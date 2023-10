Jacob Eder ist Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Barenboim-Said Akademie in Berlin – wo auch viele Studierende aus dem Nahen Osten aufeinandertreffen. Er forscht unter anderem im Bereich der Erinnerungskultur, der transatlantischen Beziehungen, der Geschichte des Antisemitismus, der Geschichte des Humanitarismus und der Migrationsgeschichte.

Zu Semesterbeginn herrscht an der Barenboim-Said Akademie normalerweise Wiedersehensfreude. In diesem Jahr ist alles anders. Meine Studierenden sind niedergeschlagen, verletzt, bedrückt, ängstlich und voller Sorge, man sieht in diesen Tagen viele Tränen und viele Umarmungen. Eine Kollegin brachte die Stimmung auf den Punkt: Man sei heartbroken angesichts des brutalen Mordens der radikalislamischen Terrororganisation Hamas am 7. Oktober in Israel und der sich nun abzeichnenden Eskalation der Gewalt in der gesamten Region.

Ich lehre seit knapp fünf Jahren Geschichte an dieser Musikhochschule in der Mitte Berlins, deren Studierendenschaft zu über zwei Dritteln aus jungen Musikerinnen und Musikern aus dem Nahen Osten besteht. Entstanden ist die Akademie aus den Erfahrungen und dem Geist des West-Eastern Divan Orchestras, das Daniel Barenboim und der palästinensisch-US-amerikanische Literaturwissenschaftler Edward W. Said 1999 in Weimar begründet haben – unter dem Eindruck der humanistischen Ideale der Aufklärung und dem der NS-Verbrechen in Buchenwald, unweit von Weimar.

Persönliches Leid und Angst vor Übergriffen

Jährlich kommen etwa 20 junge Menschen aus Israel, den palästinensischen Gebieten, aber auch aus Syrien, der Türkei, dem Iran, dem Libanon, Ägypten sowie aus dem Rest der Welt an die Akademie, um Musik zu studieren, aber auch um gemeinsam zu lernen, zu diskutieren und nachzudenken. Das pogromartige Massaker der Hamas, die grauenvollen Bilder der Verschleppungen von Jungen und Alten sowie die Nachrichten über die täglich steigende Zahl Getöteter und die humanitäre Katastrophe im Gazastreifen sind für eine solche Institution die größte denkbare Herausforderung.

Die vergangenen Wochen haben den Studierenden daher alles abverlangt, an Leidensfähigkeit und Zuversicht, an Menschlichkeit und Empathie. Einige der israelischen Studierenden sind unmittelbar und persönlich betroffen. Ihre Freundinnen und Freunde in Israel bereiten sich auf den Kriegseinsatz vor. Es ist unerträglich, dass in dieser Situation noch die Angst vor antisemitischen Übergriffen in Deutschland hinzukommt. Manchen von ihnen ist es schwergefallen, im Land der Täter ein Studium aufzunehmen. Und nun erzählen sie mir, dass sie auf der Straße angepöbelt werden, wenn sie Hebräisch sprechen, dass sie die Namensschilder an ihren Wohnungen entfernt haben, um nicht als Israelis gefunden werden zu können. Es ist ein Skandal, dass dies ausgerechnet in Deutschland passiert, und es macht mich wütend und fassungslos zugleich.



Der Hass hat hier keinen Platz

Die Sorge und Angst um ihre Familien, um Angehörige und Freunde teilen sie mit ihren palästinensischen Kommilitoninnen und Kommilitonen, die mit der Bombardierung des Gazastreifens und der sich zuspitzenden humanitären Krise täglich wächst. Groß ist die Angst vor den nächsten Wochen, einer Eskalation des Kriegs im Nahen Osten, aber auch der Lage in Berlin. Dass nun auch von der deutschen Politik wieder eine rassistische und antimuslimische Stimmung geschürt wird, beunruhigt mich zutiefst.



Jede Krise und Eskalation im Nahostkonflikt stellt eine Institution wie die unsere auf die Probe. Das war zuletzt beispielsweise während des Israel-Gaza-Konflikts im Jahr 2021 oder nach der Erschießung – mit hoher Wahrscheinlichkeit durch die israelische Armee – der palästinensisch-US-amerikanischen Journalistin Shireen Abu Akleh in Dschenin im Jahr 2022 der Fall. Der 7. Oktober aber war eine brutale Zäsur, und die denkbaren Szenarien eines großen Kriegs in der Region betreffen die große Mehrheit der Studierendenschaft. Es würde wohl niemanden überraschen, wenn auch an der Akademie nun die Gräben aufbrächen, die Studierenden sich zurückzögen, sich verweigerten, abbrächen und sich zu hassen begännen. Aber sie tun das Gegenteil.