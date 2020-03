Der US-Bürgerrechtler Joseph Lowery ist am Freitag im Alter von 98 Jahren gestorben. Das teilte das King Center für einen gewaltfreien und gesellschaftlichen Wandel in Atlanta mit und würdigte den verstorbenen Pfarrer als "Verfechter der Bürgerrechte", der Ungerechtigkeit angefochten habe. Der evangelische Pfarrer war ein wichtiger Mitstreiter Martin Luther Kings in der US-Bürgerrechtsbewegung. Er sei ein teurer Freund der Familie King gewesen, teilte das Center mit.



Kings Tochter Bernice schrieb zu Lowerys Tod im Kurznachrichtendienst Twitter: "Es ist schwer, sich eine Welt oder ein Atlanta ohne Reverend Joseph Lowery vorzustellen."

Der 1921 geborene Lowery hatte sich seit den Fünfzigerjahren als Aktivist und Anführer der Bürgerrechtsbewegung eingesetzt. Später war er gemeinsam mit King an der Gründung der Southern Christian Leadership Conference (SCLC) beteiligt.

Im Jahr 2009 sprach Lowery bei der Amtseinführung des früheren US-Präsidenten Barack Obama den Segen. Im selben Jahr wurde er von Obama mit der Presidential Medal of Freedom geehrt, der höchsten zivilen Auszeichnung in den USA.

Lowery sei ein "Kämpfer für die Bürgerrechte" gewesen, sagte der Abgeordnete und ehemalige Bürgerrechtler John Lewis zum Tod des 98-Jährigen. Lowery habe stets das Wort ergriffen und nie aufgegeben. "Er demonstrierte und protestierte in ganz Amerika. Wir betrauern heute Abend seinen Tod", fügte Lewis an.