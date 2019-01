Oliver Hollenstein © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) möchte, dass die Debatten des Hamburger Parlaments mehr Aufmerksamkeit erhalten. Vor zwei Jahren hat die Bürgerschaft deswegen beispielsweise die Redezeiten begrenzt, zuletzt wurde eine Mediathek mit den geführten Debatten freigeschaltet. Ich höre dennoch oft, Bürgerschaftsdebatten seien langweilige Showveranstaltungen, lediglich inszenierter Streit. Diesen Eindruck konnte man leider auch in der gestrigen Sitzung gewinnen. Im Plenum lieferten sich die Parteien einen regen Schlagabtausch über Schulpolitik und das Für und Wider einer längeren Schulzeit an Gymnasien. Doch kaum war die Debatte vorbei, trafen sich in kleiner Runde die Spitzen von SPD, Grünen, CDU und FDP. Während draußen schon über das nächste Thema gestritten wurde, diskutierte man, wie es aus Teilnehmerkreisen hieß, in gelöster Stimmung sehr konstruktiv über einen Kompromiss. Die Ergebnisse bleiben erst einmal geheim. Weitere Treffen wurden ausgemacht. Ist das kluge Sachpolitik im Sinne der Stadt? Oder Entmündigung des Wählers, der sich alternative Positionen wünscht?

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Oliver Hollenstein

Kommission empfiehlt: Jugendamtsmitarbeiter entlasten und Teams bilden

Yessica, Chantal, Lara-Mia, Yagmur, Tayler: In Hamburg starben in den vergangenen Jahren mehrere Kinder, weil sie vernachlässigt oder misshandelt wurden. Die Hilfe von Behörden, Ämtern und Gerichten versagte – so wie bei der dreijährigen Yagmur aus Billstedt, die im Dezember 2013 von der eigenen Mutter zu Tode geprügelt wurde. Der Fall löste eine Debatte aus, auch weil das Jugendamt die Gefahr übersehen hatte. Wie konnte es so weit kommen? Wie können Kinder in Hamburg besser geschützt werden? Die Enquete-Kommission "Kinderrechte stärken" hat das Hamburger Jugendhilfesystem zwei Jahre lang auf Schwachstellen untersucht. Heute legen die Experten ihren Abschlussbericht vor. Er liegt der ZEIT vor. Die wichtigsten der 70 Empfehlungen: Die Mitarbeiter in den Jugendämtern sollen entlastet, Fälle nur noch in Zweier-Teams bearbeitet werden. Eltern sollen sich in Konflikten mit den Behörden künftig leichter beschweren können – und Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden.

Unsere Redakteurin Annika Lasarzik hat sich mit dem Vorsitzenden der Kommission, dem Koblenzer Pädagogikprofessor Christian Schrapper, getroffen. Was er Hamburg rät, lesen Sie im Interview auf ZEIT ONLINE.

Parteien verhandeln über Schulfrieden

76 Prozent der Hamburger wünschen sich, dass die Schulzeit an Gymnasien wieder auf neun Jahre verlängert wird – das ergab in der vergangenen Woche eine Umfrage im Auftrag des "Hamburger Abendblatts". Eine große Verlockung für die CDU, die bei der Wahlumfrage gerade einmal auf 14 Prozent der Stimmen kam, und nicht nur einen Spitzenkandidaten braucht, sondern auch ein Thema, mit dem sie sich bei den Wählern profilieren kann. Zuletzt hatte die Partei in NRW und Schleswig-Holstein mit G9 als Wahlkampfthema zwei SPD-Regierungen gestürzt. In Hamburg hat die CDU allerdings einst selbst die Schulzeit verkürzt und außerdem jahrelang dafür geworben, den Schulen Reformen zu ersparen. Ob Fraktionschef André Trepoll die Position aufgeben werde, war daher die interessanteste Frage vor der Bürgerschaftsdebatte gestern. Die Antwort: Nein, nicht so richtig. Er würde zwar schon gerne einmal über G9 diskutieren, aber ein Schulfrieden, der den Schulen Reformen erspart, sei ja auch nicht schlecht. Jetzt wird hinter verschlossenen Türen verhandelt. Einen ausführlicheren Bericht aus der Bürgerschaft lesen Sie hier.

In der Harburger Fußgängerzone ist ein 48 Jahre alter syrischer Apotheker vor seinem Geschäft getötet worden +++ Hamburger Autofahrer haben im vergangenen Jahr 12.164 Stunden im Stau gestanden, das entspricht einem Plus von 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, will der ADAC herausgefunden haben +++ Ab April entfällt in der Stadt das Schulgeld für Auszubildende in den Gesundheitsfachberufen Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie +++ Der FC St. Pauli hat sein Wintertrainingslager im spanischen Oliva beendet

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) lädt zur Demo für Tempo 30 ein +++ Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) eröffnet die neue Elektrobus-Werkstatt der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein in Bergedorf

Alltagsreporter: Der Polizist

"Es war Silvester. Auf einer großen Kreuzung war ein SUV einfach auf dem Abbiegestreifen stehen geblieben. Der Fahrer hatte zu viel getrunken und war einfach eingeknackt. Als wir ihn weckten, war er reumütig. Wir haben das Auto geparkt, eine Blutprobe auf dem Revier genommen, dann konnte er mit dem Taxi nach Hause fahren."

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

© Axel Heimken/dpa

Ihre Meinung zum Datenschutz bei der G20-Fahndung

Der Streit zwischen dem Datenschutzbeauftragten Johannes Caspar und Innensenator Andy Grote (SPD) um die Methoden der G20-Fahndung treibt viele Leser um.

Die meisten Leserbriefschreiber finden es in Ordnung, dass die Polizei Gesichter von Unbeteiligten speichert, um die Gewalttäter vom G20-Gipfel zu suchen. Leserin Petra S. schreibt, sie sei "begeisterter Anhänger der flächendeckenden Überwachung des öffentlichen Raumes". Nur so könne sie sich in Deutschland noch sicher fühlen. Achim W. hält es für verdächtig, wenn Menschen angesichts der Überwachung ein ungutes Gefühl hätten: "Wer sich daran hält, was die Spielregeln unserer Gesellschaft festlegen, dürfte ein solches ungutes Gefühl überhaupt nicht erfahren." Und auch Regina W. kann die Sorgen der Datenschützer nicht nachvollziehen: "Es ist mir wurscht, ob irgendein Hansel im Material sieht, wo ich mich gerade aufgehalten habe."

Einige von Ihnen sind keine glühenden Anhänger der Überwachung, halten sie angesichts der G20-Straftaten aber für unabdingbar. Schanzenanwohner Armin A. schreibt, er nehme "das Ungute der Überwachung billigend in Kauf", die Angst vor dem vermummten Mob sei schlimmer gewesen. Und Leser Stefan J. meint: "Solange nur die Hamburger Polizei und Justiz meine Daten auswerten, habe ich damit keinerlei Problem!"

Nur wenige unserer Elbvertiefungs-Leser halten die Überwachung für fragwürdig. Ganz anders sieht es indes bei unseren Online-Lesern aus. In den mehr als 100 Kommentaren zum Interview mit Datenschützer Johannes Caspar überwiegt die Skepsis deutlich. Einige sehen in dem Vorgehen einen beängstigenden Schritt zur Totalüberwachung. Ein Leser kommentiert: "Als Faustregel sollte gelten: Ein demokratischer Rechtsstaat sollte Datenerfassungen so handhaben, als wäre er keiner – denn er könnte ja tatsächlich eines Tages keiner mehr sein."

© Maria Feck

"Ich stelle mir vor, ich wäre meine große Schwester"

In Interviews mit der Hamburger Sängerin Ada Brodie, bürgerlich Elena Bongartz, geht es meist vor allem um ihren Bruder: den Star-Geiger David Garrett. Dabei hat sie auch selbst eine Menge zu sagen. Morgen stellt sie im Jazzclub Birdland ihr erstes Jazzalbum vor. Das Album "The Grand Tale", das am 22. Februar erscheint, hat sie in einer 36-Stunden-Session im Boogie Park Studio in Hamburg-Ottensen aufgenommen.

Elbvertiefung: Ada Brodie – der Name klingt, als hätte man ihn schon mal gehört.

Elena Bongartz: Ada ist der Name meiner Großmutter väterlicherseits, Brodie hieß die Mutter meiner Mutter. Zwei unfassbare Frauen: neugierig und offen, zuverlässig und verantwortungsbewusst, sehr stark, aber mit großer Wärme. Leider leben sie nicht mehr, sie haben mich sehr beeindruckt.



EV: Ist die nostalgische Note Absicht, die im Namen mitschwingt?

Bongartz: Ja, denn auch die Musik hat einen nostalgischen Ansatz. Ich hatte den Eindruck, dass es inzwischen sehr viele deutsche Singer-Songwriter gibt. Davon – und ein Stück weit auch von dem, was ich bisher gemacht habe – wollte ich mich absetzen. Die Musik auf "The Grand Tale" klingt jazzig, aber ich wollte kein Retro-Produkt schaffen, das nach Sixties-Soul klingt oder nach 20er-Jahre-Jazz. Was ich wollte, war Tiefgang. Musik mit einer Historie, die aber auch mit meiner Lebenswelt zu tun hat und mit den Themen, die mich beschäftigten.



EV: Was sind das für Themen?

Bongartz: Ich habe mir vorgestellt, dass ich meine große Schwester wäre, die mich betrachtet. Was für eine Frau sieht sie, wer ist sie selbst, wer wäre ich gern? Welche Ratschläge oder Erfahrungen könnte sie mit mir teilen, wozu würde sie mich ermahnen, wie würde sie mit meinen Unsicherheiten umgehen? Ich war zu Hause immer die Kleinste, eine solche große Schwester hätte ich manchmal gern gehabt.



EV: Und? Welchen Ratschlag geben Sie sich?

Bongartz: Viele der Songs handeln von feministischen Themen – einer heißt "The One Mean Girl", er handelt davon, dass es manchmal keine schlechte Idee ist, böse und gemein zu sein. Das ist etwas, womit viele Frauen sich ja sehr schwertun.



Welche Haltung Elena Bongartz zur Prominenz ihres Bruders inzwischen hat und ob sie mit ihm zusammenarbeiten würde, können Sie im gesamten Interview unseres Kulturredakteurs Florian Zinnecker auf ZEIT ONLINE lesen.



Patrik Schwarz © Maria Feck

Gibt es das, zögerliche Hamburger? Wenn, dann bin ich einer. Ich bin Patrik Schwarz (48), Geschäftsführender Redakteur der ZEIT, ich verantworte alle Länder- und Regionalausgaben. Ich habe lange gebraucht, um mit Hamburg warm zu werden. Die Stadt ist zurückhaltend in ihren Urteilen, was aber nicht heißt, dass sie ‎keine hätte: In keiner anderen Stadt erlebe ich, dass Leute noch nach 12 oder 27 Jahren sagen, sie seien ja "erst" vor 12 oder 27 Jahren hergezogen. Bei mir sind es bald 15 Jahre. Ich habe in der Zeit die ZEIT:Hamburg mit-begründet und heute traue ich mich das erste Mal, Prinz-Heinrich-Mütze zu tragen. Die Mütze stammt übrigens aus München, ich habe sie als kleiner Junge gekauft, bei einem Flohmarkt mit Requisiten der Bavaria Film. Die Mütze hat in "Das Boot" mitgespielt, der Film wurde in München gedreht, ausgerechnet. Aber Hamburg liegt ja auch nicht am Meer.

Klasse vietnamesisches Essen Der Erfolg der vietnamesischen Küche in der Hansestadt ist ungebrochen, fortwährend werden neue Lokalitäten eröffnet, die vietnamesisches Essen anbieten. Nicht immer aber stimmen Komposition und Qualität. Wer wieder einmal schmecken möchte, wie die authentische vietnamesische Küche schmeckt, dem sei ein Besuch im Ban Canteen empfohlen. Hier stehen des Mittags 10 Gerichte zur Auswahl, mit kleinem Getränk kosten sie jeweils 10 Euro. Neben drei verschiedenen Suppen gibt es Ban »All in a Bowl«: herrliche Zusammenstellungen aus kalten oder warmen Nudeln oder Reis sowie frischem Salat und Kräutern, zu denen man aus sieben unterschiedlichen Beilagen wählen kann – von veganen Sommerrollen über saftig marinierten Schweinebauch bis hin zu in Zitronengras eingelegtem Rindfleisch. Letzteres überzeugt auf der ganzen Linie: Feine Nuancen, das Zusammenspiel aus kalt und warm, knackigen und weichen Zutaten ergeben ein großartiges Ganzes. Und dass man in einem angenehmen Raum unter einer Neonröhreninstallation sitzt und aus den Boxen ein feiner Bass klingt, passt stimmig dazu. St. Pauli, Ban Canteen , Beim Grünen Jäger 1 , Mittagstisch Mo–Fr 12–17.30 Uhr Elisabeth Knoblauch

HamburgsHäftlinge: Bis heute gelten Konzentrationslager vor allem als Terrorstätten der SS. Weitere Akteure, die zum Leid der Inhaftierten beitrugen, geraten oft aus dem Blick. "So hatte die Hansestadt Hamburg erheblichen Anteil an der Gründung und dem Ausbau des KZ Neuengamme", berichtet die KZ-Gedenkstätte. Rathausausstellung zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus: "Eine Stadt und ihr KZ. Häftlinge des KZ Neuengamme im Hamburger Kriegsalltag 1943–1945".

Rathaus, Rathausmarkt 1, Mo–Fr 7–19 Uhr , Sa/So 10–17 Uhr, Ausstellung bis zum 10.2.

Mutter Erde: Die Natur gilt in Europa fast immer als weiblich, als Mutter Erde, Ernährerin, Hüterin der Welt. Das macht die Ausstellung "Mutter Erde. Natur und Weiblichkeit in der Frühen Neuzeit" mithilfe zahlreicher Beispiele klar: Sie präsentiert Werke nach Originalen von Maarten van Heemskerck, Hendrick Goltzius und Peter Paul Rubens, aber auch Titelblätter kunstgeschichtlicher, naturkundlicher und philosophischer Texte.

Universitätsbibliothek, Von-Melle-Park 3, Eröffnung heute, 18 Uhr, Ausstellung bis zum 24.3., täglich bis Mitternacht, Eintritt frei

MiniMedi I: Darf es die Flöte sein, eine Gitarre oder doch lieber das Schlagzeug? Beim Instrumentenkarussell lernen Kinder die Welt der Musik kennen, indem sie sich ausprobieren. Unter Leitung von Pernille Sieprath spielen sie auf zum Abschlusskonzert: "Wettbewerb in Instrumentenhausen".

Hamburger Konservatorium, Sülldorfer Landstraße 196, heute, 16.45 Uhr

Medi: Was, wenn Schneewittchen nach dem Biss in den Apfel eine Zeitreise machen, im Supermarkt erwachen würde? Sie wäre umgeben von Lebensmitteln "ohne Zucker", "ohne künstliche Aromen", "ohne Zusatz von Geschmacksverstärkern". Ein Paradies gesunder Leckereien? Das Theaterstück "Schneewittchen in der Zuckerfalle" klärt kurzweilig und interaktiv auf.

Goldbekhaus, Bühne zum Hof, Moorfuhrtweg 9, So, 15 Uhr, Erwachsene 8 Euro, Kinder 6 Euro

MediMaxi: "Wer in deiner Klasse oder Umgebung kann oder darf sich nicht frei ausdrücken? Was möchte sie/er sagen?", fragt die Kunstaktion "Hear Wor(l)d!" im Rahmen der Lessingtage. Schüler der Klassen 3 bis 13 recherchieren und geben Gleichaltrigen Gehör. Ab morgen zieren sie mit Aufklebern die Säulen am Gerhart-Hauptmann-Platz.

Gerhart-Hauptmann-Platz, Eröffnung morgen, 12 Uhr

Winterhude, später Nachmittag. Mann mit Kind, beide kommen offensichtlich gerade aus der Kita. Kind: »Ist Olli heute da?« Mann: »Nee, Olli ist heute nicht der Papa.« Gehört von Friedhelm Vetter

Die Rabenstraßenbrücke bei schönstem Wetter © Ingke Tjebbes

