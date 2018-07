Was genau ihm in Guinea widerfahren ist, darüber will Mamadou Diallo nicht sprechen. Er mag nicht erzählen, was ihn dazu brachte, seine westafrikanische Heimat mit 13 Jahren zu verlassen und sich allein auf eine Flucht zu begeben, die in Hamburg endete. Nur so viel: Es tobten Kämpfe rund um den Militärputsch und die Präsidentschaftswahlen. Seine Familie sei seither verschollen. "Eine lange Geschichte und sie ist schon fast aus meinem Kopf verschwunden", sagt der junge Mann in grauer Jeans und roten Turnschuhen. Doch auch wenn er die Vergangenheit verdrängen will, könnte diese Geschichte bald wieder in ihm erwachen.



Diallo, der in diesem Text nicht mit seinem wahren Namen auftauchen möchte, hat es fast geschafft: Seit sieben Jahren lebt er in Hamburg und hat sich hier behauptet. Doch bald muss er sehr wahrscheinlich nach Guinea reisen, in die Hauptstadt Conakry. Er muss zurück, um sich von den Behörden seines Herkunftslandes einen Pass ausstellen zu lassen – und sich so seine Zukunft in Hamburg sichern.



Der 19-jährige Diallo hat einen Hauptschulabschluss, spielte in einer Theatergruppe, in einem Fußballverein und macht eine Ausbildung zum Fachlageristen. Frühmorgens steht er auf, fährt von seiner kleinen Wohnung in Harburg nach St. Pauli zur Berufsschule, besucht nach dem Unterricht eine Förderstunde, nimmt in der Mittagspause Termine mit seinem Betreuer von der Jugendhilfe wahr und arbeitet bis abends in einer Firma im Stadtteil Wandsbek. Ein offiziell "gut integrierter Jugendlicher": Er fällt unter den Paragrafen 25a des Aufenthaltsgesetzes, weil er vor seinem 14. Lebensjahr eingereist ist, bereits mehr als vier Jahre in Deutschland gelebt und erfolgreich die Schule besucht hat.



Es spricht nichts dagegen, dass seine Duldung, die er bislang alle sechs Wochen erneuern lassen musste, bald in eine befristete Aufenthaltsgenehmigung umgewandelt wird. Nichts, außer ein fehlender Ausweis. Wer in Deutschland offiziell anerkannt werden will, braucht einen Pass und Diallo hat nie einen besessen. Was er vorweisen kann, ist eine Geburtsurkunde. Doch die guineische Botschaft in Berlin stellt keine Pässe mehr aus, seit die Bilder dafür biometrisch sein müssen.

Die deutsche Ausländerbehörde hat Diallo deshalb einen Brief geschickt, in dem sie ihn auffordert, nach Conakry zu fliegen, um sich dort die nötigen Papiere zu besorgen. Für die Reise würde sie eine befristete Aufenthaltserlaubnis und einen Reiseausweis ausstellen.

Die Kosten für den Flug, etwa 800 Euro, soll Diallo selbst auftreiben. Zusätzlich 200 Euro für die biometrischen Fotos und den Pass. Für einen Lehrling, der auf 622 Euro pro Monat kommt, viel Geld. Er hat ohnehin schon Mietschulden.

"Erforderlich und regelmäßig auch zumutbar"

Die finanziellen Folgen sind momentan Diallo größte Sorge. Aber auch die instabile Lage in Guinea macht seine Reise zu einem gefährlichen Unternehmen. Es ist eines der weltweit ärmsten Länder. Bis vor Kurzem galt für das Land in Deutschland wegen der Ebolaepidemie noch ein Abschiebeschutz. Diallo soll nun allein dorthin reisen und sich in der unbekannten Behördenlandschaft zurechtfinden. Was er in Guinea erleben wird und was die Konfrontation mit seiner Vergangenheit in ihm auslösen wird, ist schwer absehbar.

Warum ist der Ausländerbehörde ein Pass so wichtig, dass sie einen jungen Flüchtling auf eine derartig risikoreiche Reise schickt? Fragt man dort nach, kommt eine erstaunliche Antwort: Man wisse nichts von dieser Praxis. Es müssten keine Jugendlichen oder Heranwachsenden in ihre Heimatländer fliegen, um sich einen Pass ausstellen zu lassen, teilt ein Sprecher mit. Der Brief, in dem Diallo genau dazu aufgefordert wird, liegt allerdings ZEIT ONLINE vor. "Es ist erforderlich und regelmäßig auch zumutbar, dass der Ausländer dazu nach Guinea reist", heißt es darin. Wie passt das zusammen?