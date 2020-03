Der mutmaßliche Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke wird sich voraussichtlich nicht nur wegen des tödlichen Schusses auf den CDU-Politiker, sondern wegen einer weiteren Tat vor Gericht verantworten müssen. Nach Informationen von ZEIT ONLINE und dem NDR belasten neue Ermittlungsergebnisse Stephan E. auch im Fall eines offenbar rassistisch motivierten Angriffs auf einen Asylbewerber aus dem Irak. Der Iraker war im Januar 2016 in Lohfelden bei Kassel mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden.

Der Generalbundesanwalt hatte das Ermittlungsverfahren in dem bislang ungelösten Fall aufgrund eines Anfangsverdachts gegen Stephan E. an sich gezogen. Inzwischen sieht die Anklagebehörde einen hinreichenden Tatverdacht gegen E., für die Messerattacke auf den Iraker verantwortlich zu sein. Das ist die Voraussetzung für eine Anklage. Deswegen soll E. offenbar auch wegen versuchten Mordes vor dem Oberlandesgericht Frankfurt angeklagt werden. Die Bundesanwaltschaft wollte sich auf Anfrage nicht dazu äußern. Der Tatverdacht stützt sich nach Informationen von ZEIT ONLINE und dem NDR unter anderem auf Ergebnisse kriminaltechnischer Untersuchungen.

Am 6. Januar 2016 hatte ein unbekannter Täter den irakischen Flüchtling hinterrücks mit einem Messer angegriffen. Das 22-jährige Opfer erlitt schwere Verletzungen. Der junge Iraker lebte in der provisorischen Flüchtlingsunterkunft, über die Walter Lübcke bei einer Bürgerversammlung im Oktober 2015 informiert hatte. Diese Informationsveranstaltung hatten auch Stephan E. und sein mutmaßlicher Helfer Markus H. besucht.



Verdächtiger wohnte unweit des Tatorts

Nach dem Messerangriff im Januar 2016 konnte der Täter unerkannt auf einem Fahrrad flüchten. Die Tat in Lohfelden bei Kassel wurde damals von der eingerichteten Soko "Fieseler" nicht aufgeklärt. Die Staatsanwaltschaft setzte sogar eine Belohnung von 3.000 Euro für Hinweise aus. Bereits 2016 war E. bei der Überprüfung von Personen aus der rechtsextremen Szene ins Visier der Ermittler geraten, er wohnte nur zweieinhalb Kilometer vom Tatort entfernt. Die Beamten ließen sich das Fahrrad von E. zeigen und befragten ihn, fanden damals jedoch keinen Beleg für eine Tatbeteiligung.

Nach der Festnahme von Stephan E. wegen des Mordes an Walter Lübcke nahmen die Behörden die Ermittlungen wegen der Messerattacke wieder auf und durchsuchten noch einmal gezielt das Wohnhaus von E. nach Beweismitteln für diese Tat. In seinem ersten Geständnis zum tödlichen Schuss auf Walter Lübcke hatte E. auch über den 6. Januar 2016, also den Tag des Messerangriffs, gesprochen. E. sagte aus, an jenem Tag aufgebracht über die Ereignisse an Silvester in Köln gewesen und durch die Straßen im Kasseler Stadtteil Forstfeld, unweit von Lohfelden, gelaufen zu sein. Dabei habe er Wahlplakate der Grünen und der SPD abgetreten. Er sei auch einem "Ausländer" begegnet, schilderte E. in seiner Vernehmung. Er habe ihn "angegackt", also angebrüllt, man müsste Leuten wie ihm den Hals abschneiden. Einen gewaltsamen Angriff stritt er ab.

E.s Anwalt Frank Hannig sagte dazu auf Anfrage, sein Mandant verwahre sich gegen den Vorwurf des Mordversuchs an dem Iraker. Aus Sicht von Stephan E. versuchten die Behörden nun, ihm "jede ungelöste Straftat in Kassel der letzten Jahre in die Schuhe zu schieben", sagte Hannig auf Anfrage von ZEIT ONLINE und dem NDR.

Stephan E. sitzt seit Juni 2019 in Untersuchungshaft, weil er Walter Lübcke mit einem Kopfschuss erschossen haben soll. Er hatte die Tat zunächst gestanden und die Polizei zu einem Waffenlager geführt, in dem sich auch die Tatwaffe befand. Dieses erste Geständnis zog E. zwischenzeitlich zurück und belastet inzwischen seinen Freund Markus H., den tödlichen Schuss auf den CDU-Politiker abgegeben zu haben. Markus H. sitzt ebenfalls in Untersuchungshaft. Der Generalbundesanwalt ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts der Beihilfe zum Mord an Walter Lübcke.