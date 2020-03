Meine erste Ausgangssperre erlebte ich 1994. Anlass war, wie heute, ein Krankheitserreger. Ich war damals Matrose auf der Gorch Fock und das Segelschulschiff sollte bald in See stechen, zu seiner 100. Ausbildungsreise, nach Madeira, in den Senegal und nach Lanzarote, in dieser Reihenfolge. Doch wenige Tage vor dem Start erkrankten plötzlich viele Mitglieder der insgesamt knapp 200-köpfigen Besatzung, zu der acht Frauen gehörten. Was genau das war, wussten wir nicht. An Bord wurde es "die große Scheißerei und Kotzerei" genannt. Vor den besetzten Toiletten spielten sich dramatische Szenen ab. Ich blieb von der Erkrankung verschont, mir ging es prima.

Und doch hatte diese Seuche eine Folge für alle: Wir mussten alle an Bord bleiben. Wir lagen in Kiel im Hafen und konnten nicht nach Hause, um uns von Eltern, Freundinnen und Freunden vor der langen Reise zu verabschieden. Die meisten sahen zwar ein, dass wir bis zu einer ärztlichen Klärung besser Kontakte zu anderen Menschen vermeiden sollten, um eine Ansteckung zu verhindern. Aber wie lange konnte es dauern, bis endlich klar war, was für eine Krankheit das war?

Ein paar Soldaten aus der Stammbesatzung winkten ab. "Ist doch eine normale Salmonellenvergiftung", sagte ein Unteroffizier, der das offenbar schon mal erlebt hatte. "Kann schon mal vorkommen, wenn das Geschirr nicht richtig sauber ist." Wir aßen aus zerbeulten Metalltabletts mit Mulden, in denen das Essen hineingeklatscht wurde – während die Offiziere von Porzellantellern aßen, und meines Wissens war von denen niemand erkrankt.

Der Kommandant entschied, auf das Hissen der Quarantäneflagge zu verzichten – es sollte kein Aufsehen erregt werden. Das letzte Wochenende vor der Seefahrt stand an. Immer noch durfte niemand nach Hause. Der Unmut unter uns Matrosen nahm zu. Also wurde befohlen: Die Gesunden dürfen das Schiff verlassen, müssen aber innerhalb der Stadtgrenzen von Kiel bleiben, um den Krankheitserreger nicht in die ganze Republik zu tragen und um in der Nähe des Schiffes zu bleiben, damit im Falle einer baldigen Abreise niemand wegen Krankheit zurückgelassen werden musste. Und wir wurden ermahnt, nichts von der Sache nach draußen dringen zu lassen – die Presse sollte nichts mitbekommen. Anstatt nach Hause zu fahren, bekamen viele von uns also Besuch von Verwandten und Freunden in Kiel. Ich erinnere mich aber, dass der eine oder andere trotzdem heimlich nach Hause fuhr, weit jenseits von Kiel.

Nach dem Wochenende, ein paar Tage nach Ausbruch der Krankheit, war der Spuk vorbei. Es war wohl eine gewöhnliche Infektion mit Salmonellen gewesen. Wir konnten planmäßig ablegen.

Ich lernte: In einer solchen Situation erwarten alle eine klare Ansage von oben. Und lieber eine schlechte Entscheidung – die man korrigieren kann – als gar keine Entscheidung. Egal, wie entschieden wird, es gibt so oder so Kritik. Es ist deshalb wichtig, Beschlüsse klar zu kommunizieren und sie so gut wie möglich zu erklären. Und: Eine Ausgangsbeschränkung folgt nicht immer einer strikten Logik, sonst wäre es bei einer möglicherweise ansteckenden Krankheit angezeigt gewesen, ausnahmslos niemanden von Bord gehen zu lassen. Aber dagegen sprachen soziale Gründe: der Wunsch, Familie zu sehen, sich zu verabschieden, wenigstens zeitweise der Enge an Bord zu entkommen. Mit anderen Worten: Der soziale Frieden war in Gefahr.



Daheimbleiben in Islamabad

Die zweite Erfahrung dieser Art machte ich gleich mehrmals in Pakistan. Ich lebte zwischen 2009 und 2013 als Korrespondent in der Hauptstadt Islamabad. Hin und wieder warnten Botschaften und internationale Organisationen, die zum Teil große Sicherheitsabteilungen beschäftigten, vor Terroranschlägen. Per SMS und E-Mail schrieben sie: "Hinweise auf Selbstmordattentäter in weißem Toyota Corolla" (Jedes zweite Auto in Islamabad ist ein weißer Toyota) oder "Erhöhte Anschlagsgefahr auf Märkte nach Freitagsgebet!". Oder es wurde vor einer "Offensive der Taliban" gewarnt, die "jederzeit" beginnen könne. Auch vor größeren Demonstrationen gab es entsprechende Sicherheitshinweise.

Ich begriff, dass die Botschaften die Lage oft unterschiedlich einschätzten: Die US-Botschaft sowie die britische High Commission warnten lieber zu viel als zu wenig, ebenso die Skandinavier, die seit den Mohammed-Karikaturen in der dänischen Zeitung Jyllands-Posten und der darauf folgenden Explosion einer Autobombe vor der dänischen Botschaft im Juni 2008 in einer Art Daueralarm lebten. Es war schwierig, nachzuvollziehen, inwieweit diese Warnungen berechtigt waren. US- und britische Diplomaten lebten wie in Festungen, die Amerikaner hatten sich eine Art Kleinstadt in der Stadt, eine eigene Welt gebaut. Deutsche Diplomaten hingegen lebten über die Stadt verteilt, und man kann unterschiedlicher Auffassung darüber sein, ob das klug oder leichtsinnig war. Geschehen ist ihnen in all den Jahren nichts.

Die Folge der Terrorwarnungen jedenfalls war, dass Menschen, die davon Kenntnis erhielten, sich mit Lebensmitteln eindeckten und ein paar Tage lang ihr Haus nicht mehr verließen. Die schlimmste selbst auferlegte Ausgangsbeschränkung erlebte ich, als im Herbst ein YouTube-Video in mehreren Sprachen die Runde machte, das den Propheten Mohammed schmähte. "Die Unschuld der Muslime" hieß es, eine bewusste Provokation, produziert von einem in Kaliforniern lebenden koptischen Christen ägyptischer Herkunft. Darin wurde der Prophet als gewalttätiger, sexhungriger Kinderschänder dargestellt. Ein "Angriff auf den Glauben von eineinhalb Milliarden Muslimen" sei das, schimpfte der damalige Premierminister Raja Pervez Ashraf. Seine Regierung verordnete der Bevölkerung am 21. September 2012 einen "Tag des Ausdrucks der Liebe für den Propheten" – sie sollte also gegen das Video protestieren, friedlich, wie die Regierung betonte. Die Menschen sollten auf die Straße gehen, das sei "religiöse Pflicht" aller Muslime. Läden, Restaurants, Tankstellen, Hotels und Behörden schlossen, nicht nur aus Protest gegen den Film, sondern aus Furcht vor Gewalt.