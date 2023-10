Der Anteil der Deutschen, die sich vegan oder vegetarisch ernährt, wächst. So geben in Umfragen derzeit etwa zwei Prozent an, sich komplett vegan zu ernähren. Rund acht Prozent sind Vegetarierinnen und Vegetarier – Tendenz steigend.



Viele Eltern möchten auch ihre Kinder ohne tierische Nahrung wie Fleisch, Fisch, Eier oder Milch ernähren. Doch wie gesund ist das für die Entwicklung?

Kinderärztinnen und Kinderärzte empfehlen eine vegane Ernährung, insbesondere für die Kleinsten, nach derzeitigem Forschungsstand nicht. "Die Studienlage zu veganer Ernährung in kritischen Wachstumsphasen ist noch immer nicht ausreichend, sodass wir Kinder- und Jugend*ärztinnen von einer veganen Ernährung vor allem im Säuglings- und Kleinkindalter abraten", heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzt*innen (BVKJ) aus Anlass des Weltvegantages am 1. November.



Ohne genug Eiweiß leidet die Gehirnentwicklung

Für die Entwicklung des Gehirns, das Wachstum der Organe und eine gute Grundversorgung mit allen wichtigen Nährstoffen sei eine "optimierte Mischkost" der Standard. Eine nach der üblichen Ernährungspyramide empfohlene Kinderernährung sehe auch den mäßigen Verzehr von Fleisch und tierischen Produkten wie Milch und Käse vor.



Zu keinem Zeitpunkt reagiere der kindliche Organismus empfindlicher auf Nährstoffmangel als im Kleinkind- und Säuglingsalter, schreiben die Fachleute. "Neben der reinen Kalorienzahl ist eine ausreichende Menge an einer Vielzahl von Stoffen notwendig, um ein gutes Körperwachstum und die gesunde Entwicklung aller Organe, insbesondere des Gehirns, zu ermöglichen."



Kritisch sei bei veganer Ernährung die Versorgung mit Eiweiß und bestimmten Fettsäuren, Vitaminen und Spurenelementen. Schon kleinere Schwankungen und Unterversorgungen, etwa mit Vitamin B12, könnten die im Wachstum befindlichen und daher besonders empfindlichen Organe eines Säuglings schädigen, vor allem die neurologische Entwicklung und geistige Gesundheit massiv und auch dauerhaft gefährden.

Vegane Kinder benötigen Vitamintabletten

Ältere Kinder und Jugendliche könnten dagegen gut auch auf Fisch, Fleisch und andere tierische Lebensmittel verzichten, berichten die Medizinerinnen und Mediziner. Für sie sei es allerdings sehr wichtig, das bei einer rein pflanzlichen Kost nicht ausreichende Vitamin B12 durch Nahrungsergänzung auszugleichen. Eltern raten die Experten dazu, eine professionelle Ernährungsberatung in Anspruch zu nehmen, wenn ihre Kinder vegan essen wollen.



Stillende Mütter, die vegan leben, sollten ebenfalls unbedingt Vitamin-B12-Präparate nehmen und ihre Blutwerte regelmäßig kontrollieren lassen, heißt es in der Empfehlung des Verbandes.

Während trotz steigender Tendenz insgesamt nur rund zehn Prozent Menschen in Deutschland rein vegan oder vegetarisch essen, steigt der Anteil derer, die öfter auf Fleisch verzichten und vegane Ersatzprodukte kaufen, stark. So gab bei Umfragen für den BMEL-Ernährungsreport 2023 knapp die Hälfte der Befragten (46 Prozent) an, ihren Fleischkonsum bewusst einzuschränken. Mehr als die Hälfte (53 Prozent) der Deutschen hat schon mal vegane oder vegetarische Ersatzprodukte gekauft.

