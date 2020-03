Nach einem mutmaßlichen Anschlagsversuch auf einen ICE in Hessen haben die Behörden die Festnahme eines tatverdächtigen Mannes bekannt gegeben. Wie das Polizeipräsidium Westhessen bekannt gab, sei der Mann "dringend verdächtig", auf der ICE-Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Frankfurt am Main und Köln auf einer Brücke "Schienenbefestigungen an Gleisen gelöst zu haben". Der Verdächtige sei in der Nacht zu Samstag in der Nähe von Köln durch Spezialkräfte der nordrhein-westfälischen Polizei festgenommen worden, hieß es weiter.



Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 51-jährigen deutschen Staatsbürger. Einem Bericht des Spiegels zufolge soll er keinen festen Wohnsitz haben und wenige Monate vor der Festnahme aus einer Haftanstalt entlassen worden sein, wo er wegen Erpressung einsaß. Im Auto des Verdächtigen fanden die Ermittler demnach spezielles Werkzeug, mit dem der Sabotageakt hatte verübt werden können.



Bekennerschreiben an Politiker führte zu Festnahme

Der Festnahme ging nach Spiegel-Angaben ein Bekennerschreiben voraus, das an verschiedene Politiker verschickt worden sein soll, unter anderem auch an Bundeskanzlerin Angela Merkel. Darin soll der genaue Streckenabschnitt, an dem die Sabotage verübt wurde, genannt worden sein. Ob aus dem Schreiben ein Tatmotiv hervorgeht, teilte die Polizei bislang nicht mit, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Der Verdächtige soll nun dem Haftrichter am Amtsgericht Wiesbaden vorgeführt werden.

Am Freitag hatten Mitarbeiter der Bahn unmittelbar vor der Theißtalbrücke bei Niedernhausen gelöste Schrauben auf den Schienen entdeckt. Ein Lokführer meldete ein verändertes Fahrverhalten seines Zuges, woraufhin die Brücke gesperrt worden war. Den Einschätzungen der Bahnmitarbeiter zufolge hätten weitere Züge entgleisen und von der Brücke stürzen können.



Wegen des Verdachts auf einen möglichen Anschlag nahm das hessische Landeskriminalamt (LKA) Ermittlungen auf, die zur Festnahme geführt hatten. Zu gefährlichen Zwischenfällen ist es auf der Strecke nicht gekommen, allerdings mussten Züge umgeleitet werden, wodurch es zu Verspätungen kam und einige Bahnhöfe nicht angefahren werden konnten. Inzwischen ist die Strecke wieder freigegeben worden. Wie Sprecher der Bahn und des LKA bestätigten, verkehrten die Züge wieder seit Samstagmorgen.