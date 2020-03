Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat der Schweizer Verein Dignitas angekündigt, auch in Deutschland Sterbehilfe leisten zu wollen. Einen genauen Zeitpunkt, wann Dignitas nach dem Urteil den ersten Suizid in Deutschland begleiten werde, könne sie noch nicht nennen, sagte die Dignitas-Vorsitzende in Deutschland, Sandra Martino. In vielen Bundesländern verbiete die Berufsordnung der Ärzte die Suizidhilfe.

Das Bundesverfassungsgericht hatte das Gesetz zum Verbot der Suizidbeihilfe in der vergangenen Woche als verfassungswidrig beurteilt und gekippt. Die Karlsruher Richter argumentierten, dass ein Verbot dem Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben widerspreche. Dieses Recht schließe die Freiheit ein, auch die Hilfe Dritter in Anspruch zu nehmen.

Paragraf 217 - Das Urteil über das Recht am eigenen Tod

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte nach dem Urteil seine Weisung an das zuständige Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte verteidigt, keine Medikamente oder Betäubungsmittel für sterbewillige Menschen auszuliefern. Dies betrifft auch das tödliche Mittel Natrium-Pentobarbital.

Der Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS), Robert Roßbruch, sagte, es hätten sich bereits Ärzte bei seiner Organisation gemeldet, die bereit wären, eine Suizidbegleitung vorzunehmen. Wenn Anfragen "ernsthaft, wohlüberlegt und freiverantwortlich" seien, werde man sie an diese Mediziner weiterleiten. Die DGHS betreibt zudem ab sofort gemeinsam mit Dignitas eine Beratungsstelle. Roßbruch forderte eine Änderung des Standesrechts für Ärzte, damit sie Suizidhilfe leisten könnten, ohne Sanktionen fürchten zu müssen.