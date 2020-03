Die Uhren werden in der Nacht zum Sonntag von 02:00 Uhr auf 03:00 Uhr vorgestellt. Die Nacht ist also eine Stunde kürzer. Seit 1980 gilt in Deutschland der Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit, um Energie zu sparen. Kritikerinnen und Kritikern zufolge sind die Einspareffekte allerdings gering. Wie eine repräsentative Umfrage der Krankenkasse DAK ergab, hat in Deutschland jeder vierte Mensch über 14 Jahren gesundheitliche Probleme durch die Zeitumstellung. Die meisten davon klagen allgemein über Müdigkeit.

Die EU-Kommission hatte nach einer selbst organisierten Umfrage vorgeschlagen, den alljährlichen Wechsel zwischen Sommer- und Normalzeit zu beenden. Das Europäische Parlament hatte dem zugestimmt, nun fehlen konkrete Richtlinien des EU-Rats. Bisher ist im März 2021 die letzte Umstellung auf die Sommerzeit geplant. Die Mitgliedsstaaten verhandeln noch, ob nach der Abschaffung der Umstellung die normale Mitteleuropäische Zeit (MEZ) oder die Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) gelten soll. Ein gemeinsames Vorgehen gilt als wichtig, um einen Flickenteppich zu vermeiden.