Ein Kabinettsausschuss soll künftig den Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus stärken. Das hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach dem elften Integrationsgipfel im Kanzleramt angekündigt. Die Entscheidung gehe zurück auf einen offenen Brief von Migrantenverbänden nach dem rassistischen Anschlag von Hanau, in dem ein solcher Ausschuss gefordert worden war. Merkel sagte über Hanau, es sei wichtig, diese Tat richtig zu benennen – "es ist Rechtsextremismus". Da gebe es "nichts drum herum zu reden". Die Kanzlerin mahnte einen friedlicheren gesellschaftlichen Diskurs an. "Es beginnt weit vor der Anwendung von Gewalt, dass wir aufmerksam sein müssen."

Der Integrationsgipfel widmete sich diesmal vor allem der Frage, was Migranten wissen sollten, bevor sie nach Deutschland kommen. Die Bundesregierung will, dass potenzielle Arbeitsmigranten schon im Herkunftsland bestimmte Kenntnisse erwerben – zum Beispiel Deutsch lernen. Vor Beginn der Veranstaltung hatten Merkel und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) mit Vertretern von Migrantenverbänden über den Anschlag in Hanau gesprochen. In der hessischen Stadt hatte ein 43-jähriger Deutscher am 19. Februar neun Menschen mit Migrationshintergrund erschossen. Er tötete auch seine Mutter und sich selbst.

Vor dem Gipfel hatten die Migrantenorganisationen in einem Impulspapier einen "entschiedenen Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung" gefordert. So müsse als neues Staatsziel in das Grundgesetz aufgenommen werden, dass Deutschland ein "vielfältiges Einwanderungsland" sei. Zugleich müsse der Begriffe "Rasse" im Grundgesetz gestrichen werden. Weiter solle ein "Nationaler Rat zur interkulturellen Öffnung" nach dem Beispiel des Nationalen Ethikrats eingerichtet werden – unter Beteiligung von Migrantenorganisationen.

Merkel sagte, es sei "unser tiefstes Anliegen", dass sich in Deutschland alle Menschen, gleich welcher Herkunft oder Religion, sicher und wohl fühlten. Zudem plädierte sie für einen anderen Umgang mit Menschen in Deutschland, die etwa eine andere Hautfarbe haben. Ihr Großvater komme aus Polen, sagte die Kanzlerin. Niemand komme indes auf die Idee, sie, Merkel, zu fragen, wo sie denn eigentlich herkomme. Menschen mit anderer Hautfarbe erlebten das auch noch in der dritten Generation – dabei seien sie in Deutschland geboren und aufgewachsen. "Das muss sich ändern", sagte die Bundeskanzlerin.

"Rassismus erkennen, benennen und bekämpfen"

Die Vorsitzende des African Network of Germany, Sylvie Nantcha, lobte die Einrichtung des neuen Kabinettsausschusses, sagte aber auch: "Wir fordern, dass die Bundesregierung entschieden gegen Rassismus und Rechtsextremismus handelt." Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (CDU), forderte ebenfalls: "Wir müssen Rassismus erkennen, benennen und bekämpfen." Rechtsextremismus sei "derzeit die größte Gefahr in unserem Land". Notwendig seien mehr nachhaltige Extremismusprävention und Demokratiearbeit.

Das sieht auch Bundesfamilienministerin Franziska Giffey so. "Deutschland hat ein Rassismus-Problem", sagte die SPD-Politikerin. Es sei gut, dass Rassismus beim Integrationsgipfel als zentrales Thema behandelt wurde – "aber reden reicht nicht, wir müssen handeln". Einerseits müssten die Sicherheitsbehörden so aufgestellt werden, "dass sie rassistisch motivierte Taten verhindern und Täter stellen und bestrafen können". Ebenso wichtig sei aber, "dass wir den Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus als Gesellschaft insgesamt stärker führen als bisher und in die Präventionsarbeit investieren".

Giffey forderte "eine verlässliche gesetzliche Grundlage auf Bundesebene" für eine "dauerhafte Förderung zivilgesellschaftlicher Arbeit gegen Rassismus und für eine offene, demokratische Gesellschaft". Dies koste Geld. "Ich werde mit der Forderung nach mehr Mitteln für den Kampf gegen Rassismus in die anstehenden Haushaltsverhandlungen gehen und erwarte, dass es dann nicht bei schönen Worten beim Integrationsgipfel bleibt", kündigte die Ministerin an.

Der Linke-Vorsitzende Bernd Riexinger sagte in Berlin ebenfalls, den Worten der Bundesregierung müssten Taten folgen. Anstatt immer wieder über Einzeltäter zu sprechen, müsse "das rechtsradikale Netzwerk" zerstört werden. Außerdem müssten "alle rechtsradikalen Strukturen" sofort entwaffnet werden.