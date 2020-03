Bis zu 16 Millionen Menschen sind von den Schutzmaßnahmen betroffen, die der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte in der Nacht zu Sonntag anordnete. Bis zum 3. April sollen die Lombardei mit der Finanzmetropole Mailand sowie 14 weitere Provinzen und die Städte Venedig, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia und Rimini abgeriegelt bleiben. Das öffentliche Leben steht plötzlich still. Auch der Tourismus ist stark betroffen, da Museen, Kulturzentren und Skigebiete in den betroffenen Gebieten geschlossen sind. Für Bars und Restaurants gilt: Sie dürfen nur dann bis zum frühen Abend öffnen, wenn sichergestellt ist, dass Gäste untereinander einen Mindestabstand von einem Meter halten.

Die Regierung hatte den Beschluss gefasst, nachdem sich die Zahl der Infizierten innerhalb von 24 Stunden um mehr als 1.200 Personen erhöht hatte. Dies war der dramatischste Anstieg, seit die Epidemie vor rund zwei Wochen Italien erreicht hat. Mittlerweile sind dort 233 Menschen an den Folgen der Viruserkrankung gestorben.

