Unter dem Motto "Ein Tag ohne uns" haben Millionen Frauen in Mexiko aus Protest gegen die weit verbreitete Gewalt gegen Frauen gestreikt. Mehrere feministische Gruppen hatten dazu aufgerufen, am Tag nach dem Internationalen Frauentag nicht zur Arbeit zu gehen und kein Geld auszugeben, um die Bedeutung der Frauen für die Gesellschaft zu demonstrieren. Zahlreiche Unternehmen, Behörden und Bildungseinrichtungen schlossen sich an und gaben ihren Mitarbeiterinnen frei.



Anlässlich des Weltfrauentags waren bereits am Sonntag Zehntausende auf die Straße gegangen. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich etwa 80.000 Menschen an der Protestkundgebung im Zentrum der mexikanischen Hauptstadt. Einige sprayten Parolen wie "Mexiko tötet Frauen" auf Statuen. Manche warfen Schaufenster ein oder legten Brände und wurden dabei von anderen Demonstrantinnen bejubelt. Der Großteil der Kundgebung verlief aber friedlich.



Die Zeitung Milenio schätzte anhand dieser Solidaritätsbekundungen, dass etwa 36 Millionen Frauen und Mädchen nicht am öffentlichen Leben teilnahmen. Nach einer Umfrage der Zeitung Reforma wollten sich 41 Prozent der Frauen in dem 130-Millionen- Einwohner-Land am Streik beteiligen. Die Straßen, Geschäfte und öffentlichen Verkehrsmittel in Mexiko-Stadt waren entsprechend spürbar leerer als sonst. In einigen Hochschulen hielten männliche Professoren und Studenten statt des üblichen Unterrichts Diskussionen über Geschlechterrollen ab.



Gewalt an Frauen ein großes Problem

Allein im vergangenen Jahr wurden nach offiziellen Angaben 3.825 Frauen in Mexiko getötet, sieben Prozent mehr als 2018. Im Durchschnitt werden damit pro Tag zehn Frauen getötet, was Mexiko zu einem der gefährlichsten Länder für Frauen weltweit macht. Tausende weitere sind in den vergangenen Jahren spurlos verschwunden.

In vielen Fällen werden Frauen von ihren Partnern ermordet. Oft werden sie auch Opfer von Sexualverbrechen, verbrannt und entstellt. Polizeiliche Ermittlungen enden nur in den seltensten Fällen mit Schuldsprüchen vor Gericht.