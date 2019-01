Oliver Hollenstein © Maria Feck

waren Sie an den G20-Tagen im Juli 2017 in Hamburg? Dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Polizei ziemlich genau rekonstruieren kann, wann Sie sich damals wo aufgehalten haben und was Sie dort taten. Erstmals in Deutschland setzten die Ermittler eine Software ein, die auf Tausenden Fotos und Videos Gesichter wiedererkennt. So entsteht eine Datei, in der biometrische Daten von Hunderttausenden gespeichert sind. Hamburgs Datenschutzbeauftragter Johannes Caspar findet das besorgniserregend und hat die Löschung der Software angeordnet – doch Innensenator Andy Grote (SPD) und die Polizei nutzen sie weiter. Auch wenn ich mich nicht erinnern kann, während des Gipfels etwas Illegales getan zu haben, hinterlässt diese Art der staatlichen Überwachung bei mir ein ungutes Gefühl. Wie geht es Ihnen damit? Ich habe Johannes Caspar zum Interview getroffen und ihn gefragt, was ihn besorgt. Das Ergebnis lesen Sie weiter unten.

Hamburg bleibt eine geteilte Stadt

Im Westen und Norden wohlhabend, im Osten und Süden teilweise sozial schwach, so sieht die Hamburg-Karte weiterhin aus, wenn man sich anschaut, wie der Wohlstand in der Stadt verteilt ist. Das hat die Stadtentwicklungsbehörde in ihrem gestern veröffentlichten Sozialmonitoring getan. Sie teilt die Stadt – wie in der Karte oben zu sehen – in Bereiche mit hohem (grün), mittlerem (blau), niedrigem (orange) und sehr niedrigem (rot) Sozialstatus ein. Den berechnete sie mithilfe verschiedener Indikatoren, wie etwa dem Anteil der Arbeitslosen und Hartz-IV-Empfänger. Wichtigstes Ergebnis: Es gibt immer noch sehr große soziale Unterschiede zwischen den Stadtteilen, aber immerhin, so die Interpretation des Senats, würden die Unterschiede nicht größer. Die Fraktion der Linken deutet die Ergebnisse anders. Die Verfestigung der Armut sei schon schlimm genug, die fehlende Verbesserung in vielen Stadtteilen zeige, dass der Senat nicht genug gegen Armut tue.

Mehr Platz für große Ambitionen

Braucht es das wirklich? Noch eine Multifunktionshalle, in der Sportveranstaltungen, Konzerte und Events stattfinden können? Es gibt das Mehr!-Theater am Großmarkt, die Edel-optics Arena in Wilhelmsburg, die Sporthalle Wandsbek und die Barclaycard Arena in Stellingen. Ja, es braucht noch eine Multifunktionsarena, findet Tomislav Karajica. Der Projektentwickler will eine Arena in einem aufgeschütteten Hafenbecken an den Elbbrücken bauen lassen. 7000 bis 8000 Zuschauer soll der Elbdome fassen und insgesamt 150 Millionen Euro kosten – ohne einen Cent Steuergelder. Die Stadtentwicklungsbehörde gab sich zunächst zurückhaltend. Was unser Sportredakteur Kilian Trotier von den Plänen hält, lesen Sie hier.

Mindestens zwei Drittel aller Flüge fallen aus

Der am Sonntag angekündigte Warnstreik wird heute den Flughafen voraussichtlich weitgehend lahmlegen. Fast zwei Drittel aller Abflüge wurden bereits am Montag gestrichen, mit weiteren Ausfällen sei zu rechnen, hieß es gestern vom Hamburg Airport. Neben Flugausfällen sollten sich Passagiere auf lange Wartezeiten einstellen, bevorzugte Sicherheitskontrollen werde es nicht geben. Die Gewerkschaft ver.di ruft zum Warnstreik des Sicherheitspersonals auf. Sie fordert eine Erhöhung des Stundenlohns für Mitarbeiter der Sicherheitskontrolle auf 20 Euro brutto. Das betrifft in Hamburg rund 1000 Beschäftigte. Laut Flughafen hätten am Dienstag etwa 20.000 Passagiere Tickets für Flüge aus Hamburg.

Der HSV hat sein erstes Testspiel im Trainingslager gegen den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen mit 0:3 verloren +++ Passanten haben neben der Schleuse am Rathaus eine Wasserleiche entdeckt, vermutlich handelt es sich um einen 26-jährigen Mann aus Afghanistan +++ In Langenhorn hat ein 63-Jähriger am Steuer einen Herzinfarkt erlitten, ist mit seinem Transporter gegen einen Container gefahren und gestorben

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) stellt die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie für die neue U-Bahn-Linie 5 vor +++ Im Literaturhaus wird der Mara-Cassens-Preis für den besten deutschsprachigen Romanerstling an die Schriftstellerin Anja Kampmann verliehen

Alltagsreporter: Der pensionierte Pastor

"Ich war vor ein paar Tagen bei einer Beerdigung. M. ist Turniertänzer gewesen und im Auto verunglückt. Die Trauerfeier in einer Kirche. Viele da, auch seine Tanzleute. Wir zünden Kerzen an und stecken sie in eine Schale mit Sand. Die Musik kommt von einer Drei-Mann-Kapelle mit Akkordeon, Bass und Geige. Eine Pastorin erzählt von M.s Leben. Zum Schluss bittet sie, die Stühle an die Seite zu stellen. In der Mitte eine leere Fläche, vorn der Sarg. Die Kapelle spielt Walzer. M.s Freunde fangen an zu tanzen. Dann andere. Ich sitze und gucke: Walzer am Sarg. Die Kerzen flackern. Und M.?, denke ich. M. sagt nichts, aber ich denke, er findet das gut."

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen keine Konsequenzen drohen.

"Nie da gewesene Kontrollmacht für staatliche Stellen"

Hamburgs Datenschutzbeauftragter Johannes Caspar © Maja Hitij/dpa

Nach den schweren Ausschreitungen am Rande des G20-Gipfels im Juli 2017 hatte die Hamburger Polizei ein Problem: Nur wenige der Randalierer hatte sie noch während des Gipfels fassen können. In der Aufklärung setzen die Behörden deswegen auf die Unterstützung von Computern. Mit einer Software werden Tausende Videos und Fotos des Gipfels automatisch ausgewertet. Hamburgs Datenschutzbeauftragter Johannes Caspar hat massive Bedenken und die Löschung der Datenbank angeordnet.

Elbvertiefung: Herr Caspar, Sie haben den Innensenator von Hamburg angewiesen, die Datenbank zu löschen, mit deren Hilfe gerade viele G20-Straftäter überführt werden. Warum?

Johannes Caspar: Die Polizei nutzt eine Software zur automatisierten Gesichtserkennung, um aus einer Masse von Bildern und Videos Straftäter zu identifizieren. Hierzu werden zunächst Video- und Bildaufnahmen von Personen erhoben. In einem zweiten Schritt werden aus dem gesammelten Material über die eingesetzte Software maschinenlesbare und abgleichbare Modelle von menschlichen Gesichtern aller darauf abgebildeten Personen erzeugt. Dieser zweite Schritt ist das Problem. Durch die Erzeugung von Gesichts-IDs jeder Person entsteht eine biometrische Datenbank bei der Polizei. Sie enthält Passanten, S-Bahn-Nutzer, Teilnehmer an Demonstrationen, also völlig unbeteiligte Personen, gegen die strafrechtlich nie etwas vorlag. Wir wissen nicht, wie viele Personen betroffen sind, aber wir vermuten, dass es in die Hunderttausende gehen könnte. Eine Rechtsgrundlage für die Herstellung beziehungsweise Sicherstellung von Video- und Bildmaterial existiert, das ist bekannte Polizeiarbeit. Anders ist die Situation bei der Erstellung einer biometrischen Massendatenbank. Hier überschreitet die Polizei in Hamburg ihre rechtlichen Kompetenzen, dafür gibt es keine Ermächtigungsgrundlage.

Elbvertiefung: Die Software erkennt also automatisch, wann ich an welcher Überwachungskamera vorbeigelaufen bin, und erstellt ein Bewegungsprofil, auch wenn ich an diesen Tagen nur normal zur Arbeit gegangen bin?

Caspar: Man kann mit der hier eingesetzten Software aus dem Datenpool herausfiltern, wer wann mit wem wo war. Beispielsweise wer wann an einer Demonstration teilgenommen hat, aber auch, wer mit wem in eine Kneipe gegangen ist. Das revolutioniert die Polizeiarbeit bei der Fahndung nach Straftätern im öffentlichen Raum. Gleichzeitig eröffnet die automatisierte Gesichtserkennung eine nie da gewesene Kontrollmacht für staatliche Stellen, die im Besitz von Bildern sind. Selbst US-Konzerne wie Microsoft und Google haben dies erkannt und jüngst vor den Folgen des Einsatzes gewarnt.

Elbvertiefung: Theoretisch ließen sich dann Echtzeitbewegungsdaten von allen Bürgern anfertigen. Bisher werden aber nur Daten von Bildern beim G20-Gipfel ausgewertet, richtig?

Caspar: Das kann ich nicht sagen. Die Polizei hat ja bereits vor einiger Zeit angekündigt, das Verfahren der automatisierten Gesichtserkennung auch in anderen Bereichen einzusetzen. Es bestehen uns gegenüber keine Anzeige- oder Meldepflichten. Auch mit Blick auf das Datenmaterial, das im Zuge von G20 ausgewertet wurde, lassen sich eindeutige Zuordnungen des Bildmaterials häufig nicht treffen. Neben den polizeieigenen Aufnahmen von Ausschreitungen und Versammlungen stammen die Aufnahmen aus öffentlichen Verkehrsmitteln und aus den Medien, es gibt aber auch privat aufgenommene Videos, die auf einen Server des BKA hochgeladen werden konnten. Eine Prüfung, ob die privaten hochgeladenen Bilder etwas mit G20 zu tun hatten, erfolgte nur insoweit, als offenkundig irrelevante Aufnahmen, wie Pornos oder Katzenvideos, aussortiert wurden.

Horst Radek entsorgt Sperrmüll

© Julius Schrank für DIE ZEIT

105 Männer arbeiten bei der Sperrmüllabfuhr, keine Frauen. Sie wissen eine Menge über die Trends unserer Zeit: Früher haben die Leute ihre Möbel länger behalten. Heute ist mehr Wegwerfgesellschaft, die ganze Wohnung in Ikea und alles finanzierbar, sagt Horst Radek, 55, seit 1990 bei der Stadtreinigung. Unser Reporter Moritz Herrmann hat ihn einen Tag begleitet. Seinen Text lesen Sie hier.

© Maria Feck für DIE ZEIT

Ich bin Moritz Herrmann, 31, freier Reporter im Hamburg-Team der ZEIT – und tatsächlich auch Hamburger. Ich schreibe über Kultur und Gesellschaft, gerne in Porträts, gerne in längeren Reportagen. Über besondere Menschen seit einigen Monaten in meiner Kolumne "Herrmanns Helden". Mich treibt dabei die Frage: Wie tickt eigentlich diese Stadt, von der ich annehmen müsste, ich hätte sie längst verstanden? Was hält sie im Kern zusammen? Und was macht sie anders als Berlin, Frankfurt, München? Ich habe die Henri-Nannen-Journalistenschule absolviert, davor zwei Jahre in Indien als Reporter gearbeitet und davor Geschichte studiert. Aufgewachsen bin ich in Winterhude. Seit 1996 stehe ich mit Dauerkarte am Millerntor. Den Hamburger Regen finde ich übrigens sehr schön.

Was das auch ist, es schmeckt vorzüglich Betreten drei Chinesen mittags zielsicher ein Restaurant, sollte man ihnen folgen. Das Spicy ist von außen nicht gleich als Restaurant erkennbar, erst einige Meter weiter drinnen und einige Stufen tiefer erstreckt sich der große holzgetäfelte Saal mit prächtigem Lüster und schweren Stühlen. An glänzenden schwarzen Tischen, die auch als Warmhalteplatte für den abends angebotenen Hotpot dienen, werden Leckereien der Hunan-Küche serviert. Sind erste Sprachschwierigkeiten überwunden, mundet die gedämpfte Teigtasche Baozi mit pikanter Schweinefleischfüllung für günstige 1,90 Euro ausgezeichnet. Direkt am Eingang bereitet ein Koch eine Art gefüllten Crêpe für 7,50 Euro zu, der unbedingt empfehlenswert ist. Sojasoße, gut gewürztes Entenfleisch, Salatblätter sowie weitere Zutaten, die laut Bedienung "schwer zu erklären" sind (darunter vermutlich ausgebackene Maismehlfladen), sowie Chili ergeben ein durchaus sättigendes und sehr gutes Gericht. Innenstadt, Chinarestaurant Spicy , Zippelhaus 3, Mittagstisch Mo–Fr 12–15 Uhr Christiane Paula Behrend



Surreal genial: Sie waren künstlerische Seelenverwandte, gelten als zwei der berühmtesten Surrealisten – mit "Meret Oppenheim meets Man Ray" zeigt die Galerie Levy noch diese Woche Werke der Ikonen. Dazu zählen Zeichnungen, Objekte und Fotografien wie Man Rays "Erotique voilée" aus dem Jahr 1933.

Galerie Levy, Osterfeldstraße 6, Di–Fr, 10–18 Uhr, Ausstellung bis zum 23.1., Eintritt frei

Reich mit Indie:LeRiche aus Neufundland klingt tatsächlich reich; an Melodien und Lyrik. Der Alternative-Indie-Musiker gewann beim "NL Battle of the Bands" und vertrat seine Heimat beim "Global Village" in Katar. Jetzt macht er mit seinem Debütalbum "X-Dreamer" Halt in Hamburg.

Freundlich + Kompetent, Hamburger Straße 13, 20 Uhr

Reich mit Bach: Vor über 30 Jahren spielte Mischa Maisky die sechs Solo-Suiten für Violoncello von Johann Sebastian Bach ein – eine legendäre Aufnahme. Nun kehrt der gebürtige Lette zu den Solowerken zurück, wirft einen neuen Blick auf ein Repertoire, das ihm wie kein zweites am Herzen liegt. Mischa Maisky: "Bach-Suiten I".

Elbphilharmonie, Platz der Deutschen Einheit 1, 20 Uhr, Restkarten ab 86 Euro

In der S-Bahn sitzt ein Vater mit fünfjähriger Tochter und siebenjährigem Sohn. Sagt der Sohn: »Früher sah die S-Bahn anders aus.« Darauf seine Schwester: »Früher warst du noch gar nicht geboren!« Gehört von Antje Vorbeck

