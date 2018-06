Meer und Sturm machen den Stränden und Dünen auf der Insel Sylt zu schaffen. Bis zu einer Million Kubikmeter Sand tragen die Wellen Jahr für Jahr von der Nordseeinsel ab. Doch es gibt Mittel gegen den Landraub und eine positive Nachricht: Die Insel ist in den vergangenen Jahren gewachsen – um vier Millionen Kubikmeter Sand.

"Es gibt Bereiche an der Westküste, da sind die Dünen bis zu 30 Meter nach Westen angewachsen, etwa in Rantum", sagt der Direktor des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz in Schleswig-Holstein, Johannes Oelerich, der ZEIT Hamburg.

Grund für das Wachstum der Ferieninsel sind die sogenannten Sandvorspülungen. Seit mehr als 40 Jahren wird Nordseesand in aufwendigen Verfahren angespült. Allein in diesem Jahr sind zwei Schiffe im Einsatz, die 1,7 Millionen Kubikmeter Sand aus der Nordsee an die Sylter Küste bringen, so Oelerich. Die Kosten betrügen rund 9,3 Millionen Euro. Doch: "Wir sind sicher, dass wir Sylt für die nächsten Jahrzehnte so erhalten können."

