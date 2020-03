In deutschen Alten- und Pflegeheimen leben mehrere Hunderttausend Menschen. Ende 2017 wurden in vollstationären Pflegeeinrichtungen rund 818.000 Menschen gepflegt, teilte das Statistische Bundesamt mit. Das waren knapp ein Viertel (24 Prozent) aller 3,41 Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland. Mehr als 90 Prozent waren demnach 65 Jahre oder älter.

Zu Hause wurden den Daten zufolge Ende 2017 insgesamt 2,59 Millionen Menschen betreut. Dies waren gut drei Viertel (76 Prozent) aller Pflegebedürftigen. Davon wurden 1,76 Millionen Menschen vorwiegend allein durch Angehörige gepflegt, rund 830.000 zusammen mit oder vorrangig durch einen ambulanten Pflegedienst. Von den zu Hause betreuten Pflegebedürftigen waren mehr als drei Viertel (78 Prozent) 65 Jahre oder älter.

In den insgesamt 14.480 Pflegeheimen in Deutschland arbeiteten laut Statistik knapp 765.000 Menschen. Bei den 14.050 ambulanten Pflegediensten waren rund 390.000 Menschen beschäftigt, davon 109.700 in Vollzeit. Aufgrund der Infektionsprävention während der aktuellen Corona-Pandemie gelten derzeit strenge Zugangs- und Besuchsbeschränkungen für Alten- und Pflegeheime.