Die Zuwanderung in die Industrieländer ist auf ein Rekordniveau gestiegen – und stärkt dort den Arbeitsmarkt. Das ist das Ergebnis des neuen Migrationsberichts der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Sowohl die Arbeitsmigration als auch die Beschäftigungsquote von Migranten sind demnach gestiegen. Das hänge damit zusammen, dass in vielen OECD-Ländern ein Mangel an Arbeitskräften herrscht, teilte die OECD in Paris mit.



Durch diesen Arbeitskräftemangel sei Arbeitsmigration hoch auf die politische Agenda gerückt. Länder wie Deutschland oder auch Australien planten daher veränderte Rahmenbedingungen für die Zuwanderung, hieß es. Andere Länder hätten die Zahl an Arbeitsmigranten, die sie gewinnen wollten, erhöht, teilte die OECD mit.

Mit mehr als sechs Millionen dauerhaften Zuwanderern in die OECD-Länder habe der Zuzug 2022 ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht. Geflüchtete aus der Ukraine sind in diesen Zahlen nicht berücksichtigt. Für Deutschland geht die OECD für 2022 von 641.100 dauerhaften Zuwanderern aus.

Beschäftigungsquote auf Rekordhoch

Zudem haben Asylanträge in den OECD-Ländern mit mehr als zwei Millionen Anträgen 2022 ein Rekordhoch erreicht. Besonders stark ist die Zahl der Asylbewerber dem Bericht zufolge in den USA gestiegen.

In Deutschland stieg die Zahl nach den OECD-Daten im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 47 Prozent auf 218.000. Die meisten der Antragsteller kamen aus Syrien, Afghanistan und der Türkei. Die Zahl der Einbürgerungen stieg OECD-weit auf einen Rekordwert von 2,8 Millionen.

Mehr Teilhabe von Migrantinnen am Arbeitsmarkt

In mehr als der Hälfte der OECD-Länder ist die Beschäftigungsquote von Migranten unterdessen auf das höchste Niveau seit mehr als zwei Jahrzehnten angestiegen. In Deutschland legte sie binnen eines Jahres um 1,5 Prozentpunkte auf 69,8 Prozent zu.

Besonders verbessert hat sich dem Bericht zufolge die Teilhabe von Migrantinnen am Arbeitsmarkt. Dadurch sollen sich geschlechtsspezifische Unterschiede in etlichen Ländern verringert haben. Allerdings hält sich Langzeitarbeitslosigkeit unter Migrantinnen nach den OECD-Zahlen weiterhin stärker als unter zugezogenen Männern. In den EU-Ländern sank die Langzeitarbeitslosigkeit unter Migranten im vergangenen Jahr auf 3,7 Prozent von 4,6 Prozent im Vorjahr.