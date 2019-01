Oliver Hollenstein © Maria Feck

dieser Tage scheint es im politischen Hamburg nur ein Thema zu geben: Neujahrsempfänge. Kein Tag vergeht, an dem nicht irgendein Verband, eine Kammer, ein Verein, ein Unternehmen oder eine Partei einlädt, vom Verband der Güterwagenhalter über die Freunde des Museums für Völkerkunde bis zum Altrahlstedter Männerturnverein von 1893. Allein der Bürgermeister, die Senatoren und Staatsräte beehren insgesamt mehr als 25 Empfänge mit ihrer Anwesenheit. Genug Stoff für Small Talk boten dieses Jahr die Grünen mit ihrem Empfang: Die Fraktion ließ, gar nicht grün, Hunderte Einladungen drucken und verschicken; ein eigens gebrautes "Green Party Beer" werde es beim Jahresempfang geben, hieß es unter anderem im vierseitigen Flyer. Nur zwei Nebensächlichkeiten hatten dort keinen Platz mehr: wann der Empfang ist. Und wo. Für alle, die noch immer suchen: Er fand am Freitag im Rathaus statt.

Pärchen fährt auf der Flucht vor der Polizei die Balduintreppe hinunter

Die Geländegängigkeit seines Smart testete ein Fahrer gestern kurz nach Mitternacht auf St. Pauli. Um einer Polizeikontrolle zu entkommen, flüchtete der Mann kurzerhand über die Balduintreppe. Lenker und Beifahrerin scheinen den Abstieg besser überstanden zu haben als ihr Fahrzeug. Sie entkamen zu Fuß, die Polizei sucht nach Zeugen.

Sicherheitspersonal streikt, Flugverspätungen erwartet

Flugreisende müssen ab dem Abend am Hamburger Flughafen erneut mit Verspätungen und Flugausfällen rechnen. Die Gewerkschaft ver.di ruft zum Warnstreik des Sicherheitspersonals auf. Der ganztägige Ausstand soll in der Nacht auf Dienstag um Mitternacht beginnen. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung des Stundenlohns für Mitarbeiter der Passagier-, Fracht-, Personal- und Warenkontrolle auf 20 Euro brutto. Das betrifft in Hamburg rund 1000 Beschäftigte. Die Deutsche Luftverkehrswirtschaft und die Flughäfen werfen der Gewerkschaftsseite Rücksichtslosigkeit zulasten der Passagiere vor.

Zahl der Obdachlosen hat sich verdoppelt

Streit mit dem Partner, Arbeitsplatzverlust, Kündigung der Wohnung – das sind die häufigsten Gründe, warum Menschen in Hamburg auf der Straße leben. Wissenschaftler aus Bielefeld haben im Auftrag der Stadt die Situation von Obdachlosen untersucht. Wichtigstes Ergebnis der soeben veröffentlichten Studie: In Hamburg leben deutlich mehr Menschen auf der Straße als noch vor zehn Jahren. 1910 Obdachlose zählten die Wissenschaftler bei ihrer Untersuchung im vergangenen März, das waren fast doppelt so viele wie bei der letzten Erhebung im Jahr 2009. Inklusive der Menschen, die derzeit in Wohnungen oder Notunterkünften leben, beziffern die Wissenschaftler die Zahl der Wohnungslosen sogar auf 6600. Von den Obdachlosen auf der Straße waren – anders als vor zehn Jahren – die meisten aus dem Ausland, vor allem aus Polen, Rumänien und Bulgarien. Eine Ursache dafür sehen die Wissenschaftler in der EU-Osterweiterung. Die meisten der ausländischen Befragten gaben an, in die Stadt gekommen zu sein, um Arbeit zu finden – diese Hoffnung habe sich aber nicht erfüllt.

Wie sich der Hamburger Winter für jemanden ohne Unterkunft anfühlt, lesen Sie etwas weiter unten in: Reingehorcht, ein Obdachloser erzählt.

Das am 24. Dezember geborene Elefantenbaby im Tierpark Hagenbeck wurde auf den Namen Santosh getauft +++ Der NDR-Verwaltungsrat wird dem Sender vorschlagen, das mit Asbest belastete NDR-Hochhaus abzureißen und ein neues Gebäude zu errichten +++ In Horn ist eine 52-jährige Frau von einem Auto angefahren worden, als sie bei Rot über die Straße ging

Alltagsreporter: Der Kioskbesitzer

"Eine meiner treuesten Kundinnen ist Hedi, die kommt zweimal am Tag, um einen Kaffee zu trinken und ein Rubbellos auszufüllen. Die stapft hier mit großen Schritten rein und schnauzt jedes Mal: ›Na, was ist denn hier schon wieder los!‹, auch wenn gar nix los ist. Aber Hedi hört eben nicht mehr so gut. Und sie hustet oft, das kommt vom vielen Rauchen. Ich hab mich mal geweigert, ihr Zigaretten zu verkaufen. Sie ist dann zwei Wochen lang nicht mehr in den Laden gekommen. Schlimm war das, ich hätte nicht gedacht, dass mir die Gespräche mit ihr so fehlen würden. Andere Leute haben Kollegen, die sie jeden Tag sehen, ich habe meine Stammkunden. An einem Sonntagmorgen stand Hedi dann wieder auf der Matte – Tür auf, stapf, stapf, so als wär nix gewesen. Die Zigaretten habe ich ihr dann gleich auf den Tresen gelegt."

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Ihre Meinungen zur Elbphilharmonie

Anlässlich des zweiten Geburtstags der Elbphilharmonie am Freitag haben wir Sie um Ihre Meinung zu Hamburgs neuestem Konzertsaal gebeten. Mehrere Dutzend Leser haben uns von ihren Erfahrungen erzählt. Viele von Ihnen schrieben über begeisternde Konzerterlebnisse, etwa Ilse-Maria Postelt: "Ich hatte das Gefühl, ich könnte meine Hände über die Brüstung strecken und die Töne auffangen!" Viele Leser waren jedoch auch enttäuscht. Besonders für ältere und behinderte Menschen scheint das Konzerthaus die eine oder andere Tücke bereitzuhalten: zu wenige Toiletten sowie zu viele zu steile Treppen. Einige von Ihnen störten sich ebenfalls an den etwas zu deutlich wahrnehmbaren Geräuschen des Publikums. Mehrere Leser berichteten allerdings auch, dies sei inzwischen besser geworden, das Publikum reiße sich sehr zusammen. Und ein Musiker schrieb uns, es sei eine große Herausforderung für Musiker, den Raum akustisch in den Griff zu bekommen, da sei Erfahrung nötig. Inzwischen spiele er aber gern dort. Was die meisten Leser nach wie vor am meisten stört: wie schwierig es ist, überhaupt Tickets zu ergattern.

Reingehorcht, ein Obdachloser erzählt

In diesem Winter sind bereits vier Obdachlose in Hamburg gestorben. Thomas Burghardt, selbst obdachlos, erklärt, wie man die kalte Jahreszeit auf der Straße übersteht.

"Ich lebe seit vielen Jahren auf der Straße. Ich habe auch schon bei minus drei Grad draußen geschlafen. Das geht, wenn man einen gescheiten Schlafsack hat und wenn es eine trockene Kälte ist. Sonst muss man ein Zelt haben oder sich etwas einfallen lassen. Viele Obdachlose besorgen sich Paletten, damit sie nicht auf dem Boden schlafen müssen.

Kurz bevor diesmal das Winternotprogramm begonnen hat, haben wir Plätze für unsere Zelte gefunden, hinter Finkenwerder, in der tiefsten Walachei, windgeschützt, weit weg von jedem Wohnhaus, dort haben wir keinen Menschen gestört. Dieses Jahr wollten wir auch nachts draußen bleiben, aber Polizei und Stadt verscheuchen uns immer.

Das geht schon seit dem Sommer so. Du wirst aufgeweckt und musst deine Siebensachen packen. Aber wo sollen wir sonst hin? Es gibt ja kaum noch Plätze, wo wir akzeptiert werden. Selbst am Fischmarkt hat man uns verscheucht. Danach sagte ein Sprecher der Stadt, es sei ja nur darum gegangen, den Sperrmüll zu entsorgen. Nur, unsere Zelte wurden gleich ebenfalls entsorgt. Mit Sperrmüll verglichen werden, das ist nicht schön."

Warum laut Thomas Burghardt viele Obdachlose jedoch auch nicht das Winternotprogramm in Anspruch nehmen, lesen Sie auf ZEIT ONLINE.

3000 Geburten auch im Albertinen Krankenhaus

Am Freitag berichteten wir über die Geburtenzahlen in Hamburg. Das im Geburten-Ranking an fünfter Stelle liegende Albertinen Krankenhaus in Hamburg-Schnelsen legt Wert auf die Feststellung, dass 2018 auch hier erstmals mehr als 3000 Babys zur Welt kamen. "Es fanden dort 3093 Geburten statt, was einen historischen Rekord in der 54-jährigen Geschichte des Albertinen Krankenhauses bedeutet", schrieb uns Fabian Peterson vom Albertinen Diakoniewerk. Dann reichen wir bei dieser Gelegenheit auch noch Nummer vier nach: das Asklepios-Klinikum Barmbek mit 3217 Geburten.

So sah das aus:

Heiligengeistfeld, 1904

© Staatsarchiv Hamburg, mit besonderem Dank an Joachim Frank

Nur noch sehr, sehr wenige Hamburger kennen den Anblick, den diese Postkarte zeigt: eine Windmühle auf dem Heiligengeistfeld. An der Feldstraße wurde das ganze 19. Jahrhundert hindurch Korn gemahlen. Die Mühle im Bild – Typ Galerieholländer – war nicht die einzige in der Umgebung. Gegenüber befand sich eine Ölmühle, deren Personal stadtweit von sich reden machte, wie der Hamburger Geschichtsschreiber Ferdinand Bertram bemerkt: "Die ›Ölmühler‹, sehr streitlustige Jungen, die auf dem Felde ihre Knüppelschlachten ausfochten, waren einst übel berüchtigt." Ihr Arbeitsplatz wurde 1813 von den Franzosen niedergebrannt, die Kornmühle dagegen stand noch, als an der Feldstraße schon die U-Bahn hielt. 1925 wurde sie unter Denkmalschutz gestellt – was die Nazis nicht davon abhielt, sie kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs abreißen zu lassen. Knapp drei Jahre später begannen an derselben Stelle die Bauarbeiten für den Bunker.

Annabel Trautwein

Ich bin Annabel Trautwein (35), Mitarbeiterin im Team der Elbvertiefung und Hamburgerin nicht der Herkunft, aber dem Herzen nach. Als Tochter einer deutsch-niederländischen Seglerfamilie sind Wind und Weitblick mir ein Grundbedürfnis. Meinen Beruf habe ich bei der "Nordsee-Zeitung" gelernt, davor war ich in Bremen, um Kultur- und Religionswissenschaft zu studieren und herauszufinden, wie Gesellschaften ticken. Auch in Damaskus habe ich mich zeitweise heimisch gefühlt, heute weiß ich: Mein Habitat ist die Hafenstadt. Zwischen Möwen, Tauben und schrägen Vögeln bin ich richtig. Hamburg kann auch hart sein. Das habe ich als Chefredakteurin von WilhelmsburgOnline.de erlebt und sehe es heute bei meiner Arbeit für Hinz&Kunzt. Zum Glück gibt es viele Hamburger, die hingucken und dazu beitragen, die Stadt besser zu machen. Zu denen zähle ich mich.

Satt werden »Einmal hier!«, wird in die Küche gerufen. Ausführlich heißt das: Der Gast möchte einmal das Tagesgericht. Nicht mitnehmen, sondern im Haus essen. Die Verkürzung steht sinnbildlich für das Umland: schnell und unprätentiös. Die hausgemachte Wirsingroulade mit Sauce, Kartoffelpüree und Karottensalat (7,50 Euro) kommt rasch. Gegessen wird an einem der Stehtische, halb von einer Papiertischdecke bedeckt, eine Rolle mit Küchenkrepp dient als Ersatz für Servietten. Immer wieder geht die Tür auf, der Strom an Mittagshungrigen bricht nicht ab, viele nehmen das Essen mit. Neben dem Tagesgericht werden zwölf eher deftige Gerichte zwischen 5,50 und 8,90 Euro vorgeschlagen. Nach der Bestellung am Tresen werden sie in einer der vier Mikrowellen aufgewärmt, laut dem Inhaber Christian Heidbrink immerhin 200 bis 250 Portionen pro Tag. Der Kartoffelbrei ist schön cremig, die Wirsingroulade ordentlich gewürzt. Man wird satt, doch den Kaffee, wenngleich er nur einen Euro kostet, sollte man an anderer Stelle trinken. Eppendorf, Umland, Hegestraße 50, Mo–Fr 8–18 Uhr, Sa 8–14 Uhr Elisabeth Knoblauch

Thomas Burghardt erklärt, warum viele Obdachlose nicht das Winternotprogramm in Anspruch nehmen