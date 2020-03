Bei einem mittelstarken Erdbeben nahe der kroatischen Hauptstadt Zagreb wurden Medienberichten zufolge mehrere Menschen verletzt. Ein 15-jähriges Mädchen wurde demnach schwer verletzt. Die staatliche Nachrichtenagentur Hina hatte zunächst berichtet, Rettungskräfte hätten das Mädchen tot aus den Trümmern geborgen. Über die genaue Zahl der Verletzten gab es zunächst keine Angaben.



In der Altstadt verursachte das Beben schwere Schäden an Gebäuden. Fassadenteile von mehreren Häusern stürzten auf die Straße. Auch ein Turm der Kathedrale von Zagreb wurde beschädigt, teilte Bürgermeister Milan Bandic mit – eine der beiden Turmspitzen fiel aus mehr als 100 Meter Höhe zu Boden. In großen Teilen der Stadt fiel zudem der Strom aus.

Das Beben hatte laut dem Seismologischen Zentrum Europa-Mittelmeer (EMSC) eine Stärke von 5,3. Sein Epizentrum lag etwa sieben Kilometer nördlich von Zagreb und der Erdbebenherd zehn Kilometer unter der Erdoberfläche. Etwa eine halbe Stunde später folgte ein zweites Beben mit der Stärke 5,0.