In China haben sie die Verhältnisse gedreht: Erstmals seit dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus meldeten die Behörden Ende der Woche offiziell keine neuen Fälle von Ansteckungen im Inland. Dagegen wuchs die Zahl jener Infizierten, die das Virus aus dem Ausland zurückbrachten. Für die gelten jetzt verschärfte Bedingungen: Wer am Pekinger Flughafen ankommt, muss für 14 Tage in Quarantäne, meist in extra dafür umfunktionierte Hotels außerhalb des Stadtzentrums. 39 solcher Fälle wurden allein am Donnerstag gemeldet, so viele seien an einem Tag noch nie gezählt worden. Ein Trend, der bereits dazu geführt hat, dass in Metropolen wie Peking und Schanghai viele Geschäfte und Wohnsiedlungen ausländisch aussehenden Menschen keinen Einlass mehr gewähren

Dabei sind die meisten Rückkehrer nach China gar nicht unbedingt Ausländer – häufig sind es Chinesinnen und Chinesen, die wieder in die Heimat wollen. Angesichts der weltweiten Corona-Lage sehen sie China als den für sie sichersten Ort. "Schaut euch die Situation in Europa an, das wäre in China nicht passiert": So oder ähnlich lauten viele Beiträge in den sozialen Netzwerken Chinas darüber, dass bis zuletzt in Städten wie Berlin oder London noch Clubs, Spielplätze oder Restaurants geöffnet und gut besucht waren, obwohl die Zahl der Infizierten dort steigt.

Eine ganz andere Stimmung als noch im Februar

In China ist man vor allem entsetzt darüber, wie unentschlossen die Regierungen mit Verordnungen umgehen, die sich in Wuhan und anderen Städten Chinas in den vergangenen Wochen im Kampf gegen das Coronavirus als bewährt erwiesen haben. Im Krisenmanagement habe China gut abgeschnitten, lautet die gängige Meinung in der chinesischen Öffentlichkeit.



Diese Meinungsbildung ist ganz im Interesse der chinesischen Regierungspropaganda, die der Bevölkerung vermitteln will, die herrschenden Kommunistische Partei habe alles im Griff – nachdem die Behörden in den ersten Wochen nach dem Corona-Ausbruch so versagt hatten. Sollten die Zahlen der Infektionen in China irgendwann wieder ansteigen, beispielsweise weil immer mehr Menschen wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren, kann das auf die "Re-Importe" des Coronavirus geschoben werden.

Die Stimmung in China heute ist tatsächlich eine ganze andere als noch im Februar, als sich das ganze Land mit dem verstorbenen Arzt Li Wenliang aus Wuhan solidarisiert hatte. Li hatte früh vor dem Virus gewarnt und wurde deswegen Anfang Januar staatlich gemaßregelt. Inzwischen ist die Rhetorik der Regierung zu dem Fall nicht mehr defensiv: Die Behörden entschuldigten sich am Freitag bei der Familie des Arztes. Der Fall soll damit abgeschlossen sein. Die offizielle Botschaft der Führung lautet jetzt: China hat mit starker Hand die Ausbreitung des Virus gestoppt. Die Krise ist vorbei. Geht zurück zur Arbeit. Das Virus kommt nicht aus China.



Viele Menschen in China sind bereit, das auch zu glauben.