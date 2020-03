Eine Mehrheit der Deutschen befürwortet laut einer Umfrage die Einschränkung klimaschädlicher Produkte und Verkehrsmittel. Demnach sprachen sich 67 Prozent der Befragten für ein Verbot von Kurzstreckenflügen aus, wie eine Umfrage der Europäischen Investitionsbank (EIB) zum Klimawandel ergab. Knapp zwei Drittel unterstützen außerdem die Forderung, CO2-intensive Verkehrsmittel aus den Innenstädten zu verbannen. Dafür begrüßen sie den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und mehr Fußgängerzonen.

Generell waren die Befragten mehrheitlich für eine Besteuerung CO2-intensiver Verkehrsmittel: So befürworten 71 Prozent eine CO2-Steuer auf Flüge. Mit 61 Prozent war auch eine Mehrheit für höhere Preise für Produkte, die eine schlechte CO2-Bilanz haben, etwa rotes Fleisch und Mobiltelefone.

Zudem stimmten 81 Prozent für die finanzielle Unterstützung von Gemeinden und Arbeitskräften, die am stärksten von der Energiewende betroffen sind. 88 Prozent befürworten es, wenn Kinder in der Schule Unterricht zum Thema Klimawandel und Abfalltrennung bekommen.

Für die repräsentative Stichprobe ließ die Europäische Investitionsbank (EIB) im vergangenen Herbst insgesamt 30.000 Menschen durch das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen BVA in 30 Ländern in Europa sowie den USA und China befragen. Dabei traf eine CO2-Steuer auf Flugreisen allgemein auf Zuspruch, je nach Land fiel die Resonanz aber unterschiedlich stark aus. So sind in China 93 Prozent der Befragten dafür, in Europa sind es 72 Prozent und in den USA nur 60 Prozent.

Der Klimawandel bereite den Menschen in Europa große Sorge, erklärte EIB-Vizepräsidentin Emma Navarro. Deshalb seien sie bereit, Opfer zu bringen im Kampf gegen die Erderwärmung und für ein nachhaltigeres Leben. Gleichzeitig erwarteten sie aber von Regierungen und Unternehmen, dass sie die CO2-Emissionen senken und mehr für die Umwelt tun.