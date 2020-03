Ein Ende der Gewalt in der schwer umkämpften syrischen Provinz Idlib ist weiter nicht in Sicht. Bei einem Raketenangriff "radikaler Gruppen" sind nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums zwei türkische Soldaten gestorben. Ein dritter Soldat wurde verletzt. Angaben zur Identität der mutmaßlichen Angreifer machte das Ministerium nicht, fügte aber hinzu, die türkische Armee habe nach dem Angriff Ziele in der Gegend beschossen.



Es ist das erste Mal seit einer ausgehandelten Waffenruhe vor zwei Wochen, dass türkische Soldaten in Idlib bei Kämpfen umgekommen sind. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan und der russische Präsident Wladimir Putin hatten sich wegen der eskalierenden Gewalt darauf verständigt, die Kämpfe in Idlib auszusetzen. Bislang gab es jedoch immer wieder Verstöße gegen die Vereinbarung.



Die Türkei unterstützt in Syrien Rebellen und hat dort auch eigene Truppen im Einsatz. Russland steht auf der Seite des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad und seiner Armee. Rund eine Million Menschen ist wegen des Kriegs auf der Flucht. Millionen andere sitzen in der Region fest.



Aktivisten hatten zuvor Verstöße gegen die Waffenruhe gemeldet. Demnach hätten Truppen der syrischen Regierung von Präsident Baschar al-Assad mehrere Dörfer in der Provinz angegriffen. Auch Russland berichtete von Verstößen.