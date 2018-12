Mark Spörrle © Vera Tammen

Guten Morgen,

wir sind immer wieder begeistert, welche Kompetenzen Sie uns zutrauen. "Guten Morgen, liebes Elbvertiefung-Team", schrieb etwa Leserin Kerstin B. "Heute gab es einen Hauch weiße Weihnacht in Hamburg … war es das, oder kommt da noch was?" Liebe Kerstin B., rein zufällig ist eine sehr ähnliche Frage Thema meiner dieswöchigen Kolumne "Warum funktioniert das nicht?" auf den Hamburg-Seiten der ZEIT. Unser Blatt erscheint diese Woche schon morgen; wenn Ihnen die Zeit aber trotzdem lang wird, könnten Sie darüber nachdenken, was Sie unter "weißer Weihnacht" verstehen: Die drei Flocken, die am Sonntag Spaziergänger zur Verzückung trieben ("Ich konnte eine mit der Zunge fangen – göttlich!") – oder das, was eingewanderte Süddeutsche aus ihrer Kindheit kennen: Schnee, 10, 20, 30 Zentimeter hoch, auf dem man Schlitten fahren kann, Schnee, der sich zu Bällen formen, ja sogar werfen lässt, zur Freude der vorbeikommenden Radfahrer ...

Ein weiterer Leser beispielsweise wollte von uns anlässlich des bevorstehenden Festes ultimativ wissen, ob erstens, gesetzt den Fall, es existierte nur einer/eins von beiden, es eher den Weihnachtsmann gebe oder eher das Christkind (es kommt drauf an, wo), zweitens, ob das Christkind weiblich oder männlich sei (es kommt drauf an), und drittens, ob ich Latein spräche (hm, ein wenig ...) beziehungsweise Lust und Zeit hätte, den Weihnachtsmann zu spielen (sorry, bin ausgebucht!).

Und vor ein paar Tagen bat uns schließlich eine Leserin, ihr wieder so einen tollen Weihnachtsbaum ("der schönste, den wir jemals hatten") zu liefern wie im Vorjahr. Unsere internen Nachforschungen ergaben, dass die Auslieferung von Weihnachtsbäumen nicht zu den Dienstleistungen unseres Verlages gehört (obwohl Sie im ZEIT Shop sehr wohl Weihnachtsmusik, Weihnachtskrippe und einschlägige Literatur bekommen), dass wir aber bei der Auslieferung von Zeitungen ganz gut dabei sind. Und auch sonst: Bei der ZEIT wird sich ja in Hamburg ab kommendem Jahr jede Menge tun.

Was, das erzähle ich morgen.

Wird die Max-Brauer-Schule zu groß?

Hamburg wächst, immer mehr Kinder müssen beschult werden – so weit, so bekannt. Für die Max-Brauer-Schule (MBS) im Bezirk Altona bedeutet das nach Plänen der Schulbehörde, dass sie spätestens ab dem Jahr 2023 nicht mehr drei-, sondern sechszügig sein soll. Statt wie bisher knapp 300 würden dann fast 600 Grundschüler den Standort bei der Paul-Gerhardt-Kirche besuchen. Dagegen regt sich Widerstand an der Stadtteilschule. Silke Stahn aus dem Elternrat kritisiert uns gegenüber: "Die Masse wird zu groß. Bei 600 Schülern kann ein Grundschulkind nicht mehr überblicken, wer zu seiner Gemeinschaft gehört." Zudem seien danach ab Jahrgang sieben keine Kapazitäten mehr für Kinder von anderen Schulen vorhanden. "Ein großes und in der Folge geschlossenes System widerspricht unseren Leitgedanken von Vielfalt und Offenheit", pflichtete Personalrat Stefan Zelle den Bedenken aus dem Elternrat bei. "Die Grenzen des Wachstums sind schon lange überschritten", kommentierte Carl von Bredow im Namen der Schüler*innenvertretung. Nicht zuletzt wächst die Furcht an der MBS, das schuleigene Profil des individualisierten Lernens, für das sie 2006 den Deutschen Schulpreis erhielt, könne durch den Ausbau gefährdet sein. "Aber eine größere Schule sagt doch nichts über Inhalte aus", entgegnete Peter Albrecht, Sprecher der Schulbehörde. Er sieht keine Alternative zu den Plänen: "Wir erweitern überall Schulen, auch in dem Gebiet der Max-Brauer-Schule. Die kann dabei keine Ausnahme bilden." Pro neuer Klasse werde eine Lehrkraft mehr eingestellt und ein Klassenraum mehr geschaffen. Auch trifft es die MBS laut Albrecht prozentual nicht härter als andere Schulen. Dass Grundschüler nach dem Prinzip "Kurze Beine, kurze Wege" wohnortnah beschult würden, sei ein Anrecht, das man allen Eltern zugestehen müsse. "Da erwarten wir Solidarität von der MBS", betonte Albrecht.

Für heute ist eine Vollversammlung der Schülersprecher Hamburgs mit Schulsenator Ties Rabe geplant. Ob Rabe dort Gegenwind ins Gesicht weht?

"Es könnte sehr viel mehr grüne Welle für Busse geben"

Sie sind langsam, voll und oft zu spät – die Linienbusse in Hamburg. Mit einem Busbeschleunigungsprogramm wollte die Stadt die Lage verbessern und hat sich das bereits 106 Millionen Euro kosten lassen. Aber gut geworden ist es deswegen nicht. Im Gegenteil. Eine Senatsanfrage des CDU-Politikers Dennis Thering hat jetzt ergeben, dass die Busse sogar noch unzuverlässiger gefahren sind als im Jahr zuvor. Demnach waren bis Ende November 6,2 Prozent der Hochbahnbusse mit Verspätungunterwegs, 2017 waren es 5,6 Prozent. In einem Bericht des "Hamburger Abendblatts" stellte Thering nun infrage, ob, wie geplant, wirklich weitere 154 Millionen Euro in das Programm fließen sollen, und forderte eine "schonungslose Analyse". Wir haben beim Verkehrsplaner und Nahverkehrsexperten Dieter Doege nachgefragt.

Elbvertiefung: Die Linienbusse in Hamburg sind spät dran – immer öfter. Woran liegt’s?

Dieter Doege: Das hat zwei Gründe. Zum einen stehen die Busse im Stau, und zum anderen kommt es zum Kolonnenfahren. Die Busse bremsen sich gegenseitig aus. Das Gefäß Bus ist nicht geeignet, um auf stark befahrenen Linien Fahrgäste wirtschaftlich zu befördern. Um Fahrgäste effektiver wegzutransportieren, müssen die Buslinien daher beschleunigt und muss den Bussen Vorfahrt gewährt werden.

EV: Ein solches Busbeschleunigungsprogramm gibt es, trotz hoher Investitionen sind die Pünktlichkeitswerte aber schlechter geworden. CDU-Verkehrspolitiker Dennis Thering stellt das Programm daher infrage. Hat er recht?

Doege: Grundsätzlich hat er recht. Allerdings muss man zwischen der baulichen und der steuermäßigen Busbeschleunigung unterscheiden. Die baulichen Maßnahmen waren völlig übertrieben. Solche Maßnahmen wie in Winterhude, wo man durch Poller den Busverkehr vom Autoverkehr separieren will, kosten viel Geld, es gibt Störungen durch Bauarbeiten, und der Effekt ist minimal.Ganz anders die steuermäßige Busbeschleunigung.

EV: Was ist die steuermäßige Busbeschleunigung – und was macht sie besser?

Doege: Sie ist längst nicht so teuer und kann mit kleinem Aufwand betrieben werden. Durch intelligente Ampelsteuerung wird der Bus aus dem normalen Verkehr ausgefädelt. Das wird schon gemacht, es könnte aber noch sehr viel mehr grüne Welle in der Stadt für Busse geben. Müssten die Busse nur noch halten, um Fahrgäste rein- und rauszulassen, wäre das ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Und auch die Autofahrer hätten etwas davon, wenn die Busse gut vorankämen ...

EV: Aber um Busse aus dem normalen Verkehr auszufädeln, bräuchte man doch auch wieder Platz, teils eigene Fahrspuren, müsste also doch bauen ...

Doege: Nein. Ausfädeln bedeutet: bevorzugte Ampelschaltung. Die Busse bekämen schneller grünes Licht an der Ampel. Eine zusätzliche Spur wäre in der Regel nicht nötig.

EV: Sind nicht vielleicht eben doch Hamburgs zahlreiche Baustellen ein Grund für die Unpünktlichkeit der Busse – und ist das Problem damit ein vorübergehendes?

Doege: Nein, das sehe ich nicht. Es mag sein, dass Baustellen auf der einen oder anderen Linie ein Problem sind. Aber schaut man auf die ganze Stadt, sind diese Behinderungen verschwindend gering. Baustellen sind nicht Hamburgs Problem. Die Busse sind schlicht zu klein, nicht genügend im Verkehr bevorrechtigt, zu langsam, unflexibel und damit an sich unattraktiv.

EV: Das war jetzt nicht gerade ein Loblied auf den Busverkehr. Vor etwa eineinhalb Jahren sprachen Sie sich uns gegenüber bereits für die Revitalisierung einer Straßenbahn aus. Was sagen Sie heute?

Doege: Die Straßenbahn ist der einzige Weg. Sie kann dreimal so viele Menschen befördern wie ein Bus, und auch das Ein- und Aussteigen geht schneller. Sie ist extrem spurtstark und passt viel besser in den fließenden Verkehr und ist dazu preisgünstiger. Wenn man das Hamburger Verkehrsproblem wirklich lösen will – und Hamburg lebt vom Verkehr, das muss funktionieren –, muss der öffentliche Nahverkehr so aufgestellt sein, dass für möglichst wenig Geld in einem kleinen Zeitfenster viele Menschen transportiert werden können.

EV: Das mag ja ganz gut klingen. Aber Hand aufs Herz: Ist für Straßenbahnen mittlerweile nicht viel zu wenig Platz in Hamburg?

Doege: Eine Stadt hat viele Nuancen, und jede Nuance bedarf einer bestimmten sachgerechten Lösung. Denkbar wäre eine entsprechend bevorrechtigte Straßenbahn auf der Straße, die keine Fahrspur wegnimmt. Andernorts könnte selbst eine sechsspurige Straße durch eine Straßenbahn parkähnliche Gestaltungsmomente bekommen.

Helmut Schmidt: "So hoch wie das Gebäude"

Er ist zurück, unser Altkanzler Helmut Schmidt – zumindest an der Wand unseres Hauses am Speersort, das seit geraumer Zeit seinen Namen trägt. Gestern am späten Nachmittag startete Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher eine Illumination, die das Konterfei des Ehrenbürgers und früheren ZEIT-Herausgebers bis zum 14. Januar immer von 17 bis 24 Uhr in Schwarz-Weiß-Optik an die Hauswand projiziert. "So hoch wie das Gebäude", so Ulfert Kaphengst, Sprecher der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung. Die Inszenierung bildete den Auftakt zu einer Gedenkwoche im Zeichen Helmut Schmidts, der am kommenden Sonntag seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte und nicht nur in der heutigen Politik als begnadeter Analytiker und Welterklärer schmerzlich vermisst wird. Die Stadt Hamburg würdigt Schmidt anlässlich seines Ehrentags bis weit ins neue Jahr hinein mit Ausstellung, Sonderbriefmarke, Festakt und Symposium. Und nachdem die Inventarisierung von 6000 Gegenständen abgeschlossen ist, kann man ab kommendem April auch erkunden, wie er und seine Frau Loki jahrzehntelang am Neubergerweg 80 in Hamburg-Langenhorn lebten. "Es sind Führungen in Kleingruppen à fünf Personen geplant", erklärt Kaphengst. Die Terminvergabe läuft über ein Online-Buchungssystem. "Wir rechnen mit großem Andrang, aber es gilt das Prinzip "first come, first served". Und wer zu spät kommt, den ...? Nein – das Zitat stammt von jemand anderem.

Zwei European Film Awards für Hamburg

Freudige Nachrichten aus Sevilla verkündete die Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein GmbH: Bei den dortigen 31. European Film Awards wurde der von den Hamburger Firmen Wüste Film und Animationsfabrik koproduzierte "Another Day of Life" als bester europäischer Animationsfilm ausgezeichnet. Und das Hamburger Komponistenduo Christoph M. Kaiser und Julian Maas erhielt den Award für seine Filmmusik zu "3 Tage in Quiberon". Die Geschäftsführerin der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, Maria Köpf, bezeichnete den Animationsstreifen der Regisseure Raúl de la Fuente und Damian Nenow als "bildgewaltigen Animationsfilm, der auch lange nach dem Kinobesuch noch im Gedächtnis bleibt". Die internationale Koproduktion erzählt von einer Reise des polnischen Reporters Ryszard Kapuściński durch das vom Krieg zerstörte Angola. "Die Regisseure verweben hierfür geschickt Animation mit dokumentarischen Bildern", so Köpf. Für die Komponisten Kaiser und Maas sei es nach dem Deutschen Filmpreis im April bereits die zweite renommierte Auszeichnung gewesen, die sie nach Hamburg geholt hätten, so Köpf. Regisseurin Emily Atef schuf mit "3 Tage in Quiberon" über ein "stern"-Interview mit Weltstar Romy Schneider und Drehorten in der Bretagne und Hamburg sowie auf Fehmarn einen Film, dessen Erfolg nun auch auf den Norden strahlt.

Tatortreiniger bleibt ein bisschen

Dass der "Tatortreiniger" einen Abgang aus der deutschen Fernsehlandschaft macht, haben wir bereits berichtet. Aber wussten Sie schon, dass "Schotty" zumindest im Kleinen den Hamburgern erhalten bleibt? Im ganz Kleinen. Seit gestern ist Heiko Schotte alias Bjarne Mädel im Miniaturwunderland mit einer Szene aus "Sind Sie sicher?" zu sehen. Modellhaft. In voller Größe feudelt er morgen noch einmal in der letzten Ausgabe ab 22.30 Uhr im NDR.



Was macht Hamburg zu Ihrer Heimat, Cornelia Poletto?

Cornelia Poletto © www.studiolassen.de

"Viele verschiedene Puzzleteilchen machen Hamburg zu meiner Heimat: Die Alster als Herz und Eppendorf als mein persönliches Filetstück der Stadt gehören auf jeden Fall dazu. Heimatgefühle wecken in mir aber auch ein langgezogenes Moin zur Begrüßung oder Pfeffersäcke mit hanseatischem Humor, einem guten Geschmack und dem Herz am rechten Fleck. Es ist einfach der Puls der Stadt, der so ziemlich im Einklang mit meinem eigenen schlägt."

Cornelia Poletto, geboren 1971 in Hamburg, ist Köchin, Unternehmerin, Moderatorin und Buchautorin

Kaffeepause

Ein gewisser Grad von Verrücktheit Kaum dass man Platz genommen hat an diesem Ort – bodentiefe Fenster, der Blick hinaus zum Hofweg und weiter zu einem Arm der Alster –, schon reibt man sich verwundert die Augen und fragt sich, ob dies wirklich ein neues Café ist, das hier eröffnet hat, oder ob es sich nicht schon immer hier befand, so gut passt es hierher. Elegant in Grau und Weiß gehalten, mit hohen Stühlen, einer breiten Theke mit allerlei verlockenden Dingen, süßen wie herzhaften, verspricht das Tre Pazzi in all seinem Ansinnen ein Stück Lebensfreude. Der Cappuccino (2,70 Euro, mit Kaffee von Toraldo) ist elegant und kräftig, schon der erste Bissen in die hausgemachte Sfogliatella genannte knusprig-cremige Süßigkeit (2,50 Euro) überzeugt. Pavarotti indes kommt trotz aller Inbrunst nicht gegen das an, worum es hier gerade geht: Hamburger Fußball, der auf Italienisch und Deutsch zwischen Kellnern und Stammgästen höchst ausschweifend diskutiert wird. Tre Pazzi heißt übrigens »die drei Verrückten«. Vielleicht hatte Erasmus von Rotterdam recht, als er einst erklärte, die höchste Form des Glücks sei ein Leben mit einem gewissen Grad von Verrücktheit. Uhlenhorst, Tre Pazzi , Hofweg 101 , Mo–Fr ab 7.30 Uhr, Sa, So ab 9 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

Weihnukka: Was haben Chanukka und Weihnachten gemein? Beim "Weihnukka-Abend" sind es Gebäck und Geschenke. Professor Michael Göring liest dazu aus seinem Werk "Hotel Dellbrück". Hauptfigur des Romans ist der jüdische Sigmund, der 1938 mit einem Kindertransport nach Cornwall flieht. 1949 kehrt er in die Heimat zurück. Was erwartet ihn?

Institut für die Geschichte der deutschen Juden, Lesesaal, Beim Schlump 83, 18 Uhr, Eintritt frei

Frau Korea liest: Young-Nam Lee-Schmidt kam 1952 als jüngstes Kind einer koreanischen Bauernfamilie zur Welt. Als Mädchen galt sie daheim wenig. 1974 machte sie sich deshalb auf, um in Deutschland zu arbeiten. Lesung zum Tag der Migrantinnen: "Yongi oder die Kunst, einen Toast zu essen".

Frauenbibliothek, Grindelallee 43, 19.30 Uhr, 7 Euro

Supermucke: Mit mittlerweile 30 Jahren auf dem Tacho brüllen The Supersuckers ihr Jubiläum heraus. "Suck It" heißt die zwölfte Scheibe der Band, erinnert an Motörhead und verspricht konsequent "the evil powers of Rock ’n’ Roll".

Knust, Neuer Kamp 30, 21 Uhr, VVK 19,90 Euro

Hamburger Schnack

Auf dem Deich bei Hahnöfersand: Es blinkt am Himmel. Daraufhin die Tochter im Kindergartenalter: »Papa, ist das der Stern von Bethlehem?« – »Nein, der Flieger von Hannover.« Gehört von Nina Stiewink

Meine Stadt

Die Ähnlichkeit ist unverkennbar © Teja Schwaner

Das war sie wieder, die Elbvertiefung. Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Schreiben Sie uns: elbvertiefung@zeit.de

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Morgen lesen wir uns wieder, wenn Sie mögen!

Ihr



Mark Spörrle

