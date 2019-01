Liebe Leserin, lieber Leser,

ich dachte, ich traue meinen Augen nicht, als ich gestern in der Zeitung der Kollegen blätterte. Es ging um Klaus Störtebeker, einen unserer liebsten Hamburger Helden. Als Seeräuber bestahl er die Reichen, beschenkte die Armen, selbst am Tag seiner Hinrichtung am 20. Oktober 1401 auf dem Gebiet der heutigen HafenCity leistete er noch Unglaubliches: Er trotzte dem Bürgermeister das Versprechen ab, jene seiner Gefolgsleute zu verschonen, an denen er nach seiner Enthauptung noch vorbeilaufen könne. Elf Kameraden konnte der Geköpfte noch passieren. So dachten wir bisher. Wie könnte so eine Geschichte nicht wahr sein? Doch nun das! Störtebeker war gar kein Pirat, sondern ein Inkassounternehmer, titelte die "Bild-Zeitung" gestern. Er habe Johann, nicht Klaus geheißen, sei nicht hingerichtet worden, ja nicht einmal aus Hamburg sei er gekommen, zitiert das Blatt einen Frankfurter Historiker. Besorgt frage ich mich: Welche Enthüllungen drohen uns nun über Zitronenjette und Hans Hummel?

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Oliver Hollenstein

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Datenschutzerklärung

Aktuelles

© Maria Feck

Nimmst du mich mit?

Was kommt raus, wenn man einen Bus mit einem Taxi kreuzt? Moia – sagt zumindest VW. Der Automobilhersteller hat den Trend des Carsharings (car2go, DriveNow) versäumt, deshalb will er jetzt beim Ridesharing ganz vorn mitfahren. Moias sind Sammeltaxis für bis zu sechs Personen, die alle ungefähr in die gleiche Richtung wollen und ein bisschen mehr Zeit haben, ein bisschen weniger Geld zahlen wollen und ihrem Moia dafür auch ein paar Schritte entgegenzugehen bereit sind. Klingt komplizierter, als es ist, erklärt Marc Widmann auf ZEIT ONLINE. Seit gestern gibt es Moia jetzt jedenfalls auch in Hamburg.

Die Luft ist immer noch schlecht, BUND fordert weitere Fahrverbote

Trotz erster Fahrverbote in Altona ist die Belastung der Luft durch Stickoxide in Hamburg im vergangenen Jahr nicht wesentlich besser geworden. An allen vier offiziellen straßenbezogenen Messstationen der Stadt wurde der Grenzwert laut einer Auswertung des BUND auch im vergangenen Jahr überschritten, teilweise sehr deutlich. Der Umweltverband fordert nun weitere Fahrverbote, zudem müsse das Dieselfahrverbot auch auf neuere Fahrzeuge der Schadstoffklasse Euro VI ausgeweitet werden.

In einem Satz

Der Rückkauf des Fernwärmenetzes verzögert sich von Januar bis März, weil Vattenfall die Rechtmäßigkeit des Kaufs wie angekündigt von der EU prüfen lässt und man dort länger braucht +++ Der österreichische Kaufhaus-Investor René Benko hat die Gänsemarktpassage gekauft und will an deren Stelle ein "hochwertiges Büro-, Wohn- und Geschäftshaus" bauen +++ Aufgrund des Warnstreiks der Gewerkschaft ver.di fallen heute knapp 50 Flüge von und nach Hamburg aus



Was heute auf der Agenda steht

Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) und Justizsenator Till Steffen (Grüne) nehmen am Neujahrsempfang der BürgerStiftung Hamburg teil +++ Bürgermeister Peter Tschentscher spricht anlässlich des Neujahrsempfangs des Unternehmerverbandes Nord ein Grußwort +++ Um 15.30 Uhr demonstriert die Aktionsgruppe "Therapeuten am Limit" am Rathausmarkt für die Abschaffung des Schulgeldes bei den Ausbildungen für Physio- und Ergotherapeuten, Masseure, Logopäden und Fußpfleger

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Die Hebamme

"Als ich vor Jahren im Krankenhaus meine Ausbildung gemacht habe, war da eine Familie, in der hieß die große Tochter Chanel und der neu geborene Bruder dann Armani. So absurde Namen sind mir seitdem nie wieder begegnet. Trotzdem finde ich natürlich nicht alle Namen gleich schön. Ich halte das inzwischen so: Wenn ich einen Namen gut oder besonders finde, sage ich das auch – ansonsten schweige ich zu dem Thema."

An dieser Stelle finden Sie nun täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Frisches Selbsthilfegruppen-Verzeichnis erschienen

In der neuesten Auflage des Selbsthilfegruppe-Verzeichnisses sind Kontaktdaten von über 400 Gruppen aufgelistet, die beim Umgang mit Krankheiten oder Problemen weiterhelfen. Das Nachschlagewerk wird bereits zum 21. Mal von den Kontakt- und Informationsstellen für Selbsthilfegruppen (KISS Hamburg) herausgegeben und umfasst Themen von ADHS über Mobbing bis zu Rheuma und Zwangsstörung. Das Verzeichnis kann kostenlos unter kiss@paritaet-hamburg.de bestellt oder als PDF heruntergeladen werden.

"Die Orgel kann alles!"

© privat

Hamburg nennt sich in diesem Jahr Orgelstadt. Anlass ist der 300. Todestag des Orgelbauers Arp Schnitger, der in Neuenfelde seine Werkstatt hatte und in der St.-Jacobi-Kirche eine der bedeutendsten Barockorgeln hinterließ. Unter dem Motto "Hamburg zieht alle Register" wurde gestern das Programm mit mehr als 900 Konzerten und anderen Veranstaltungen präsentiert. Wir sprachen mit Alexander Steinhilber, dem Orgelbeauftragten der Stadt, über ein oft unterschätztes Instrument.

Elbvertiefung: Herr Steinhilber, die Orgel gilt als langweilig und verstaubt. Die meisten Menschen denken erst einmal an Kirchenmusik. Was entgegnen Sie denen?

Alexander Steinhilber: Die Orgel kann alles! Viele glauben, die Orgel sei ein lautes Instrument für getragene Musik, das von einem Typen im Rollkragenpullover gespielt wird. Aber die Orgel kann auch leise sein und sehr virtuos gespielt werden. Sie ist kein graues Monster, sondern eine feine Dame. Auf der Orgel kann die Musik für ein ganzes Orchester erklingen, nur dass man dafür statt 60 Musikern nur einen braucht. Orgel kann auch nicht nur klassische Musik, sondern genauso Jazz und Pop

EV: Wie wollen Sie im Orgeljahr die Menschen für das Instrument begeistern?

Steinhilber: Indem wir nicht nur Konzerte in Kirchen machen, sondern überall. In Schulen, beim Elbjazz-Festival, sogar an öffentlichen Plätzen. Dafür sind wir im Sommer auch mit einer Orgel auf einem Truck unterwegs. Wir kommen damit zu den Leuten. Außerdem wird es im Museum für Kunst und Gewerbe ab Juli die Ausstellung "Manufaktur des Klangs" über 2000 Jahre Orgelbau und -musik geben. Da bauen wir eine kleine Orgelwerkstatt auf. Die Besucher können nicht nur zuschauen, sondern auch selbst ausprobieren. Darauf freue ich mich besonders.

EV: Sie sind Orgelbeauftragter der Stadt. Wie steht es um die Orgeln in Hamburg?

Steinhilber: Gut, wir haben hier viele herausragende Instrumente aus den unterschiedlichsten Stilepochen – von bekannten Barockorgeln bis zum ganz modernen Instrument in der Elbphilharmonie. Für das Orgeljahr haben wir die mehr als 300 Orgeln inventarisiert und in einem virtuellen Stadtrundgang versammelt. Es gibt sogar vier Orgeln in Gefängnissen, die bei Andachten gespielt werden. 1997 gab es schon mal so ein Verzeichnis. Seitdem hat sich einiges getan. Manche Instrumente sind leider weg, weil Kirchen aufgegeben wurden. Aber es gibt auch Neubauten. In der Katharinen-Kirche steht zum Beispiel seit 2013 eine neue Orgel, die alte wird jetzt in Polen gespielt.

Warum der Orgelbauer Arp Schnitger nicht nur für Hamburg wichtig ist, sondern weltweit bedeutend, lesen Sie im vollständigen Interview auf ZEIT ONLINE

Was macht Hamburg zu Ihrer Heimat, Nena?

© Florentine Paura

"Hagen ist Heimat, Berlin ist Rock ’n’ Roll und Hamburg mein Zuhause. Hamburg, meine Perle, du hast was vom Duft der großen weiten Welt, und hier weht immer ’ne angenehm frische Brise."

Nena, geboren 1960 in Hagen, lebt seit rund 25 Jahren in Hamburg und ist eine der erfolgreichsten deutschen Popsängerinnen

Wahlkampfzeiten im Volksparkstadion

© Christian Charisius/dpa

Jürgen Hunke hat Angst um seinen HSV. Deshalb will der 75-jährige Millionär am 19. Januar zum Präsidenten gewählt werden. "Meine größte Sorge heißt Insolvenz. Es geht um die Existenz des Vereins", hat er nun im "Hamburger Abendblatt" Alarm geschlagen. Hunke hat recht: Der HSV ist weiterhin gefährlich hoch verschuldet. Schon ein weiteres Jahr in der zweiten Liga könnte das Aus bedeuten. Dass er gerade derart düstere Prognosen verbreitet, hat aber nicht nur inhaltliche Gründe. Hunke tritt bei der Präsidentschaftswahl gegen den ehemaligen Spieler Marcell Jansen an. Hunke gibt sich als Experte für Finanzen, weil er weiß: Er braucht ein eigenes Thema, mit dem er die Mitglieder überzeugt. In der Beliebtheit hat er gegen Jansen nämlich keine Chance.

Kilian Trotier

WER WIR SIND

© Maria Feck

Ich heiße Sigrid Neudecker und könnte die "Elbvertiefung" auch auf Wienerisch schreiben. Seit 2001 lebe ich in Hamburg und kann mittlerweile sogar schon "HSV" richtig aussprechen (Hå-Äss-Veau) – dabei bin ich St.-Pauli-Fan. Und zwar nicht erst, seit die dort extra einen Spieler engagiert haben, der so heißt wie ich. Bevor ich vor etwa zwei Jahren zur "Elbvertiefung" gekommen bin, war ich in Wien Redakteurin der Stadtzeitung "Falter", hier in Deutschland war ich unter anderem Autorin für die ZEIT, ZEIT WISSEN und – ich stehe dazu! – "Amica". Für ZEIT ONLINE habe ich bis 2010 das Sexblog "Man muss ja nicht immer reden" geschrieben, außer beim Sex kenne ich mich auch noch beim Kochen nicht aus, obwohl ich fünf Jahre lang versucht habe, es in Paris zu lernen. Die meisten meiner Texte darf man übrigens ruhig mit einem Augenzwinkern lesen.

Was Sie Heute Erleben Können

Mittagstisch

Fantastische Pizza "We love Pizza" prangt es in pinken Neonlichtlettern an der Wand des in einem Ottenser Hinterhof gelegenen Zwei Punkt Null. Man hat sich hier ganz der neapolitanischen Pizza verschrieben. Was anderes kommt, abgesehen von einigen wenigen Vorspeisen, nicht auf den Tisch. Auf der Mittagskarte des modern-gemütlich eingerichteten Restaurants finden sich sieben verschiedene Pizzen (8,50 bis 10 Euro), die laut der netten Bedienung je nach Popularität alle paar Tage wechseln. Probiert wird Pizza Bianca (Fior di Latte, Parmigiano, Rosmarin, Knoblauch, schwarze Oliven), deren Entstehung direkt mitverfolgt werden kann, da sich Pizzabäcker und Steinofen im selben Raum wie der Gast befinden – lediglich getrennt durch Tresen und halbhohe Glasscheibe. Das ist schon einmal interessant zu beobachten, und was dann fix serviert wird, überzeugt. Der Boden weich, der Rand typisch breit und luftig, der Belag schön saftig und trotzdem nicht zu mächtig. Ob es denn schmecke, fragt der Pizzabäcker durch die Scheibe, während gerade mit vollem Mund genüsslich gekaut wird. Beide Daumen hoch! Pizzeria Zwei Punkt Null; Ottensen, Friedensallee 20, Mittagstisch Mo–Fr 12–15 Uhr Nina Thomsen

Was geht

Buch mit Blutsbande: Kann Blut Freundschaften für die Ewigkeit besiegeln? In "Blutsgeschwister" beschreibt Marco Carini vier Freunde, die einander nie aus den Augen verlieren wollen – und doch am Leben scheitern. Lesung.

Literaturhaus, Schwanenwik 38, 19.30 Uhr, 7 Euro

Pop-Träume: Wenn die Niederlande und Deutschland sich musikalisch vereinen, entstehen Pop-Träume. Das Duo The Day schwebt darin zwischen Rock, Synthies und Postpunk. Am 18. Januar kommt ihr Langspiel-Debütalbum "Midnight Parade" raus, schon heute machen Laura Loeters und Gregor Sonnenberg halt in der Astra Stube.

Astra Stube, Max-Brauer-Allee 200, 13,80 Euro

Tipps für Kids

Mini: Hamburgs Bibliotheken haben mehr zu bieten als klassische Lesebücher. Beim Schnuppernachmittag "Kennst du schon…?" lernen Kids ab vier Jahren neue Medien wie Tiptoi, Tonie und tigerbooks kennen.

Zentralbibliothek, Kinderbibliothek, Ebene 1, Hühnerposten 1, 15–16.30 Uhr, Eintritt frei

Medi: Die besten Ideen für neue Computerspiele haben Nachwuchszocker. Beim Workshop "Coding for Kids – Spiele programmieren mit Scratch" lassen Acht- bis Zwölfjährige Katzen tanzen, das Weltall leuchten und Äpfel vom Himmel fallen.

Bücherhalle Barmbek, Poppenhusenstraße 12, Sa, 11–13 Uhr, Eintritt frei, Anmeldung unter Tel. 040/29 15 91

MiniMediMaxi: Warum fliegt ein Flugzeug? Wie sehen Flieger in Zukunft aus? Auf sieben verschiedenen Themeninseln erklärt die Deutsche Luft- und Raumfahrtindustrie interaktiv den "Traum vom Fliegen".

Hamburger Meile, Hamburger Straße 27, 10.–26.1., Mo–Sa, 10–20 Uhr

Hamburger Schnack

Supermarkt in Schnelsen-Ost, Vormittag an Silvester. Sie zu einem Bekannten: "Wollen wir noch Silberzwiebelchen oder so kaufen – fürs Raclette?" Er: "Wieso?" Sie: "Mmh, das ist so Tradition ..." Er, empört-verächtlich, mit hochdeutschem Akzent: "Ey, forget tradition!" Gehört von Sven Holger Philippsen

Meine Stadt

Herzensbrecher oder Herzöffner? Gesehen in Altona © Julinka T.

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

Nimmst du mich mit?: VW hat den Carsharing-Trend verschlafen, nun will es mit seinen elektrischen Moia-Sammeltaxis den Verkehr revolutionieren. In Hamburg werden sie gerade getestet.

"Die Orgel kann alles!": Warum der Orgelbauer Arp Schnitger nicht nur für Hamburg wichtig ist, sondern weltweit bedeutend, lesen Sie im vollständigen Interview auf ZEIT ONLINE