Anfangs war es nur ein kleiner Tisch in der Wartehalle, jetzt sind es immerhin ein paar Zelte davor: Seit vielen Monaten nehmen ehrenamtliche Helfer am Hamburger Hauptbahnhof Flüchtlinge in Empfang. Er ist ein Knotenpunkt für Syrer, Afghanen oder Iraker, deren Ziel meistens gleich lautet: Schweden. Viele kommen abends an und wollen am Morgen danach den nächsten Zug nehmen. Damit sie sich ein wenig von den Reisestrapazen erholen, bringen die Helfer sie an Orte, an denen sie Nachtlager finden.