Die Zahl der vom Generalbundesanwalt eingeleiteten Ermittlungsverfahren zu islamistischem Terrorismus hat sich im vergangenen Jahr mehr als halbiert – von etwa 855 im Jahr 2018 auf dann 401 Verfahren. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt und über die zuvor bereits die ARD berichtet hatte.

Bereits im Januar hatte Generalbundesanwalt Peter Frank von einem Rückgang der Verfahren zum islamistischen Terror gesprochen – zugleich aber davor gewarnt, dies als Indiz dafür zu nehmen, der islamistische Terror sei besiegt. So würden sich – so Frank im Januar – ungefähr 60 Prozent aller neuen Verfahren der Abteilung Terrorismus auf mutmaßliche islamistische Straftaten beziehen.



Laut der Antwort der Bundesregierung, wie sie dpa und ARD vorliegt, haben 161 der Verfahren einen Bezug zur Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS). Im Jahr zuvor waren es 132.

Insgesamt 244 Verfahren (2018: 305) wurden demnach zum internationalen nicht islamistischen Terrorismus eingeleitet. In diesen Bereich fallen zum Beispiel Aktivitäten für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK. Außerdem gab es insgesamt sechs neue Verfahren zu deutschem oder internationalem Linksterrorismus (2018 je eines).



Deutlich mehr Verfahren gab es hingegen im Bereich von Anschlägen mit rechtsextremistischem Hintergrund. Hier leitete die Bundesanwaltschaft im vergangenen Jahr 24 Verfahren ein – gegenüber sechs Verfahren im Jahr 2018. Dazu zählen auch der Anschlag von Halle im Oktober 2019 sowie der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke im Juni 2019.



Generell registrierten die Sicherheitsbehörden in den vergangenen Jahren, dass rechtsextreme Gruppierungen erstarken, Aggressionen gegen Geflüchtete und Asylbewerber zunehmen. So wurden in Deutschland seit 1990 mindestens 182 Menschen Opfer rechtsextremistisch motivierter Morde. Zuletzt kam es zu einem Angriff in der Hanauer Innenstadt: Am 19. Februar wurden dort insgesamt neun Menschen erschossen. Der mutmaßliche Täter Tobias R. tötete danach seine Mutter und anschließend sich selbst. Er hinterließ ein wirr-rassistisches Manifest.