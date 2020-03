Bei Demonstrationen zum Internationalen Frauentag ist es in Chile zu gewaltsamen Zusammenstößen von Teilnehmenden und Polizei gekommen. Demonstrierende hatten in der Hauptstadt Santiago versucht, Barrieren rund um den Präsidentenpalast zu überwinden. Die Polizei trieb sie mit Tränengas und Wasserwerfern zurück.

An den Demonstrationen nahmen nach Schätzungen der Polizei mehr als 125.000 Menschen teil. Die Organisatorinnen und Organisatoren sprachen von rund 500.000 Teilnehmenden. Die Menge der Protestierenden erstreckte sich nach Beobachtung von AFP-Journalisten über eine Länge von vier Kilometern. Für Montag ist in Chile ein "feministischer Generalstreik" geplant.

Die Demonstrantinnen und Demonstranten protestierten vor allem gegen die Gewalt gegen Frauen. Außerdem forderten sie eine Liberalisierung des Abtreibungsrechts. Viele Frauen trugen grüne Kopftücher, die den Kampf für das Recht auf den Schwangerschaftsabbruch symbolisieren.

Weltweite Proteste am Frauentag

In Chile gibt es seit Monaten immer wieder Massenproteste gegen die Regierung. Etwa 30 Menschen wurden seitdem nach Behördenangaben getötet, Tausende weitere verletzt. Auslöser für die Proteste war anfänglich die Erhöhung der Ticketpreise im öffentlichen Nahverkehr. Die Demonstrierenden kritisieren aber auch generell soziale Missstände und Ungleichheiten. Staatschef Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique plant für April ein Verfassungsreferendum an, womit er auf eine der Forderungen der Demonstranten einging.

Weltweit wurde anlässlich des Internationalen Frauentags demonstriert. In Berlin kamen nach Angaben der Polizei "weniger als 10.000 Teilnehmer" zu dem Protestzug. Eine Sprecherin des Bündnisses für sexuelle Selbstbestimmung berichtete von etwa 12.000 Demonstrantinnen und Demonstranten. Angemeldet waren 20.000 Menschen. Das Bündnis fordert unter anderem, Schwangerschaftsabbrüche nicht mehr durch den Paragrafen 218 unter Strafe zu stellen. Der Protestzug bestand aus mehreren Blöcken zu Themen wie Rassismus und Sexualität.

Am 19. März 1911 wurde der Frauentag erstmals in Deutschland organisiert. Damals auf Anregung der Sozialdemokratin Clara Zetkin. Seit 1921 findet er jährlich am 8. März statt. Berlin hat den Frauentag 2019 als einziges Bundesland zum gesetzlichen Feiertag erklärt.