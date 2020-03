Mehr als sieben Jahre nach der Gruppenvergewaltigung der Studentin Jyoti Singh wurden vier Täter in der indischen Hauptstadt Neu Dehli hingerichtet. Die Männer wurden am Freitagmorgen durch den Strang exekutiert, wie der Leiter des Tihar-Haftanstalt, Sandeep Goeel, mitteilte. Seit 2015 war in Indien keine Todesstrafe mehr vollstreckt worden.

Die Hinrichtung war bereits drei Mal verschoben worden. Noch am Vortag hatte ein Gericht den letzmöglichen Antrag auf eine erneute Verschiebung abgelehnt. "Es hat gedauert, aber Gerechtigkeit wurde endlich geschaffen", sagte die Mutter des Opfers nach der Vollstreckung des Urteils zu Reportern.

Der Fall der Physiotherapie-Studentin Singh hatte in Indien und international für Entsetzen gesorgt. Im Dezember 2012 wurde die damals 23-Jährige überfallen, als sie mit einem Freund nach dem Kino in einem Bus nach Hause fahren wollte. Sie wurde vergewaltigt und mit einer Eisenstange schwer misshandelt. Der Freund wurde von sechs Angreifern zusammengeschlagen und beraubt.

Nach mehr als einer Stunde warfen die Männer ihre Opfer an einer Hauptstraße aus dem Bus und versuchten sogar noch, sie zu überfahren. Singh starb fast zwei Wochen später an ihren inneren Verletzungen in einem Krankenhaus in Singapur.

Gesetzesänderungen um Vergewaltigung härter zu bestrafen

Nach Bekanntwerden der Tat hatten Hunderttausende im Land gegen die grassierende Gewalt gegen Frauen protestiert – in Indien kommt es immer wieder zu Gruppenvergewaltigungen, häufig mit Todesfolgen. Seitdem gab es einige Gesetzesänderungen: Vergewaltiger kommen nun länger in Haft und auch Taten wie Voyeurismus, Stalking und Frauenhandel werden nun strafrechtlich verfolgt. Sexualstraftäter können nun bereits ab 16 Jahren strenger bestraft werden.

Auch in Singhs Fall war einer der Täter noch jung und zur Tatzeit erst 17 Jahe alt. Er war zu drei Jahren Jugendgefängnis verurteilt worden und wurde 2015 wieder freigelassen. Ein weiterer Täter, der der Politzei als Anführer der Gruppe gilt, hatte sich nach offiziellen Angaben 2013 selbst in seiner Gefängniszelle erhängt.



Aktivistinnen und Menschenrechtlern zufolge gehen die bisherigen Maßnahmen der Regierung noch nicht weit genug. Die Zahl der Gewaltverbrechen gegen Frauen steigt weiter an, Ende vergangenen Jahres war eine 27-jährige Tierärztin von vier Männern vergewaltigt und ermordet worden. Tausende gingen erneut auf die Straße. Die mtmaßlichen Täter wurden von der Polizei erschossen. Laut der Ermittler sollen sie versucht haben, der Polizei zu entkommen.