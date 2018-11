Michael Sisalouis hat nicht lange überlegt: Als sein spastisch gelähmter Sohn Niko sagte, dass er eine Kneipe betreiben wolle, wusste er sofort, dass er ihm den Wunsch erfüllen würde. "Es war seine große Chance, etwas Eigenständiges zu tun", sagt der weißhaarige Herr mit zarter Stimme.

Sechs Jahre später, ein Sonntagnachmittag im März, in Niko's Treff sind zehn von elf Barhockern belegt. Auch die dunkelbraunen Eckbankgarnituren davor. Der HSV spielt gegen Nürnberg. Eine wichtige Begegnung im Abstiegskampf. Zu sehen ist sie auf einem Flachbildfernseher an einer holzvertäfelten Wand.

Von außen könnte Niko's Treff auch in Winterhude, Eimsbüttel oder Eppendorf liegen. Er fügt sich in eine weiße Häuserfassade mit hohen Fenstern und verschnörkelten, gusseisernen Balkonen. Drinnen aber gibt sich die Kneipe so herrlich von gestern, dass es schwer fällt, sie sich in einem schnieken Viertel vorzustellen: Ein Kümmelschnaps kostet einen Euro und zwanzig Cent. An der sattgrünen Decke steht ein goldener Ventilator still – so als würde er vor den Rauchschwaden kapitulieren. Und für einen Euro kann man ein Los kaufen, mit dem man mit ein bisschen Glück ein Dampfbügeleisen, einen elektrischen Milchaufschäumer oder eine CD von Peter Alexander gewinnt.



Nikos rechte Hand ist verkrampft und kraftlos

Schon der Fernsehkommentator ist ein Ärgernis: Mit dem kann das ja nichts werden, sagt einer der Herren am Tresen, als dieser sich aus dem Off meldet. Das Kneipenpublikum ist die nächsten gut eineinhalb Stunden damit beschäftigt, seine Analysen mit radikaler Parteilichkeit zu übertönen. Zielt ein HSV-Spieler aufs Tor, staunen die Besucher, wie unglaublich er die Bälle anschneidet. Ist ein Gegner am Ball, wird er verhöhnt und beschimpft. Es fallen Worte, angesichts derer ein älterer Gast, der alle fünf Minuten "Himmel, Arsch und Zwirn" sagt, als Gentlemen erscheint.

Nikolaos Tsampikos Sisalouis steht währenddessen hinterm Tresen und öffnet Bierflaschen. Hin und wieder verschwindet er, um die Spieler im Dartraum zu bedienen. Für einen Kneipenwirt eigentlich beiläufige Arbeiten, er muss sich aber jedes Mal von Neuem auf sie konzentrieren. Niko fällt es schwer, seinen Körper zu kontrollieren. Seine rechte Hand ist verkrampft und kraftlos. Und wenn er spricht, muss er jedes Wort mühsam ausformen, damit sein Gegenüber ihn versteht. Davon abgehalten, eine Kneipe zu betreiben, haben ihn diese Lebensumstände nicht.

Da sein Gehirn während seiner Geburt vor 38 Jahren durch eine Saugglocke beschädigt wurde, ist der Wirt körperlich behindert. Das Besondere ist, dass das gerade an diesem Ort nichts Besonderes ist. In der derben, althergebrachten Kneipe wird täglich ein großes Wort mit Leben gefüllt, an dessen Umsetzung sich Tausende engagierte Lehrer vergeblich abarbeiten: Inklusion. Ein Wort, das in Niko's Treff allerdings niemand gebraucht, wenn er über die Kneipe spricht; es würde hier gestelzt klingen.



Schon als Kind war Niko nicht bereit, sich einschränken zu lassen. Erst lernte er fahrradfahren, dann schwimmen. Zehn Jahre war er alt, als er im Freibad vom Fünf-Meter-Turm sprang, weil seine Freunde sagten, das sei zu gefährlich für ihn, den Behinderten. Noch heute lächelt Niko mit dem ganzen Gesicht, wenn er davon erzählt. "Als ich aus dem Wasser kam, haben alle geklatscht."