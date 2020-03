Schwangerschaftsabbrüche sind in Neuseeland künftig nicht mehr strafbar. Das Parlament verabschiedete ein entsprechendes Gesetz mit deutlicher Mehrheit. Bislang galten Schwangerschaftsabbrüche in Neuseeland als Straftat. Laut einem Gesetz aus dem Jahr 1961 drohten Ärztinnen und Ärzten, die sie durchführen, bis zu 14 Jahre Gefängnis.

Zwar blieben betroffene Frauen dabei generell straffrei, auch gegen Ärzte wurde das Gesetz nie angewandt. Dennoch betonte Justizminister Andrew Little die Notwendigkeit der Gesetzesänderung. "Ab heute werden Schwangerschaftsabbrüche richtigerweise als Gesundheitsfrage behandelt", sagte er. Mit der neuen Regelung sei es für Frauen leichter, sich beraten und behandeln zu lassen.

Abbrüche sind künftig bis zur 20. Schwangerschaftswoche erlaubt. Danach kann eine Schwangerschaft nur im Fall einer Gefahr für Gesundheit oder Leben der Mutter abgebrochen werden. Bisher waren Abbrüche von Beginn der Schwangerschaft an nur erlaubt, wenn zwei Ärzte oder Ärztinnen die Gefährdung der körperlichen oder psychischen Gesundheit der Frau bestätigen. Gerade über ihre geistige Gesundheit müssten Frauen, die einen Abbruch durchführen wollen, künftig nicht mehr lügen, sagte Little.

Schutzzone um Kliniken abgelehnt

Allerdings wurden nicht alle Reformvorschläge in das Gesetz aufgenommen. So wurde etwa ein Vorschlag, "Sicherheitszonen" mit einem Umkreis von 150 Meter um Kliniken einzuführen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, nicht angenommen. Einem Antrag zufolge sollten Kliniken in diesem Bereich Sicherheitspersonal aufstellen können, um etwaige Belästigungen der Patientinnen zu verhindern.