Die Zahl der von der Polizei registrierten Straftaten ist im vergangenen Jahr erneut gesunken. Das geht aus der bundesweiten Kriminalstatistik für 2019 hervor, die das Bundeskriminalamt veröffentlichte. Demnach wurden im vergangenen Jahr rund 5,27 Millionen Straftaten polizeilich erfasst. Das entspricht einem Rückgang um 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Laut Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) setzt sich dieser Trend bereits zum dritten Mal in Folge fort.

Der Statistik zufolge sank die Zahl der Diebstahlsdelikte um sechs Prozent und die der Wohnungseinbrüche um elf Prozent. Die Gewaltkriminalität ging um 2,3 Prozent zurück, wie das RedaktionsNetzwerk Deutschland aus der Statistik zitiert. Die Mehrheit der Tatverdächtigen (75,6 Prozent) sei demnach männlich. Der Anteil der nicht deutschen Tatverdächtigen betrage – wie im Vorjahr – etwa 30 Prozent.

Im Deliktbereich "Widerstand gegen und tätlicher Angriff auf die Staatsgewalt" stieg die Anzahl der angezeigten Fälle im gleichen Zeitraum um acht Prozent. Das sei "Ausdruck der stetigen Aggressivität gegen die Polizei", sagte der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jörg Radek. Auch wenn die Mehrheit der Bevölkerung hinter der Polizei stehe, spiegele dieser Anstieg auch das wider, was die Polizisten in ihrem Alltag erlebten.

"Dramatische Entwicklung" bei Kinderpornografie

Die Verbreitung von Kinderpornografie ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Seehofer sprach von einer "dramatischen Entwicklung". Laut Statistik stieg die Zahl der Verstöße wegen Verbreitung pornografischer Schriften im vergangenen Jahr um 52 Prozent, bei Kinderpornografie sogar um 65 Prozent. Die Zunahme sei vor allem auf die Verbreitung im Internet zurückzuführen. Eine deutliche Zunahme um elf Prozent verzeichneten die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern auch beim sexuellen Missbrauch von Kindern. Das Bundeskriminalamt sprach von einer "bedenklichen Entwicklung".

Seehofer führte die Steigerungen der Verstöße auch auf umfangreichere Ermittlungen zurück. Durch die verstärkten Aktivitäten der Sicherheitsbehörden seien mehr Straftaten vom Dunkelfeld ins Hellfeld gerückt worden. Zudem führe auch die Zusammenarbeit mit der halbstaatlichen US-amerikanischen Nichtregierungsorganisation NCMEC und der deutschen Internetbeschwerdestellen zu deutlich mehr Hinweisen und Ermittlungsansätzen.

Dennoch müssten Kinder und Jugendliche besser geschützt und über die möglichen Gefahren aufgeklärt werden. "Wenn in sozialen Medien oder in Klassenchatgruppen pornografische Bilder geteilt werden, sind Opfer und Täter oft selbst noch Kinder oder Jugendliche. In vielen Fällen wissen sie gar nicht, dass sie eine Straftat begehen", sagte Seehofer.