In der tunesischen Hauptstadt Tunis ist ein Selbstmordanschlag auf die US-Botschaft verübt worden. Dabei wurden die beiden Angreifer und ein Polizist getötet, teilte das Innenministerium mit. Fünf Polizisten und ein Zivilist seien bei dem Angriff verletzt worden.

Der Anschlag erfolgte am Eingang zur schwer gesicherten US-Botschaft, die sich in einem belebten Büroviertel in der tunesischen Hauptstadt befindet. Auch die tunesische Börse, weitere Botschaften und deutsche Institutionen befinden sich in der Nähe. Zu der Tat bekannte sich zunächst niemand.

Augenzeugen berichteten lokalen Medien, dass sich die Attentäter auf einem Motorroller den an der Botschaft postierten Polizisten genähert hatten, ehe sie eine Bombe zündeten. Laut Polizei versuchte ein Angreifer, in die Botschaft zu gelangen, sei aber gestoppt und getötet worden. "Es war ein zum Scheitern verurteiltes Vorhaben", sagte ein Polizeisprecher.

Bilder in sozialen Medien zeigten einen beschädigten Wachposten, ein teilweise zerstörtes Polizeifahrzeug und ein zertrümmertes Auto auf der Straße vor der Botschaft. Splitter und Trümmerteile wurden durch die Explosion bis zu 150 Meter weit geschleudert. Teils gepanzerte Sicherheitskräfte riegelten die Gegend ab. Ein Hubschrauber kreiste über der Botschaft.

Die US-Botschaft in Tunis ist schwer gesichert, seit Demonstranten 2012 das Botschaftsgelände gestürmt hatten. Die eigentliche Botschaft ist durch hohe Mauern und Betonblöcke abgeriegelt. In Tunesien war zuletzt im Juni 2019 ein Attentat verübt worden: Bei zwei Selbstmordanschlägen im Stadtzentrum von Tunis sowie auf eine Kaserne wurden damals ein Polizist getötet und mehrere weitere Menschen verletzt. Die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) reklamierte den Angriff für sich.