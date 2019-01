Oliver Hollenstein © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

seit zwei Wochen erscheint die Elbvertiefung nun in neuem Gewand – und eine Kollegin hat seitdem richtig viel zu tun: Gesa Woltjen. Einige von Ihnen werden schon Kontakt mit ihr gehabt haben, denn sie kümmert sich um Sie, also um unsere Lesermails. Für uns als Lokalredaktion ist es wichtig zu hören, welche Themen Sie gerade beschäftigen. Deswegen freuen wir uns sehr, dass Sie die Möglichkeit, uns zu schreiben, so intensiv nutzen wie noch nie. Mehrere Dutzend Mails haben wir beispielsweise zum Thema Bettler erhalten, was die Leserinnen und Leser bewegt, lesen Sie weiter unten. Einige Mails haben uns aber auch zu einem anderen Thema erreicht: Am Freitag haben wir angekündigt, junge Leute riefen zu einer Demo gegen Klimaschutz auf. Das ist natürlich nicht richtig, wie unsere aufmerksamen Leser gemerkt haben. Mehrere Hundert Schüler und Studenten haben am Freitag vor dem Rathaus selbstverständlich für (!) Klimaschutz demonstriert. Zum Glück!

Wir freuen uns sehr über aufmerksame Leser und Widerspruch!

Einen schönen Tag wünscht Ihnen

Ihr Oliver Hollenstein

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Datenschutzerklärung

Aktuelles

© picture alliance/DB Station+Service AG/Deutsche Bahn/dpa

Bahn stellt Machbarkeitsstudie für Hauptbahnhof vor

Etwa 550.000 Menschen nutzen den Hauptbahnhof jeden Tag, damit ist er der meistfrequentierte Bahnhof Deutschlands – und heillos überfüllt. Die Bahn hat nun eine 25-seitige Machbarkeitsstudie mit Plänen für einen möglichen Ausbau vorgestellt. Der Bahnhof könnte demnach Richtung Süden um 70 Meter verlängert werden. Die Brücke am Steintordamm, in Verlängerung der Mönckebergstraße, wäre dann von einem Glasdach überspannt und nur noch von Linienbussen, Taxis und Fahrrädern befahrbar. An der Ostseite Richtung St. Georg könnte das Gebäude ebenfalls durch Glaskonstruktionen erweitert werden. Fertige architektonische Pläne sind das allerdings nicht. Erst im nächsten Schritt soll ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben werden. Vor 2030 ist mit einer Umsetzung der Pläne wohl nicht zu rechnen. Unser Kollege Stefan Schirmer hatte bereits im August in einer großen Recherche beschrieben, warum der Ausbau des Bahnhofs so kompliziert ist und wieso man vorsichtig bei den immer mal wieder auftauchenden Visualisierungen sein sollte.

Ex-Profi Jansen ist neuer Präsident des HSV

© Axel Heimken/dpa

Marcell Jansen heißt der neue Präsident des HSV. Das ist keine Überraschung nach den Wochen des Wahlkampfs, in denen er durchgehend als Favorit der Mitglieder galt. Und dennoch ist es die vorläufige Krönung einer erstaunlich steilen Karriere des 33 Jahre alten Mannes, der bis vor dreieinhalb Jahren noch als Spieler auf dem Platz stand und im letzten Februar in den Aufsichtsrat der Fußball AG gewählt wurde. Jansen steht am Beginn seiner Karriere als Funktionär. Bislang profitierte er von seiner Beliebtheit als ehemaliger Profi, das wird in den nächsten Monaten verblassen. Jetzt wird er gemessen an Inhalten. Die Voraussetzungen für Erfolg sind nicht schlecht. Sein Verhältnis zum Vorstandsvorsitzenden Bernd Hoffmann soll gut sein. Die beiden Männer haben nun die Chance, dem von Konflikten durchrüttelten Verein zu schenken, wonach sich seine Mitglieder seit Jahren vergeblich sehnen: Ruhe. Jansen hat es geschafft, an die Macht zu kommen. Nun muss er zeigen, dass er sie auch einzusetzen weiß.

Kilian Trotier



In einem Satz

Ab Freitagabend verkehrt die U3 zwischen Berliner Tor und Rathaus einen Monat lang nicht, der Grund: Bauarbeiten +++ Nach zuletzt zwei Auswärtsniederlagen haben die Basketballer der Hamburg Towers gegen die Uni Baskets Paderborn mit 98:89 (39:43) gewonnen +++ Der Schauspieler Franz Rogowski hat beim traditionellen Neujahrsempfang im St. Pauli Theater den Ulrich-Wildgruber-Preis erhalten +++ In Mümmelmannsberg hat die Polizei einen Hochzeitskorso mit 14 Fahrzeugen gestoppt, weil aus dem Konvoi heraus mit einer Schreckschusswaffe geschossen wurde

Was heute und am Wochenende auf der Agenda steht

Wenn Sie zu unseren Frühlesern gehören, können Sie noch bis 7.51 Uhr gen Westen schauen und den Blutmond über der Stadt sehen (wenn das Wetter mitspielt) +++ Die Verbraucherzentrale Hamburg benennt die "Mogelpackung des Jahres" +++ Im Bürgerhaus Wilhelmsburg können Bürger mit der Verwaltung über den neuen Stadtteil Grasbrook diskutieren +++ Die Hochbahn will erläutern, wie sie die Haltestelle Landungsbrücken umbaut

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Der Rohrreiniger

"In meinem Job habe ich viel mit Insekten zu tun. Spinnen, Ohrenkneifer, Ameisen. Da lachen die Leute immer, wenn ich erzähle, dass ich früher eine Spinnenphobie hatte. Als Kind ist mir mal beim Aufwachen im Bett eine dicke, schwarze Hausspinne mitten über das Gesicht gelaufen. Viele Jahre habe ich jeden Abend unters Bett geguckt, ob da wieder so ein Vieh lauert. Bei der Arbeit habe ich mit einem langen Besen immer den Schacht ausgefegt. Die Kunden schauten verwirrt zu. Irgendwann dachte ich: Die Zeit kannst du dir doch nicht bezahlen lassen! Außerdem fallen die Tiere beim Fegen ja nach unten. Und ich muss da runter. Das ist alles unlogisch. Ich sagte mir: Die Tiere haben mehr Angst vor dir als du vor ihnen! Das hat geklappt, seitdem mache ich nur noch die größten Netze weg."

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Rezension: Zu wahr, um schön zu sein

© Krafft Angerer/Thalia Theater

Der Roman "Vor dem Fest" von Saša Stanišić war in diesem Jahr Abiturstoff in Hamburg. Trotzdem ist die Bühnenfassung, die das Thalia Theater zum Auftakt der Lessingtage präsentiert, ziemlich sehenswert, findet unser Kulturredakteur Florian Zinnecker. Eine Nacht, ein Dorf und ein paar ziemlich verhauene Gestalten, das sind die Zutaten, aus denen eine Geschichte der Gleichzeitigkeit von Hoffnung und Dumpfheit, von Lebenshunger und Übersättigung, von Glanz und Elend erzählt wird. Ein bisschen irre und wirklich grandios. Zinneckers Fazit: Eine präzisere Vorbereitung auf den Irrsinn des Lebens kann man sich eigentlich gar nicht wünschen. Die vollständige Rezension lesen Sie hier.

Ihre Meinung: Wie mit Bettlern umgehen?

© Daniel Reinhardt/dpa

Am Freitag haben wir gefragt: Wie gehen Sie damit um, wenn jemand Sie um Geld bittet? Den Anstoß gab eine Mail unserer Leserin Katharina Steinhoff, die sich nach einem Schlüsselerlebnis in der Bahn entschlossen hatte, in Zukunft immer einen Apfel für Bettler in der Tasche mitzunehmen. Dutzende Leserinnen und Leser schrieben uns daraufhin, waren tief bewegt – trotzdem gingen die Meinungen weit auseinander. Viele halten es wie Frau Steinhoff und geben kein Geld. Marie-Therese R. schreibt: Neulich habe sie ein junger Mann um Kleingeld für ein Brötchen gebeten, sie habe Mitleid gehabt und ihm einen Euro gegeben. Dann habe sie zufällig beobachtet, wie er eine Bierdose gekauft habe. "Ich war so enttäuscht und leider wirklich sprachlos. Ich weiß, dass man nicht verallgemeinern soll, aber seitdem gebe ich kein Geld mehr."

Viele Leserbriefschreiber fürchten, dass mit dem Geld Alkohol oder Drogen gekauft werden. Andere haben den Eindruck, die Spende lande am Ende nicht bei den Bedürftigen, sondern bei einer Bettelmafia – und geben deswegen lieber kein Geld. Sie verschenken Butterbrote, Bananen, Müsli- oder Obstriegel. Oder fragen Bettler einfach direkt, was sie gebrauchen können. Meistens wären das ganz praktische Dinge wie Zahnbürsten, saubere Unterwäsche oder Socken. Unsere Leserin Elfi S. schreibt, sie spreche lieber mit den Menschen und schenke ihnen ihre Zeit.

Aber ist Geld am Ende nicht doch die beste Variante? "Wer bin, dass ich entscheide, was er in seiner Not braucht? Geben Sie nichts, wenn Sie das nicht wollen. Und besorgen Sie sich nicht mit einem Apfel ein gutes Gefühl", schreibt zum Beispiel eine Leserin, und eine andere findet es "anmaßend, entscheiden zu wollen, was gut und richtig für den bettelnden Menschen ist."

"Europa ist gerade nicht so beliebt, das finden wir spannend"

© privat

Seit September sind sie unterwegs, waren schon auf den Britischen Inseln, in den Beneluxstaaten, in Frankreich, Spanien, Portugal und Italien: Ina Bierfreund, Felix Hartge und Tim Noetzel (v. l. n. r.). Die drei jungen Hamburger fahren für ihr Projekt "Driving Europe" mit einem Van durch alle Länder der EU und sprechen mit den Menschen dort über Politik. Während unseres Skype-Interview machten sie auf der griechischen Halbinsel Peloponnes Station. Bis Mai sollen Osteuropa, das Baltikum und Skandinavien folgen. Unsere Autorin Kathrin Fromm sprach mit Tim Noetzel über die besondere Reise und die Idee dahinter.

Elbvertiefung: Sie fahren durch Europa und sprechen mit Menschen über die EU. Was sind das für Leute?

Tim Noetzel: Ein Farmer aus Nordirland, eine Nonne aus Belgien, eine Winzerin aus Frankreich, ein Polizist aus Spanien – ganz unterschiedliche Menschen. Wir versuchen in jedem europäischen Land mindestens eine Person für ein Gespräch vor die Kamera zu bekommen, meistens waren es aber bislang mehr. Am Ende soll aus den Interviews eine Dokumentation entstehen.

EV: Und was erzählen die so?

Noetzel: In der EU kommt alles nur von oben herab, das hören wir immer wieder. Die Menschen wissen gar nicht, wer da warum was entscheidet. Noch eine Sache, die viele stört, ist, dass es zu viel Bürokratie gibt. Ein Student aus Brüssel hat vorgeschlagen, dass es bei wichtigen Problemen direkte Beteiligung geben sollte, dass alle EU-Bewohner einfach so übers Smartphone abstimmen könnten. Klar, in so einem halbstündigen Interview kann man nicht die Probleme der EU lösen, aber häufig entwickelt sich das Gespräch in eine bestimmte Richtung. Manche sind super informiert. Der Farmer kennt sich zum Beispiel gut mit der Landwirtschaft aus.

EV: Die EU ist ein sperriges Thema. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, sich damit zu beschäftigen?

Noetzel: Wir haben in Hamburg zusammen in einer WG gewohnt und wollten zusammen reisen. Der Trend ist ja, in weit entfernte Länder zu fliegen, aber wir haben festgestellt, dass wir noch nicht einmal Europa besonders gut kennen. So kamen wir auf die Idee mit dem Roadtrip. Uns war es wichtig, dabei ein Projekt zu haben, neun Monate nur im Auto könnten sonst vielleicht langweilig werden. Wir sind alle politisch interessiert. Europa ist gerade nicht so beliebt, in vielen Ländern gibt es einen Rechtsruck. Das fanden wir spannend.

EV: Sie sind jetzt schon fast fünf Monate unterwegs. Was wird Ihnen in Erinnerung bleiben?

Noetzel: Ich bin beeindruckt davon, was für schöne Landschaften es in Europa gibt. Wenn wir gerade am Meer oder an einem See sind, gehe ich schwimmen, egal wie kalt es ist. Ich staune jeden Tag. Das sind Momente, nach denen ich mich im Büroalltag total gesehnt habe.

Was die drei Hamburger bei ihrem Roadtrip bislang alles erlebt haben und wie ihr Reisealltag aussieht, steht im ausführlichen Interview bei ZEIT ONLINE.

Livestream der Münchner Philharmoniker in der Elbphilharmonie

Mal wieder keine Karten für die Elbphilharmonie bekommen? Dann hat unser Kulturredakteur Florian Zinnecker einen Tipp: Heute und morgen spielen die Münchner Philharmoniker unter der Leitung ihres Chefdirigenten Valery Gergiev im Großen Saal der Elbphilharmonie. Die Konzerte kann man jeweils ab 20 Uhr im Livestream hier mitverfolgen. Heute werden russische Komponisten gespielt: Strawinsky, Rimski-Korsakow und Schostakowitsch. Morgen gibt es Werke von Gustav Mahler zu hören: seine "Vierte Sinfonie" für großes Orchester und Sopran (Genia Kühmeier) und das "Lied von der Erde" mit Tanja Ariane Baumgartner, Mezzosopran, und Andreas Schager, Tenor.

So sah das aus:

Kaiserspeicher, Ende des 19. Jahrhunderts

© Staatsarchiv Hamburg, mit besonderem Dank an Joachim Frank

Schon damals ein Denkmal: Wo heute die Elbphilharmonie steht, war vor 120 Jahren ein Speicher. Der neugotische Bau am Kopf des "Kaiserquais"

war ein Hingucker im Hamburger Hafen. Täglich zur Mittagszeit richteten sich die Blicke der Seeleute auf den Turm mit dem Zeitball, der um Punkt zwölf nach unten sauste. Das optische Signal diente dem Uhrenvergleich: Nur mit exakt laufenden Chronometern konnten die Schiffer auf See den Längengrad und damit ihre Position bestimmen. Wichtig war der Speicher auch wegen der Wassertiefe am südöstlichen Kai, wo auch große Seeschiffe festmachen konnten. Die teils hydraulischen, teils mit Dampf betriebenen Kräne hievten die Fracht aus den Schiffsluken direkt bis vor die Lagerflächen. Nach schweren Kriegsschäden wurde der Speicher 1963 gesprengt. An seine Stelle trat der Kaispeicher A, der sich jedoch bald als obsolet erwies. Zwischenzeitlich sollte er als "Media City Port" zum Zentrum der New Economy umgebaut werden, bevor er dann zur Elbphilharmonie wurde.

Annabel Trautwein

Wer wir sind



© Maria Feck

Ich bin Kilian Trotier, 35 Jahre alt, und leite gemeinsam mit Marc Widmann das Hamburg-Ressort. Aufgewachsen im westfälischen Sauerland, habe ich in Hamburg Journalistik und Geschichte studiert. Seit dem Sommer 2012 bin ich als Redakteur bei der ZEIT angestellt. Zunächst im Feuilleton, wo ich vor allem über den digitalen Wandel geschrieben habe. Seit 2014 als Gründungsmitglied des Hamburg-Ressorts. Ich schreibe über Kultur und Sport, lebe in Eimsbüttel und bin gerne nachts wach, um kanadisches Eishockey zu gucken. Wenn die Montréal Canadiens gewinnen, geht’s mir gut.

Was Sie heute erleben können

Mittagstisch

Allerlei Kuriositäten Es könnte auch ein feines Schimpfwort sein, denkt man beim Gang über den Gerhart-Hauptmann-Platz zum kofookoo. Vor der Tür werden auf zwei Tischen Speisen präsentiert, die man in diesem neuen panasiatischen Restaurant erstehen kann: von Sushi über Ramen- und Pho-Bo-Suppen bis hin zu gedämpften Dim Sum. Dazu eine Reihe von Beilagensalaten wie Goma Wakame und Qualle-Gurke. Qualle? Muss probiert werden. Sie schmeckt gummiartig, nach nichts. Während der Algensalat (2,80 Euro) überzeugt, enttäuscht die Pho Bo auf ganzer Linie. Trotz einer kräftigen Nachsalzung und frischen Kräutern will kein Geschmack entstehen. Der Service ist noch ein wenig unkoordiniert, schließlich steht man am Ende des Essens zu dritt am Tisch. "Die Qualle war wohl nicht so Ihrs?", fragt eine Frau, vielleicht die Inhaberin, mit einem gestrengen Blick auf den kaum angerührten Salat. Und die Suppe? War leider gar nicht gut, erklärt man. Es wird höflich genickt. Wir werden nachbessern!, wird versprochen. Den Quallensalat muss man dafür nicht bezahlen. Beim Hinausgehen hat man immerhin gelernt, dass kofookoo Chinesisch ist und für Glück und Reichtum steht. kofookoo yam’cha; Mitte, Gerhart-Hauptmann-Platz 48a, Mittagstisch Mo–So ab 12 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

Musik ohne Mensch: Als Benoît Carré aka Skygge "Hello World" vorstellte, stand die Musikwelt kopf. Es gilt als das erste von einer künstlichen Intelligenz komponierte Pop-Album. Die nächste Welle technologischer Innovationen dürfte abermals "komplett neue Möglichkeiten eröffnen", sagt Journalist Eric Eitel. Impulsvortrag: "Musik Non-Stop – Künstliche Intelligenzen, Mensch-Maschine-Schnittstellen und die Zukunft des Musikmachens".

Museum der Arbeit, Seminarraum, Wiesendamm 3, 19 Uhr

Kamerun-Kino: Yves aus Kamerun erreicht nach langer Reise Spanien, will ein neues Leben beginnen. Doch es geht weder vor noch zurück. Die Filmemacherin Melanie Gärtner begegnet in Kamerun zeitgleich Yves’ Familie, die seit seinem Aufbruch nichts mehr von ihm gehört hat. In ihren Augen kann nur er ihr Leben verbessern. "Yves’ Versprechen", Dokumentarfilm mit anschließendem Treffen der Regisseurin und der Trägerin des Olof-Palme-Friedenspreises Waltraut Biester.

Metropolis, Kleine Theaterstraße 10, 19 Uhr, 7,50 Euro

Dienstbare Bühne: Die Schwestern Claire und Solange dienen der gnädigen Frau. Wieso eigentlich? Das Theaterstück "Les Bonnes – Die Zofen von Jean Genet" macht auf humorvolle wie verstörende Weise die Möglichkeit einer Umkehrung der Verhältnisse bewusst. Gastspiel der Compagnie Dumanlé, Elfenbeinküste (in französischer Sprache mit deutschen Übertiteln).

Thalia Theater, Gaußstraße 190, 20 Uhr, 28 Euro

Was kommt

Stark auf der Straße: Viele Frauen fühlen sich in der Dunkelheit unwohl. Wie können sie sich und ihre Liebsten wirkungsvoll schützen? Der Kurs "Starke Frauen: Selbstverteidigung" lehrt Frauen ab 16 Jahre einfache und wirksame Techniken, um sich besser zu behaupten.

Zentralbibliothek, Ebene 1, Hühnerposten 1, Do, 18–21 Uhr, Eintritt frei, Anmeldung unter service@buecherhallen.de

Hamburger Schnack

Freitag früh, Buslinie 17, Richtung City. Es ist übervoll, Menschen mit ihrem Wochenendgepäck drängeln sich im Gang. Eine asiatische Frau stellt ihren Rucksack auf dem Sitz einer anderen ab und fragt: "Stört das?" – "Nein, kein Problem, ist ja so voll heute!" Daraufhin die erste: "Find ich nicht." Und nach kurzer Pause: "Ich bin in Peking aufgewachsen." Beide Frauen lachen. Gehört von Bettina Klee

Meine Stadt

Die historische Hafenstadt steht, wie hier bei Ebbe sichtbar, auf Hunderttausenden in den Boden gerammten Holzpfählen © Hans Appell

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

Warum der Ausbau des Bahnhofs so kompliziert ist und es noch sehr lange dauern wird, bis die jetzt vorgestellten Pläne Wirklichkeit werden, hat unser Kollege Stefan Schirmer schon im August beschrieben

Wieso unser Kollege Florian Zinnecker die Thalia-Premiere des Stückes "Vor dem Fest" von Saša Stanišić für sehr gelungen hält

Was drei Hamburger auf ihrem Roadtrip quer durch Europa erleben, haben sie unserer Kollegin Kathrin Fromm erzählt