Der US-Bundesstaat Tennessee ist von mehreren Tornados getroffen worden. Nach Behördenangaben sollen mindestens 22 Menschen getötet worden sein. Die genaue Zahl der Verletzten sei noch unklar, erklärte der örtliche Katastrophenschutz.

Besonders betroffen ist Nashville. In der Hauptstadt des südöstlichen Bundesstaats kam ein Tornado nahe der Innenstadt zu Boden und fegte dann Berichten zufolge mehr als 16 Kilometer weiter, bis in die östlichen Vororte hinein. Laut Polizei sind mindestens 140 Gebäude eingestürzt, Unzählige Straßen und Brücken wurden beschädigt. Rund 70.000 Menschen sind in der gesamten Region ohne Strom.



Durch den Sturm wurden Schulen, Gerichte, das Staatskapitolgebäude geschlossen. Der John C. Tune Airport in West Nashville erlitt nach Angaben einer Sprecherin "erhebliche Schäden wegen Unwetters". Mehrere Hangars seien verwüstet worden und Stromleitungen niedergerissen worden. Zudem sorgte ein gemeldetes Gasleck für die Evakuierung eines Gebäudes im Viertel Germantown, wie der Sender WSMV-TV berichtete.

Der Gouverneur von Tennessee, Bill Lee, rief für den gesamten Bundesstaat den Notstand aus, der Bürgermeister von Nashville, John Cooper, ließ vier Notunterkünfte einrichten. "Letzte Nacht war eine Erinnerung daran, wie zerbrechlich das Leben ist", sagte er. Lee sprach von einem "sehr tragischen und schwierigen Tag" für Tennessee.

Auch US-Präsident Donald Trump meldete sich per Twitter zu Wort und kündigte einen Besuch in dem Katastrophengebiet für den kommenden Freitag an. Die ganze Nation trauere nach dem "sehr schrecklichen" und "teuflischen" Tornado mit den Betroffenen, schrieb er. In einer Mitteilung aus dem Weißen Haus hieß es, die Regierung werde auch beim Wiederaufbau helfen. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, erklärte, sie danke den Einsatzkräften und bete für jene, die noch vermisst würden.



In Tennessee finden im Rahmen des Super Tuesday auch Vorwahlen für die US-Präsidentschaftswahl statt. Allerdings wurden einige Wahllokale kurz vor Beginn der Stimmabgabe beschädigt – sie sollten verlegt werden.