffentlichen Veranstaltungen (59 Prozent), in den Diensträumen kommt es fast ebenso häufig vor (57 Prozent). Noch alarmierender sind die Zahlen für diejenigen, die nicht nur bei öffentlichen Anlässen, sondern bei ihrer täglichen Arbeit im Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern stehen. Nach Auskunft der Bürgermeister ist schon jeder Fünfte der Rathausmitarbeiter oder Gemeindevertreterinnen, etwa auf dem Einwohnermeldeamt, dem Gewerbeamt oder bei der Kitaanmeldung, angegriffen worden.



Viele Bürgermeister wollen deshalb nicht erneut für ihr Amt kandidieren: Mehr als 1.100, also fast die Hälfte der befragten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister treten nicht wieder an oder sind sich unsicher.



Meine Mitarbeiter bekommen permanent Anrufe mit Ausdrücken wie Schlampe, Nutte, Drecksau. Bürgermeister oder Bürgermeisterin, anonym

Diejenigen, die schon entschieden sind, das sind immerhin mehr als 700 Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, nennen als weitaus häufigsten Grund zwar ihr Alter (62 Prozent). Aber als weitere Beweggründe, aufzuhören, werden Bürgerproteste und die Diskussionskultur im Alltag angeführt. Und für 37 der befragten Bürgermeister sind es konkrete Anfeindungen und Bedrohungen, weshalb sie ihr Amt nicht fortführen wollen.



Die Einschüchterung Einzelner bedroht die Demokratie an sich, wenn sich kaum noch jemand bereitfindet, diese wichtige Aufgabe zu übernehmen, weil er oder sie um Wohlbefinden, Leib und Leben fürchten muss. Nach Angaben von Kommunal-Chefredakteur Erhardt sind schon heute in Deutschland mehr als 100 Bürgermeisterstellen unbesetzt, weil es keine Interessenten mehr gibt. Dieser Anteil drohe weiter zu steigen. "Viele Bürgermeister überlegen sich noch genauer, ob sie sich den Gefahren wirklich aussetzen wollen." Das gelte insbesondere für die mehrere Tausend ehrenamtlichen Bürgermeister in kleinen Gemeinden, die das neben ihrem Beruf für eine kleine Aufwandsentschädigung machen.



Kot im Briefkasten, Morddrohungen, Messerangriffe

Denn die anonymen Aussagen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister offenbaren Stalking, Psychoterror, Schikanen bis hin zu gelockerten Radmuttern am Auto, Kot im Briefkasten, eingeschlagenen Fensterscheiben, Internetbestellungen auf den Namen der Betroffenen, sexistische Beschimpfungen, Morddrohungen und sogar Messerattacken.



Erst wurde mein Auto zerkratzt, dann meine beiden Kinder gemobbt, es folgte die Verschmutzung meines privaten Briefkastens und endete mit Steinwürfen auf die Glasscheibe meines Büros im Rathaus. Bürgermeister oder Bürgermeisterin, anonym

"Mir wurde empfohlen, sehr gut auf meine Kinder aufzupassen", gibt jemand zu Protokoll. Ein anderer: "Eine Verkehrsüberwacherin wurde aus Frust über ein Ticket vorsätzlich angefahren. Glücklicherweise wurde sie nicht schwer verletzt." Wieder jemand anderes schildert die Situation in der Verwaltung: "Unsere Gemeinde sah sich einer Bombendrohung auf das Rathaus ausgesetzt." Eine Mitarbeiterin sei "durch eine Bürgerin bis nach Hause verfolgt" worden.