Maud Zitelmann ist Professorin an der Frankfurt University of Applied Science. Sie forscht zu Jugendhilfe und Kinderschutz. Gemeinsam mit 99 anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hat sie einen Brandbrief verfasst: "Mehr Kinderschutz in der Corona-Pandemie".

ZEIT ONLINE: Frau Zitelmann, Sie prangern gemeinsam mit 99 anderen Hochschullehrenden an, dass der Kinderschutz zurzeit drastisch vernachlässigt wird. Warum?

Maud Zitelmann: Wir wissen, dass viele Kinder und Jugendliche durch die derzeitigen Kontaktsperren massiv gefährdet sind. Häusliche Isolation ist für Heranwachsende, denen in den Familien Vernachlässigung, Misshandlung oder Missbrauch droht, eine Katastrophe. Für manche ist das lebensgefährlich. Gerade jetzt müssten Kinderschutz und Jugendhilfen ausgebaut werden. Wir erleben seit Tagen aber genau das Gegenteil. Hilfen werden zurückgefahren, Verbindungen gekappt, die gefährdeten Kinder geraten aus dem Sichtfeld.

ZEIT ONLINE: Um wen sorgen Sie sich besonders?

Professorin Maud Zitelmann forscht in Frankfurt zu Jugendhilfe und Kinderschutz. © privat

Zitelmann: Um Kinder, die der Jugendhilfe längst bekannt sind. Kinder, bei denen festgestellt wurde, dass zu Hause für sie kein guter Ort ist, und die darum bereits in ambulanten Hilfen sind, bei Pflegefamilien oder in Heimen wohnen.

ZEIT ONLINE: Aber diese Kinder sind doch unter Beobachtung?

Zitelmann: In Zeiten von Corona eben vielfach nicht mehr! Viele Kinder und Jugendliche wurden aus Wochengruppen, Heimen und Psychiatrien nach Hause entlassen. Und weitere gefährdete Kinder werden oft gar nicht mehr aufgenommen. Viele Familienhelfer und Lernbegleiter haben den direkten Kontakt zu Familien wegen der Kontaktsperren und aus Angst vor Ansteckung eingestellt. Wir sprechen hier von Kindern, die bereits unerträgliches Leid erfahren haben. Mit denen darf man keine Experimente mehr machen.

ZEIT ONLINE: Aus Ihrem Schreiben geht hervor, dass Sie sehr guten Einblick haben – etwa in die momentane Arbeit von Jugendämtern. Sie kritisieren die schwierige Personalsituation, die schlechte Ausstattung, den mangelnden Infektionsschutz für die Mitarbeiter. Woher nehmen Sie diese Informationen?

Zitelmann: Genaue Zahlen haben wir dazu natürlich noch nicht. Was wir momentan bekommen, sind eher punktuelle Beobachtungen. Ich habe ehemalige Studierende und Praktikanten im Feld, die mir berichten, was sie in Jugendämtern, Tagesgruppen, in Erziehungshilfen oder in der Familienhilfe jetzt gerade erleben.

ZEIT ONLINE: Wie können Sie sicher sein, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt?

Zitelmann: Ich tausche mich seit Tagen mit Kollegen aus, die an ganz unterschiedlichen Orten in Deutschland vergleichbare Einblicke haben. Der Eindruck, dass grundsätzlich etwas schiefläuft, hat sich immer mehr verdichtet. Wir können nun mit Sicherheit sagen: Das sind keine Einzelfälle. Wir haben es trotz viel ebenfalls zu beobachtendem Engagement mit einem massiven Rückzug der Jugendhilfe aus dem Kinderschutz zu tun.

ZEIT ONLINE: Wie viele junge Menschen sind davon betroffen?

Zitelmann: Das ist schwer zu sagen. Wir reden aber über eine große Zahl von Kindern in ambulanten Hilfen, Tagesgruppen und Heimen. Es sind viele, viele Betroffene – in jeder Stadt und in jedem Kreis. Dazu kommen jetzt weitere Kinder, die bisher nicht auffällig und hinreichend gut versorgt waren. Familien, die vor der Corona-Krise noch halbwegs klargekommen sind, nun aber, da Kitas und Schulen zu sind und Existenzängste und Isolation dazukommen, unter massivem Druck stehen.