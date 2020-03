Seit der sogenannte Kleine Waffenschein 2003 eingeführt wurde, steigt jedes Jahr die Zahl der Menschen, die ihn beantragen. So auch dieses Jahr. Zu Beginn des Jahres 2020 waren im Nationalen Waffenregister 664.706 Kleine Waffenscheine registriert, wie die Deutsche Presseagentur unter Berufung auf das Bundesinnenministerium berichtet.

Den Kleinen Waffenschein benötigt, wer eine Gas- oder Schreckschusswaffe bei sich tragen will, um sich damit im Notfall zu verteidigen. Ohne eine solche Erlaubnis ist das Mitführen solcher Waffen eine Straftat. Bei öffentlichen Veranstaltungen wie Volksfesten, Demonstrationen oder im Kino dürfen solche Waffen hingegen nie mitgenommen werden.

Anstieg wird geringer

Die Zahl dieser Waffenerlaubnisse hat sich binnen fünf Jahren mehr als verdoppelt, doch scheint sich die Nachfrage abzuschwächen. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl lediglich um knapp vier Prozent gestiegen. In den vergangenen Jahren waren die Anstiege der Neuanträge höher.

Beantragen kann ihn jeder Mensch, der 18 Jahre alt ist. Dabei wird von der lokalen Waffenbehörde wie bei anderen Waffenerlaubnissen auch geprüft, ob der- oder diejenige zuverlässig und persönlich geeignet ist. Das bedeutet, es dürfen beispielsweise keine Vorstrafen bekannt sein.



Doch auch wer einen solchen Waffenschein hat, darf mit diesen Waffen in der Öffentlichkeit nur in Notwehr schießen. Erlaubt ist das Schießen lediglich auf Schießständen oder in umfriedetem Gelände wie dem eigenen Garten. Damit beispielsweise zu Silvester auf der Straße pyrotechnische Munition abzufeuern, wie es überall vielfach zu beobachten ist, ist verboten.

Polizeibehörden warnen eher vor dieser Art des Selbstschutzes. Unter Stress ist die Chance hoch, damit nicht die erhoffte Wirkung zu erzielen oder sich sogar selbst zu gefährden.



Mehr zu den verschiedenen Regeln und Beschränkungen für waffenrechtliche Erlaubnisse finden Sie hier.