Stephan B., der mutmaßliche Attentäter von Halle, hat offenbar ein umfassendes Geständnis abgelegt. Das berichtet der Rechercheverbund aus Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR unter Berufung auf Vernehmungen. B. hatte am 9. Oktober 2019 versucht, bewaffnet in die städtische Synagoge von Halle einzudringen, um die dort versammelten Menschen zu töten. Als dies nicht gelang, erschoss er zunächst eine unbeteiligte Frau auf der Straße, um anschließend in einen Döner-Imbiss einzudringen und dort einen Menschen zu töten. B.wurde festgenommen, der Generalbundesanwalt übernahm die Ermittlungen.

Wie der Rechercheverbund berichtet, soll B. viermal vernommen worden sein, einmal durch einen Haftrichter und dreimal durch Beamte des Bundeskriminalamtes (BKA). Demnach beging er die Tat vorrangig wegen seines Hasses auf Juden; diese seien für ihn die Ursache all seiner persönlichen Probleme. Wie er den Beamten erzählte, hatte er die Synagoge in Halle vor der Tat zweimal ausgespäht. Er sei davon ausgegangen, dass die Tür an Jom Kippur, dem Tag des Anschlags und höchsten jüdischen Feiertag, offenstehen würde. Weiter habe B. ausgesagt, er "bedauere", die beiden Deutschen getötet zu haben.

B. radikalisierte sich in rechtsextremen Online-Gruppen

Laut Süddeutscher Zeitung machte B. ein sehr gutes Abitur und begann dann ein Studium der Chemie. Eine schwere Operation warf ihn dann offenbar aus der Bahn, fünf Jahre lang lebte er von Zuwendungen seiner Mutter. Die Schuld für seine Lebenslage gab er den Juden, die ihn aus seinem Leben drängen würden.

Anregungen für seine Tat fand er den Berichten zufolge in rechtsextremen Gruppen im Internet. Auf seinem Computer fanden Ermittler demnach zahlreiche Gewaltsequenzen, darunter auch Hinrichtungsvideos der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS). Als Vorbild für seine Tat nannte B. den Attentäter von Christchurch, Brenton Tarrant, der in der neuseeländischen Stadt am 15. März 2019 zwei Moscheen gestürmt und insgesamt 51 Menschen getötet hatte.

In den kommenden Tagen will die Bundesanwaltschaft Anklage gegen B. erheben. Sie wirft dem mutmaßlichen Attentäter zwei Morde und neun Mordversuche vor.