Das Internationale Olympische Komitee (IOC) erwägt erstmals eine Verschiebung der Olympischen Spiele. Innerhalb von vier Wochen soll laut IOC eine Entscheidung gefunden werden. Eine Absage schloss das Komitee aus. Infolge der Coronavirus-Pandemie hatten sich das IOC und Japan zunächst gegen eine Absage ausgesprochen.

Japans Premierminister Shinzo Abe sprach auch erstmals von einer Verschiebung. Im Parlament in Tokio sagte er, dass damit gerechnet werden müsse. Von einer Absage könne aber keine Rede sein. "Es ist schwierig, Spiele unter diesen Umständen abzuhalten, wir müssen über eine Verschiebung entscheiden, wobei die Gesundheit der Athleten oberste Priorität hat", sagte Abe. Die endgültige Entscheidung aber liege beim IOC.

Kanadas Olympisches Komitee (COC) gab bekannt, dass man in diesem Sommer wegen der Corona-Krise auf eine Entsendung von Sportlerinnen verzichten werde. Die "schwierige Entscheidung" sei mit Zustimmung von Sportverbänden und der kanadischen Regierung getroffen worden, hieß es. "Das ist kein Boykott", sagte Kommunikationsdirektor Photi Sotiropoulos. Das Paralympische Komitee Kanadas traf dieselbe Entscheidung für die Paralympics.



Im kommenden Jahr sei man gern dabei, sollte dies mit Rücksicht auf die Entwicklung der Pandemie und die Gesundheit der Weltbevölkerung möglich sein, teilte das COC mit. Zudem unterstütze man das IOC bei der Lösung aller Probleme, die eine Verschiebung mit sich bringe. Kanada ist das erste Land, das eine solche Entscheidung trifft.



Der Leichtathletik-Weltverband erklärte sich dazu bereit, mit dem IOC und dem gesamten Sport an einem alternativen Termin für die Sommerspiele zu arbeiten. Wie World Athletics mitteilte, beinhalte dies "auch Termine im Jahr 2021" und damit auch die Leichtathletik-WM im kommenden Jahr im US-amerikanischen Eugene.

Derzeit sind die Spiele geplant für den Zeitraum vom 24. Juli bis 9. August 2020. Denkbar ist eine Verlegung in den Herbst, auf den Sommer 2021 oder auf 2022. Im kommenden Jahr sind neben der Leichtathletik-WM auch die Weltmeisterschaften der Schwimmer in Fukuoka (Japan) geplant. 2022 finden die Olympischen Winterspiele in Peking und die Fußballweltmeisterschaft in Katar statt.

Der Druck bezüglich einer Entscheidung war zuvor immer größer geworden. Neben vielen Athleten aus Deutschland und weltweit hatten sich auch der Schwimm- und der Leichtathletikverband der USA für eine Verlegung ausgesprochen.