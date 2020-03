Der US-Bundesstaat New York hat sich zum Zentrum der globalen Pandemie entwickelt. 237 Tote meldete New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo am Sonntag für seinen Bundesstaat – und zwar innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Mehr als 1.000 New Yorker sind bereits an Covid-19 gestorben. 59.500 bestätigte Infektionsfälle waren es am Sonntagabend, also in etwa so viele wie in ganz Deutschland. Am härtesten ist New York City betroffen mit seinen 8,6 Millionen Einwohnern.



Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden