Am Mittwochabend lag bei allen Bewohnern von Mitterteich derselbe weiße DinA4-Zettel im Briefkasten. Überschrift: "Vollzug des Infektionsschutzgesetzes". In der Stadt gelte ab sofort eine Ausgangssperre, zunächst bis zum zweiten April. Eine Zuwiderhandlung sei strafbar. Auch Janet Thoma, 31, fand das Schreiben in ihrem Briefkasten. Doch dass sie und ihre Familie nun für zwei Wochen ihre Wohnung nur noch zum Einkaufen, für Arztbesuche und mit Bescheinigung für den Arbeitsweg verlassen dürfen, wusste sie wie viele im Ort schon ein paar Stunden zuvor, über eine Eilmeldung auf ihrem Handy. Und wer das so noch nicht mitbekommen haben sollte, den erreichte die Feuerwehr: Die fuhr durch die Straßen und verkündete über Lautsprecher den Beschluss. "Ich hatte davor gar nicht damit gerechnet", sagt Thoma. Aber im Rückblick wundert sie sich aber mehr über den Leichtsinn in ihrer Gemeinde, und weniger darüber, dass es so weit gekommen ist.



Mitterteich ist die erste Stadt in Deutschland, für die eine Ausgangssperre gilt. Und wer nun nach Mitterteich schaut, könnte in die Zukunft Deutschlands blicken. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder drohte bereits mit einer bayernweiten Ausgangssperre – und Bayern war in den vergangenen Tagen oft Vorreiter im Corona-Krisenmanagement. Zuerst schloss Söder landesweit Schulen und Kitas, mittlerweile sind sie bundesweit nirgendwo mehr geöffnet. Hier wurde auch zuerst der Katastrophenfall ausgerufen, das Abitur verschoben und Kleinunternehmern Soforthilfe zugesagt.

Als der Landrat Wolfgang Lippert am Mittwochnachmittag vor die Presse tritt, ist er abgekämpft. Dennoch wirkt er routiniert. Es ist nicht das erste Mal in diesen Tagen, dass er eine Pressekonferenz einberuft.



Noch am Vortag sei von einer Ausgangssperre keine Rede gewesen, man habe mit Handzetteln und Durchsagen der Feuerwehr die Bürger sensibilisieren wollen, soziale Kontakte zu vermeiden, sagt Lippert. Ein Appell an die Vernunft, um drastische Maßnahmen doch noch zu vermeiden, so wie es die Bundeskanzlerin vorgemacht hat. "Aber heute hat sich die Situation geändert", sagt Lippert. Übers Wochenende stieg die Zahl der bestätigten Corona-Fälle von zehn auf 30, bis zum Mittwoch auf 47. Der Stab des Katastrophenschutzes sei deswegen einer Meinung, dass die Maßnahmen weiter verstärkt werden müssten, sagte Lippert.



Leere Straße und große Verwirrung

In Mitterteich bedeutete die deutschlandweite Vorreiterrolle bei der Ausgangssperre am ersten Tag vor allem: große Verwirrung bei den Bewohnern, überlastete Bürgertelefone und Pressestellen. Aber auch: leere Straßen, wesentlich weniger los in den Geschäften. Laut erster Bilanz der Polizei hielten die Menschen sich weitgehend an die neuen Regeln.

In der Kleinstadt in der Oberpfalz im Osten von Bayern leben knapp 6.600 Menschen, Stand Ende 2018. Knapp die Hälfte der Mitterteicher Bevölkerung ist über 50, fast ein Viertel über 65. Schon seit den 1970ern sinkt die Zahl der Einwohner. Wer nicht in der Gegend wohnt, kennt die Stadt höchstens wegen der Bundesstraße, die hier vorbei und zwölf Kilometer weiter zu einem Grenzübergang nach Tschechien führt. Der ist seit Samstag allerdings geschlossen.

Viele Bürger sind verwundert, dass ausgerechnet ihre Stadt deutschlandweit die erste ist, die eine Ausgangssperre verhängt. In Facebook-Gruppen wüten einige Mitterteicher gegen die Großstädter, die noch fröhlich dicht an dicht in Cafés sitzen und U-Bahn fahren, während auf dem Land, wo sich die Menschen eigentlich sowieso seltener in großen Gruppen nahekommen und Abstand halten leichter ist, nun solche Verbote gelten. Wie konnte es ausgerechnet hier, in einer Kleinstadt, zuerst soweit kommen?

Die Stimmung könnte kippen

62 bestätigte Corona-Fälle gibt es im Landkreis, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts Tierschenreuth von diesem Donnerstag, und der Schwerpunkt liege in der Stadt Mitterteich. Das ist in absoluten Zahlen zwar weit weniger als in vielen anderen Städten – doch im Verhältnis zur Anzahl der Bewohner ist die Quote weit höher als beispielsweise in München.

Spricht man mit Bürgern, so scheint die Stimmung in der Stadt seit der Ausgangssperre langsam zu kippen. In Foren teilten Anwohner bis gestern vor allem Infos zum Einkaufsservice für ältere Menschen und freuten sich über Hilfsaktionen für den Einzelhandel. Doch mittlerweile liest man von Schuldzuweisungen und Streitigkeiten darüber, ob alle die Krise ernst genug nehmen würden. So schrieb einer in einer Facebook-Gruppe, die Polizei könne die Ausgangssperre schließlich nicht rund um die Uhr kontrollieren. Wer Beziehungen habe, könne das ausnutzen. Andere sind empört und bitten die Menschen, in der Stadt zu bleiben, damit die Krise eingedämmt und die Ausgangssperre nicht noch weiter verlängert wird.