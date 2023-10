Die seit dem Hamas-Terrorüberfall auf Israel vermisste Deutsche Shani Louk ist nach Angaben ihrer Mutter tot. Das sei ihr vom israelischen Militär in der Nacht zum Montag mitgeteilt worden, sagte Shanis Mutter Ricarda Louk der Deutschen Presse-Agentur. Zunächst hatte RTL/ntv darüber berichtet.



Die Leiche ihrer Tochter sei bislang zwar nicht gefunden worden, sagte Ricarda Louk. Man habe aber einen Splitter eines Schädelknochens gefunden und daran eine DNA-Probe gemacht. Das erforderliche Vergleichsmaterial hätten die Eltern schon vor längerer Zeit zur Verfügung gestellt. Die Mutter geht davon aus, dass ihre Tochter bereits seit dem 7. Oktober tot ist – womöglich sei sie bei dem Terrorüberfall durch einen Schuss in den Kopf getötet worden.

Shani Louk befand sich an diesem Tag auf einem Musikfestival in der israelischen Negev-Wüste, als dieses von der Hamas überfallen wurde. Die Familie war zunächst davon ausgegangen, dass die junge Frau schwer verletzt in den Gazastreifen verschleppt wurde. Ein im Internet kursierendes Video zeigte sie nach dem Massaker leblos auf einem Fahrzeug der Terroristen.

Louks Mutter appellierte an Bundesregierung

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben 239 Familien informiert. Nach Militärangaben gelten 40 Menschen seit dem Terroranschlag der Hamas weiter als vermisst. Wegen des Zustands vieler Leichen sei die Identifikation noch nicht abgeschlossen.



Ricarda Louk hatte seit dem Überfall immer wieder an die deutsche Bundesregierung appelliert, sich für die Freilassung ihrer Tochter einzusetzen. Auch die Bundesregierung war davon ausgegangen, dass es sich bei Shani Louk um eine der Hamas-Geiseln mit deutscher Staatsangehörigkeit handelte. Den Tod der 22-Jährigen, die Verwandte in Baden-Württemberg hat, bestätigte das Auswärtige Amt bislang nicht.