Was könnte Menschen wie den 43-jährigen Tobias R. dazu bewegen, neun Menschen zu töten? Viele meinen: ein Gift namens Rassismus. Dem Bild widerspricht Mark Terkessidis, Migrationsforscher und Buchautor. Er sieht Rassismus tief eingelassen in das normale Funktionieren der Gesellschaft. Zuletzt erschien sein Buch "Wessen Erinnerung zählt?", das Kontinuitäten von der kolonialen Vergangenheit Deutschlands zum Rassismus heute sucht.



Zwei Wochen nach dem Anschlag in Hanau ist die Tat medial und politisch wieder ad acta gelegt worden – auch weil niemand weiß, was nach der Empörung zu tun wäre. "Rassismus ist ein Gift", hat Angela Merkel gesagt. Ihr Innenminister und viele andere taten es ihr nach. Deutliche Worte, könnte man meinen – aber Rassismus als krankmachende Substanz zu bezeichnen, ist weder zutreffend noch politisch hilfreich.

Rassismus wird in Deutschland traditionell mit Krankheit in Verbindung gebracht. In der Vorurteilsforschung zum Beispiel werden rassistische Einstellungen als fehlerhafte Wahrnehmungen von verirrten Einzelnen gesehen. Die psychoanalytischen Erklärungen sehen in der Ablehnung des vermeintlich Fremden die unterdrückten Wünsche der Individuen wiederkehren. Sogar der Nationalsozialismus galt als pathologische Störung. In ihrem Buch über die "Unfähigkeit zu trauern", einem Klassiker der Vergangenheitsbewältigung, sprachen Alexander und Margarete Mitscherlich vom Nationalsozialismus als einem "Massenwahn". Noch im vergangenen Jahr beklagte der Präsident des hessischen Landtages, der CDU-Politiker Boris Rhein, bei einem Besuch in Auschwitz die "Krankheit Rassismus". Egal welches Ausmaß Rassismus annimmt – selbst wenn er wie im "Dritten Reich" konstitutiv ist: Immer aufs Neue erscheint er als pathologische Veränderung und damit als Ausnahme.

Wenn jemand krank ist oder gar ein Gift genommen hatte, ist diese Person eigentlich unschuldig. Doch welches Gift könnte Tobias R. genommen haben? Um geplant neun Leute an zwei verschiedenen Orten zu töten, muss eine Person für sich selbst eine Legitimität hergestellt haben. Es handelt sich also nicht um ein Versagen des moralischen Kompasses, sondern die Tat wird möglich, weil sie als zutiefst moralisch betrachtet wird.

Viele haben zuletzt die AfD verantwortlich gemacht, extreme Handlungen zu legitimieren. Die Partei habe das Klima in Deutschland "vergiftet". Aber war es nicht der deutsche Innenminister, der die Einwanderung nach rassistischen Ausschreitungen in Chemnitz als "Mutter aller Probleme" bezeichnet hat? Der gleiche Innenminister freute sich zu seinem 69. Geburtstag über eine seinem Alter entsprechende Anzahl von Abschiebungen. Als bayerischer Ministerpräsident zitierte er bereits am Aschermittwoch 2011 einen Führerbefehl: "Bis zur letzten Patrone" wollte er dagegen kämpfen, "dass wir eine Zuwanderung in die deutschen Sozialsysteme bekommen".

Kampf gegen rechts förderte rassistische Politik

Tatsächlich hat der angebliche Kampf gegen rechts hierzulande oft dazu gedient, rassistische Politik erst durchzusetzen. In den späten Achtzigerjahren hatte der damalige CSU-Innenminister Friedrich Zimmermann seine Verschärfung der Einwanderungsgesetze mit dem Erstarken der rechtsradikalen Republikaner gerechtfertigt. Nach den Pogromen in den frühen Neunzigerjahren gab es einen parteiübergreifenden Konsens, um ganz im Sinne der Täter das individuelle Asylrecht abzuschaffen. Heute ist es Friedrich Merz, Bewerber auf den CDU-Vorsitz, der zukünftige Anschläge durch eine Zerschlagung von Clankriminalität und die Kontrolle der Grenzen verhindern will. Nicht der Rassismus wird hier bekämpft, sondern das scheinbar eigentliche Problem: die Einwanderung.

Rassismus wird mit der gleichen Konsequenz abgewiegelt. Bis zu den Anschlägen von Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen oder Solingen in den frühen Neunzigerjahren gab es keine Forschung zu Rassismus, sondern nur zu Sonderkonstruktionen wie "Ausländer-" oder "Fremdenfeindlichkeit". Das Wort Rassismus erschien geradezu eine Beleidigung. Jeder Hinweis auf rassistische Strukturen stieß in der Öffentlichkeit auf Verleugnung und Untätigkeit. Selbst nachdem sich herausstellte, dass in diesen Strukturen eine gut vernetzte Terrorgruppe namens NSU gewachsen war und die Sicherheitsbehörden in Deutschland bei der Aufklärung versagt hatten – ja mehr noch, die Täterschaft bei den Opfern vermuteten, gab es keine Aufarbeitung von strukturellem Rassismus innerhalb von Behörden, keine Diskussion über die verzerrenden Wahrnehmungs- und Handlungsroutinen.

Das Ergebnis von politischen Unterlassungen

Stattdessen gab es in den letzten Jahren zahlreiche Razzien in Shisha-Bars, die kaum Ergebnisse gebracht haben, sondern, wie die Polizeibehörden mehrfach selbst bestätigten, vor allem dem subjektiven Sicherheitsbedürfnis "der Bevölkerung" dienten. Da außerdem bekannt war, dass die jüngsten rassistischen Anschläge oft nicht von organisierten Gruppen, sondern von Einzeltätern ausgeführt wurden, die sich zur Behebung der "Mutter aller Probleme" berufen fühlten, können die Geschehnisse von Hanau kaum als Überraschung bezeichnet werden. Die Tat war auch ein Ergebnis von politischen Problemdefinitionen und Unterlassungen.

Mark Terkessidis ist Migrationsforscher und freier Autor. Zuletzt erschien sein Buch "Wessen Erinnerung zählt? Koloniale Vergangenheit und Rassismus heute" im Hoffmann und Kampe Verlag. © Andreas Langen

Rassismus ist eben kein singuläres Ereignis, kein Problem von kranken Individuen, sondern eingelassen in das Funktionieren von Institutionen. Solange Personen mit Migrationshintergrund als Belastung für die Sozialsysteme, als Sicherheitsfrage, als Bedrohung, als Störung oder als Ausnahme konzipiert werden, kann es keine Veränderung geben.

Zweifellos ist die Sensibilität für Rassismus in der Gesellschaft gestiegen, aber die Reaktionen der Wohlmeinenden fallen oft schematisch aus: Die einen sind betroffen, die anderen sprechen vom Auswandern. Ein Kabinettsausschuss gegen Rassismus, der während des Integrationsgipfels beschlossen wurde, wirkt wie eine Beruhigungspille. Notwendig wäre eine antirassistische Bürgerrechtsbewegung, die sich für die Vertiefung von staatsbürgerlichen Rechten, die konsequente Öffnung aller Regelstrukturen von der Verwaltung bis zum Bildungsbereich sowie für die Verbesserung der Richtlinien zu Antidiskriminierung einsetzt. Das alles wäre ganz im Sinne der Bevölkerung in Hanau und vielen anderen Orten. Einer Bevölkerung, in der die Personen deutscher Herkunft in wenigen Jahren nicht mehr in der Mehrheit sein werden.