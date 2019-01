Oliver Hollenstein © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

gestern Morgen traf ich im ZEIT-Aufzug zwei zitternde Kolleginnen. Angesichts der aktuellen Kälte erwartete ich schon ein Lamento über den Wintereinbruch. Teile der Stadt scheinen ja, seit die Temperaturen unter null gefallen sind, kurz vor Auslösung des Katastrophenalarms zu stehen. Die Stadtreinigung verschickte gestern um vier Uhr morgens eine Pressemitteilung: Vorsicht, es könnte glatt sein! Die Feuerwehr warnte via Twitter: Eisflächen nicht betreten, es besteht Lebensgefahr! Und eine große Lokalzeitung warb für den Kauf ihrer Ausgabe mit der Frage: Was hilft am besten gegen die Kälte? In meiner Heimat schneit es manchmal schon im Oktober, manchmal noch im April, der Wetteralarmismus der angeblich doch so coolen Norddeutschen befremdet mich auch nach fünf Jahren in Hamburg noch. Umso erstaunter war ich im Aufzug. Eine der beiden Kolleginnen, gebürtige Griechin und eine der größten Frohnaturen der ZEIT, fand, dass es doch nichts Schöneres als einen Spaziergang durch die Kälte gebe – und einen Grog danach. Sie wird sich freuen: Es bleibt wohl bis Sonnabend frostig, in den nächsten Tagen könnte es sogar noch kälter werden. Kein Grund zur Panik, man nennt es Winter.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Oliver Hollenstein

Aktuelles

© Freie und Hansestadt Hamburg

Senat wünscht sich ein Oxford in Bahrenfeld

Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) war sogar eigens aus der Babypause gekommen, um bei der Verkündung dieser Nachricht dabei zu sein. Entsprechend groß waren die Worte: Ein "Stadtteil des Wissens" soll es nach Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) werden, für Universitätspräsident Dieter Lenzen gar "das neue deutsche Oxford". Es sei nur eine "Frage von Stunden, wann die ersten Nobelpreisträger darum bitten, bei uns forschen zu dürfen", verkündete Lenzen. Keine Frage, die "Science City Bahrenfeld", die gestern im Rathaus vorgestellt wurde, wird ein großes Ding. 125 Hektar groß, um genau zu sein. Sie soll nichts weniger als die Eier legende Wollmilchsau der Stadtplanung werden: ein Wissenschaftsstandort mit unmittelbarer Anknüpfung an die Wirtschaft – und was zum Wohnen. Rund um das Forschungszentrum DESY werden weitere Fakultäten der Uni angesiedelt, vor allem Chemie, Physik und Biologie, dazu kommen der geplante Innovationspark sowie 2500 Wohnungen, und all das direkt am Altonaer Volkspark. Vorerst ist die Science City 2040 allerdings nur ein Masterplan und deshalb ohne exaktes Budget. Mit den konkreten Planungen soll im kommenden Jahr begonnen werden.

Der Schlagermove bleibt auf St. Pauli – vorerst

© Daniel Bockwoldt/dpa

Bezirksamt-Mitte, Sitzung des City-Ausschusses der Bezirksversammlung. Seit Wochen wird auf St. Pauli diskutiert, wie es weitergehen soll mit dem umstrittenen Schlagermove. Bis zu 500.000 Schlagerfans ziehen jedes Jahr feiernd durch die Stadt, viele Anwohner sind davon ziemlich genervt. Gestern Abend dann das Aufeinandertreffen. Auf der einen Seite Veranstalter Hossa-Hossa, auf der anderen 40 Bürger. Vier von SPD und Grünen vorgeschlagene Alternativen zur derzeitigen Route sollten erörtert werden: Neben einem reinen Rundkurs um das Heiligengeistfeld, einer Umrundung der Binnenalster oder des Michels nebst Portugiesenviertel wurde eine Verlagerung zum Großmarktgelände diskutiert. Ergebnis: Dem Veranstalter passen sie alle nicht. Aber auch Vertreter von Polizei, Feuerwehr und City-Management waren skeptisch. Die Bürger hielten sich während der Anhörung auffällig zurück, nur selten gab es mauliges Stöhnen. Klar wurde in der dreistündigen Sitzung wieder einmal, dass sich die Anwohner vor allem an einem stören: Es sind einfach zu viele Großveranstaltungen auf St. Pauli. Eine Entscheidung über die Verlagerung wurde nicht getroffen. Sie würde ohnehin erst den Schlagermove 2020 betreffen.

Tina Pokern

Rechtsextreme Vorfälle auch bei der Polizei in Hamburg

Ein Angestellter der Polizei verschickte in einer WhatsApp-Gruppe das Bild eines Tannenbaums mit Hakenkreuz-Kugeln, ein anderer hielt bei einer Merkel-muss-weg-Demo eine Rede, ein Polizeibeamter sammelte Waffen und NS-Propagandamaterial: Auch bei der Hamburger Polizei hat es seit 2015 mehrere rechtsextremistische Vorfälle gegeben. Das geht aus einer Auflistung der Innenbehörde auf Anfrage der Linken-Bürgerschaftsabgeordneten Christiane Schneider hervor. Wie weit gehen die rechten Umtriebe in der Polizei? Diese Frage stellt sich, seitdem im Dezember bekannt wurde, dass mehrere hessische Polizisten in einem Chat fremdenfeindliche und NS-verherrlichende Bilder und Texte ausgetauscht hatten. Bei der Hamburger Polizei hat es seit 2015 gemäß der Auflistung vier rechtsextremistische Vorfälle gegeben, in drei weiteren Fällen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet, die teilweise noch nicht abgeschlossen sind.

In einem Satz

Im vergangenen Jahr soll es in der Stadt deutlich weniger Wohnungseinbrüche, Taschen- und Fahrraddiebstähle sowie Körperverletzungen gegeben haben, berichten der NDR und die "Bild", die Polizei kommentierte die Zahlen nicht +++ Ein aus Dänemark eingewanderter Wolf, der nachweislich sechs Schafe in Pinneberg gerissen hat, soll zum Abschuss freigegeben werden +++ Der Hafenbetreiber HHLA hat die Bahnanlagen am Burchardkai um zwei auf zehn Gleise ausgebaut +++ Der FC St. Pauli hat den polnischen U20-Nationalspieler Jakub Bednarczyk vom Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen verpflichtet

Was heute auf der Agenda steht

Friedensnobelpreisträgerin und Menschenrechtsaktivistin Shirin Ebadi spricht in der Bucerius Law School zum Thema "Sind Islam und Demokratie miteinander vereinbar?" +++ Kultursenator Carsten Brosda (SPD) besucht den Firmensitz von Facebook in Deutschland

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Die Hebamme

"Es wird ein Junge! Der Gynäkologe war sich bei den Vorsorgeuntersuchungen ganz sicher. Die Eltern haben sich deshalb nur Jungennamen überlegt. Im Krankenhaus beim Ultraschall dann die Überraschung: Ich sehe ein Mädchen!, sagte die Ärztin. So war es auch. Die Eltern mussten sich also schnell einen anderen Namen ausdenken. Sie nahmen es mit Humor. ›Wenn sie ihren Namen später doof findet, können wir immerhin sagen, dass wir nicht viel Zeit zum Nachdenken hatten‹, meinten sie."

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Vorhang auf! So geht es weiter in der Handelskammer

© XX, Axel Heimken/dpa

Noch werben beide Kandidaten um Stimmen, doch am Donnerstag um 16 Uhr entscheidet sich, wer das neue Gesicht der Hamburger Wirtschaft wird. Nachdem der als Kammerrebell bekannt gewordene Tobias Bergmann im Dezember als Präses zurückgetreten war, braucht die Handelskammer einen neuen Chef. Und der entscheidet, wie es weitergeht mit dem eingeleiteten Reformkurs. In einer ersten Probewahl am Sonntag gewann der Investmentberater und ehemalige Chef des Lloyd-Fonds, Torsten Teichert. Er will die Reform stoppen. Ist sein Konkurrent, Hafenunternehmer Johann Killinger, damit raus? Diese Schlussfolgerung wäre verfrüht, sagt unsere Wirtschaftsredakteurin Hanna Grabbe. Hier schreibt sie, welche drei Szenarien nach der Wahl am Donnerstag wahrscheinlich sind.

Im Maßstab: Städtetourismus ist im Trend

Der Tourismus in Hamburg boomt. 13,4 Millionen Übernachtungen zählte das Statistikamt Nord allein bis November, fünf Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. 2018 dürfte also wieder ein Rekordjahr gewesen sein – und zwar nicht nur bei uns. Auch für München und Berlin zeichnen sich erneut große Zuwächse ab. Wie sah es eigentlich in den vergangenen Jahren aus?

© ZEIT-Infografik

Wer wir sind



© Maria Feck

Ich bin Tina Pokern, 33, freie Journalistin und seit knapp drei Jahren Teil der Elbvertiefung. Zuvor habe ich in Niedersachsen über das geschrieben, was vor der Haustür passiert, mit einer Vorliebe für die Krümel vom Kuchen, das Kleine im Großen. Wenn es irgendwo rumort, suche ich nach dem Warum und gehe mitten rein – in die Erstaufnahmeeinrichtung, den Wohnmobilstrich oder eben die Eckkneipe im Viertel, wo die Menschen einander noch Nachbarn sind. Es ist die Neugier, die mir mit baumelnden Beinen auf der Schulter sitzt und mir immer wieder Fragezeichen vor die Füße wirft. Ihretwegen bin ich am Ende Journalistin geworden und nicht etwa Rockstar, wie eigentlich geplant. Tja, jetzt bringt mich mein Job zwar nicht auf die Bühnen der Welt, aber dafür immerhin schon mal bis über beide Ellenbogen in den Hintern einer Kuh.

Was Sie heute erleben können

Mittagstisch:

Bedingt Sehnsucht stillend Für aus Süddeutschland stammende Menschen ist der Winter in Hamburg bisweilen eine Qual. Nicht dass die Hansestadt nicht auch eine schöne Winterkulisse böte und ihren ganz eigenen winterlichen Charme entwickelte, aber die Berge sind denn doch recht fern, und Schnee unter den Brettern wird man in Hamburg selten haben. Ob ein Besuch in der Alpenkantine bei Sehnsucht helfen kann? Es ist ein hübscher Ort mit langen Tischen, an denen man mit anderen zusammensitzt, als mache man eben eine Pause auf einer Hütte. Und auch die Wand aus Beton könnte eine ferne Reminiszenz an eine Gondelbahn sein. Doch schon der Blick auf die Kuckucksuhr, die bekanntlich aus dem Schwarzwald stammt, lässt stutzen. Die Allgäuer Kasspatzen (9,50 Euro) dann, mit Käse überbackene, in Sahne schwimmende und lediglich mit ein paar Ringlein Frühlingszwiebeln verzierte Spätzle, betrüben eher, als die Stimmung zu heben. Der Krautsalat passt nur bedingt dazu, der Gaumen sehnt sich nach etwas Grünem. Immerhin, der Almdudler ist vertraut süß und mit 3,50 Euro fast ebenso überteuert wie auf einer österreichischen Skihütte. Alpenkantine; Eimsbüttel, Osterstraße 98, Mo–So 10–22 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

Pianoplatz: "Seit 50 Jahren sitze ich am Klavier, dem schönsten Platz auf der Erde", sagt Franck-Thomas Link. Beim Feierabendkonzert im Oberhafen spielt der künstlerische Leiter des Hamburger Kammerkunstvereins sein Lieblingswerk, die Klaviersonate D 960 von Franz Schubert.

Halle 424, Stockmeyerstraße 43, 18–19 Uhr, 10 Euro

"Liebe" im KZ: Im Winter 1945 beobachteten Häftlinge des Frauenaußenlagers Tiefstack die Beziehung zwischen Aufseherin Anneliese Kohlmann und Insassin Lotte Winter. Anna Hájková (University of Warwick) erzählt eine queere Geschichte des Holocausts und der Machtlosigkeit der Opfer. "Sexualität im KZ – Facetten einer erzwungenen Frauenbeziehung".

Mahnmal St. Nikolai, Willy-Brandt-Straße 60, 18–19.30 Uhr, Eintritt frei

Country in Serie: In der US-TV-Serie "Nashville" spielt Charles Esten den Country-Star Deacon Claybourne. 2018 sprang seine Figur von der Bühne ins wahre Leben: Der 52-Jährige gab sein Live-Debüt als Musiker. Heute lässt er mit "Roads & Shoes" erneut die Leinwand hinter sich und beschwört Cowboys und -girls in der Steppe des Docks.

Docks, Spielbudenplatz 19, 19 Uhr, VVK 27,15 Euro

Hamburger Schnack

In einer Bäckerei am Grindelhof sitzt ein älteres Ehepaar und frühstückt. Der Mann holt einen Stapel verschiedenster Tageszeitungen aus seiner Tasche, legt diese offen für seine Frau auf den Tisch und sagt: "Die Todesanzeigen habe ich schon gelesen. Ich kenne keinen." Gehört von Christina Braasch

Meine Stadt

Gesehen unter einer Brücke am nördlichen Alsterlauf © Horst-Dieter Martinkus

