Oliver Hollenstein © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

wann waren Sie zum letzten Mal in der Kunsthalle? Bei mir ist das zugegebenermaßen schon eine ganze Weile her. In diesem Jahr wird das wichtigste Hamburger Museum 150 Jahre alt. Doch das Jubiläum beginnt alles andere als optimal. Heute räumt Kunsthallen-Direktor Christoph Martin Vogtherr sein Büro. Erst vor gut zwei Jahren war Vogtherr als große Hoffnung aus London geholt worden. Dann wurde überraschend sein Traumjob frei: Ab dem 4. Februar wird er als Generaldirektor der Preußischen Schlösserstiftung Berlin-Brandenburg Herr über 30 Schlösser wie Sanssouci und Charlottenburg sein. Und die Kunsthalle? Die Stadt sucht einen Nachfolger. Doch das kann dauern, vorerst steht das Museum ohne Chef da. Herrscht jetzt Anarchie am Glockengießerwall? Eigentlich eine gute Gelegenheit, am Wochenende einmal ins Museum zu gehen und nachzuschauen.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!

Ihr Oliver Hollenstein

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Datenschutzerklärung

Aktuelles

© Ulrich Perrey/dpa

Jonathans Tod durch Stromschlag: Bewährung und hohe Geldstrafen

Zehn Monate auf Bewährung, zusätzlich hohe Geldstrafen von 500 und 600 Euro monatlich auf drei Jahre: So lautete gestern das Urteil für die Geschäftsführerin eines Supermarkts in Harburg sowie ihren Bruder und Mitgeschäftsführer. In ihrem Geschäft war im Mai 2016 der vierjährige Jonathan an einem Stromschlag gestorben, den er aufgrund eines unsachgemäß angebrachten LED-Trafos an einem Geländer erlitten haben soll. Die beiden Besitzer hätten ihre Sorgfaltspflichten erheblich verletzt, sagte die Richterin. Kabel hingen offen von der Decke, ein Trafo auf einem Metallschrank war nicht fachgerecht installiert. Mängel, die jeder Laie hätte erkennen können. Doch geprägt war der Prozess vor allem von Emotionen, hat Gerichtsreporterin Elke Spanner beobachtet. Trauer, Erschöpfung – aber vor allem Wut aufseiten von Jonathans Angehörigen. Ihren vollständigen Prozessbericht lesen Sie auf ZEIT ONLINE.

Wie unzufrieden sind Hamburger mit Bus und Bahn?

Im vergangenen Jahr haben sich die Hamburger 30.000 Mal über den öffentlichen Nahverkehr beschwert, das sind gut 4000 Beschwerden mehr als vor einem Jahr. Das geht aus einer Antwort des Senats auf eine Anfrage der CDU hervor. Häufigster Grund: Fahrtausfälle und Verspätungen. Ist das eigentlich viel? Die "Bild"-Zeitung jedenfalls schließt daraus, die Hamburger seien "ganz einfach: gar nicht!" mit dem öffentlichen Nahverkehr zufrieden. Nun, das kann man auch anders sehen. Etwa 780 Millionen Fahrgäste nutzen den Nahverkehr im Jahr. Heißt konkret: Nicht mal jeder 25.000. Passagier war im vergangenen Jahr so unzufrieden mit Hochbahn und Co., dass er eine Beschwerde abschickte.

Die Soap-Opera um die Handelskammer geht weiter

© Daniel Bockwoldt/dpa

Unsere Kollegin Hanna Grabbe hatte es bereits geahnt: Möglicherweise würde es keinem Kandidaten gelingen, genügend Stimmen zu bekommen, um Präses der Handelskammer zu werden. Das ist nun passiert. Investmentberater Torsten Teichert bekam bei der Wahl gestern 26 Stimmen aus dem Plenum, Hafenunternehmer Johann Killinger 30. Für eine absolute Mehrheit wären 33 Stimmen notwendig gewesen. Dabei hatte sich schon vor der Abstimmung Ärger abgezeichnet. Mitglieder der Kammer beschwerten sich, dass das Bündnis der Rebellen am Sonntag schon einmal probeweise abgestimmt hatte. Diese Testwahl hatte Teichert gewonnen, das wertete Killinger als Einschüchterungsversuch. Der erklärte gestern, vier Wochen Wahlkampf seien wirklich anstrengend gewesen, er werde sich nun überlegen, ob er überhaupt noch ein zweites Mal antreten werde. Sein Konkurrent Teichert wiederum sagte, er stehe für das Amt definitiv nicht mehr zur Verfügung. Wann die nächste Wahl ist, wird nun diskutiert. Bis dahin bleibt Vize-Präses André Mücke der Chef. Die große Handelskammer Soap-Opera geht also noch ein bisschen weiter.

In einem Satz

Rechtsberater, Treuhänder, Wirtschaftsprüfer und Privatisierungsberater haben am Verkauf der HSH Nordbank mehr als 306 Millionen Euro verdient, das geht aus einer Antwort des Senats auf eine Anfrage der FDP hervor +++ Die traditionsreiche Tennisanlage am Hamburger Rothenbaum soll bis 2020 für zehn Millionen Euro modernisiert werden, größter Geldgeber ist Mäzen Alexander Otto +++ Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) reist übers Wochenende nach Dubai, um an einer Gesundheitsmesse teilzunehmen

Was heute auf der Agenda steht

Von heute an verkehrt die Linie U3 einen Monat lang nicht zwischen den Haltestellen Berliner Tor und Rathaus +++ In der Barclaycard Arena spielt Deutschland im Handball-WM-Halbfinale gegen Norwegen +++ Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) sticht im Museum für Hamburgische Geschichte den traditionellen Senatsbock an

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Der Polizist

"Die Polizei, dein Freund und Helfer. Diesen Spruch hatte die Oma wohl im Kopf, die uns ihren Kanarienvogel aufs Revier brachte, weil sie ins Krankenhaus musste. Ihre Tochter würde ihn am folgenden Tag abholen, sagte sie. Wir haben das dann einfach gemacht. Die alte Frau hatte offenbar niemanden, den sie sonst fragen konnte. Der Vogel stand also einen Tag bei uns in der Rezeption, bis die Tochter kam."

An dieser Stelle lesen Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Die neuen Hamburg-Seiten der ZEIT: Stadtentwicklung im Fokus

Hamburg wächst, bald könnten hier zwei Millionen Menschen leben. Doch die Fläche der Stadt wächst nicht. Das führt zu Konflikten, aber auch zu spannenden Projekten. Wir werden in jeder Ausgabe des neuen Hamburg-Teils eine dieser Ideen vorstellen und diskutieren. "Stadtentwicklung" heißt die Seite, und darum soll es auch gehen: Wo werden neue Stadtteile entwickelt? Sind Hochhäuser die Zukunft? Kann der Verkehr besser gelenkt werden? Es geht um das Hamburg der Zukunft, das heute geplant und gebaut wird. Welches Thema wir in der ersten Ausgabe behandeln, erfahren Sie in sechs Tagen.

"Das Leben einer Frau ist nur halb so viel wert wie das eines Mannes"

© Angel Manzano/Getty Images

Shirin Ebadi ist die wohl bekannteste Frauenrechtlerin des Irans, als Anwältin kämpfte sie viele Jahre für politisch Verfolgte und unterdrückte Frauen. 2003 bekam sie für ihren Einsatz für die Menschenrechte den Friedensnobelpreis, seit 2009 lebt sie im Exil in London. Für einen Vortrag an der Bucerius Law School war Ebadi in Hamburg, unsere Redakteurin Annika Lasarzik traf sie vorab zu einem exklusiven Gespräch. Sie sei schon sehr gespannt auf "dieses große neue Konzerthaus", von dem sie schon so viel gehört habe, erzählte Ebadi, die dann aber schnell zu ganz anderen Themen überging – der Unterdrückung von Frauen im Iran, der #MeToo-Debatte und Integration.

Elbvertiefung: Frau Ebadi, haben Sie Angst?

Shirin Ebadi: Nein, wieso sollte ich?

EV: In den vergangenen Monaten sind mehrfach Aktivitäten des iranischen Regimes in Europa aufgeflogen, auch in Deutschland. Von Attentatsversuchen auf Oppositionelle im Exil ist die Rede. Und Sie sind eine sehr prominente Kritikerin des Regimes …

Ebadi: Ich wurde in meinem Leben schon so oft schikaniert, ich bekam so viele Todesdrohungen. Ich habe mich längst daran gewöhnt. Es gibt zwar Hinweise darauf, dass ich in London, wo ich seit 2009 im Exil lebe, beschattet werde. Doch es ist mir schlicht egal. Sollen sie mich doch ausspähen. Ich habe nichts zu verbergen.

EV: Wie hat sich das Leben der Iraner verändert, seit die USA ihren Ausstieg aus dem Atomabkommen erklärt und Sanktionen verhängt haben?

Ebadi: Die Wirtschaftskrise im Land hat sich verschärft, die nationale Währung Rial hat über 60 Prozent an Wert verloren. Das bekommen die Menschen unmittelbar zu spüren – sie sind ärmer geworden, die Arbeitslosenquote ist hoch. Ich beobachte mit Sorge, dass sich die Kluft zwischen Arm und Reich immer weiter verstärkt. Wer sich in regierungsnahen Kreisen bewegt, kann die Sanktionen locker umgehen und viel Geld schwarz verdienen.

EV: Frauen spielen bei den Protesten eine aktive Rolle. Sie lassen sich ohne Kopftuch fotografieren, tanzen auf der Straße – Bilder, die sich rasant im Netz verbreiteten. Sind iranische Frauen selbstbewusster geworden?

Ebadi: Nein, sie haben sich seit dem ersten Tag gegen das Regime aufgelehnt, schließlich sind sie allein im Rechtswesen von besonders harten Einschränkungen betroffen: Das Leben einer Frau ist nur halb so viel wert wie das eines Mannes, die Zeugenaussage einer Frau gilt nur halb so viel wie die eines Mannes, die Tochter erbt nur halb so viel wie der Sohn … Das sind nur wenige Beispiele. Für die westliche Welt sind diese Frauen nun sichtbarer geworden. Soziale Medien wie Instagram und Twitter spielen da eine entscheidende Rolle. Den Iranerinnen öffnet sich eine Tür zu einer Welt, die ihnen sonst verschlossen geblieben wäre – und die Welt blickt auf die Iranerinnen.

EV: Wie sollte sich Europa oder konkreter Deutschland verhalten, um die Freiheitsbestrebungen im Iran zu unterstützen?

Ebadi: Eine Maßnahme wäre ganz einfach. Wenn politische Delegationen in den Iran reisen, sollten die Frauen kein Kopftuch tragen. Auch nicht aus vermeintlicher Höflichkeit oder Etikette. So würde man den iranischen Frauen, die seit Jahrzehnten gezwungen werden, ein Kopftuch zu tragen, Respekt erweisen.

Das ganze Gespräch lesen Sie auf ZEIT ONLINE

Im Maßstab: Hauptsache, aufs Gymnasium!

Fast die Hälfte aller Grundschüler wechselt heute aufs Gymnasium. Das führt zu Zerreißproben – für Schüler, Lehrer und Eltern. Mit diesem Thema beschäftigt sich die Titelgeschichte der aktuellen ZEIT (für Abonnenten hier nachzulesen). Auch in Hamburg kennen wir diese Konflikte. Wie viele Schüler aufs Gymnasium gehen, unterscheidet sich dabei sehr stark nach Stadtteil.

© ZEIT-Infografik

Wer wir sind



© privat

Ich bin Anna Heidelberg-Stein, 36 Jahre alt und damit drei Jahre älter als mein neuer Chef. Wie kann das sein? Ich bin zweifache Mutter und freie Journalistin, da klettert man die Karriereleiter nicht so schnell hoch. Dafür erlebe ich täglich Wildmädchen und Vereinbarkeitswahn. Langweilig wird das nie. Als Volontärin dachte ich immer, mein Weg führt direkt zum "Spiegel". Bis ich merkte, dass nur Lokaljournalismus richtig nahe an Menschen herangeht. Deshalb schreibe ich für die "Elbvertiefung" und die "Landeszeitung" in Lüneburg, wo ich lebe. In den vergangenen Jahren war ich außerdem beim "UniSpiegel", bei ZEIT ONLINE und der Nachrichtenagentur dapd. In einem anderen Leben studierte ich auch mal Jura in Berlin. Zum Examen schenkte ich mir aber das Versprechen, nie wieder "was mit Paragrafen" machen zu müssen. Stattdessen von Herzen: "was mit Medien".

Was Sie heute erleben können

Lesevertiefung

Drei Buchempfehlungen fürs Wochenende ... HörbuchEin mysteriöses Phantom macht im Paris der Zwanzigerjahre die Säle des Louvre unsicher, was den Journalisten Jacques Bellegarde auf den Plan ruft. Er will das Phantom enttarnen. Ein tolles Projekt von Jens Wawrczeck, den wir alle als Peter Shaw von den "Drei ???" kennen. Arthur Bernede: Jens Wawrczeck spricht und singt "Belphegor – Das Phantom des Louvre";Vitaphon 15,95 Euro Sachbuch Ein wohltuend sachliches und informatives Buch über unseren eigentlich gut funktionierenden Sozialstaat. Hier werden Fakten geliefert, die belegen, wie viel Gutes unser Staat leistet und wo Fehlentwicklungen liegen. Absolut verständlich zu lesen. Georg Cremer: Deutschland ist gerechter, als wir meinen. Eine Bestandsaufnahme;Beck Verlag 16,95 Euro Kinderbuch Laubfrosch Hope ist etwas anders als all seine Artgenossen im Teich. Das liegt nicht nur an seiner blauen Farbe, sondern daran, dass er der geborene Detektiv-Frosch ist, was er unter Beweis stellt, als in seinem Teich eines Tages ein Toter gefunden wird. Liebevoll, witzig und altersgerecht illustriert für Kinder ab 9 Jahren. Kai Lüftner: Sei kein Frosch. Ein Tierkrimi in Grün, äh Blau; Coppenrath 14 Euro … ausgewählt von Britta Maschek; Tolle Geschichten – Bücher in Klein-Borstel; Klein-Borstel

Was geht

Frauen und Finanzen: Seit über 30 Jahren berät Helma Sick in ihrem Unternehmen Frauen. Ihr Credo "Ein Mann ist keine Altersvorsorge" ist zu einem geflügelten Wort geworden: Damen könnten es sich nicht leisten, Geldthemen bei der Lebensplanung auszublenden. Vortrag: "Aufgeben kam nie in Frage".

Zentralbibliothek, Großer Veranstaltungsraum, Ebene 1, Hühnerposten 1, 20.30 Uhr, 8 Euro

Bigband mit Drums: Er sei "ein Schlagzeuger, der jederzeit in der Lage ist, das Ensemble, in dem er gerade wirkt, in eine neue Richtung zu lenken", urteilen Kritiker über Jeff Ballard. Mit der NDR Bigband spielt er erstmals eigene Kompositionen, denen Guillermo Klein ein orchestrales Klanggewand geschneidert hat.

Fabrik, Barnerstraße 36, 20 Uhr, VVK 22,50 Euro

Was kommt

Hype die Mucke: Sie schleppten als Roadies Boxen auf Bühnen, waren Bandmanager, Produzenten oder Designer. Bis sich Bloodhype aus Berlin entschlossen, selber Musik zu machen: Synthesizer treffen auf Riffs, klingen nach Science-Fiction-Soundtracks und Seattle-Garage-Rock.

Molotow, Nobistor 14, 19 Uhr, 16 Euro

Punkt, Satz, Match: Die Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft sieht sich als "Leuchtturm für den Volleyballsport". Mit dem Leistungszentrum und der Partnerschule in Fischbek-Falkenberg fördert sie Ball-affinen Nachwuchs. Mit Erfolg: Sonnabend kämpfen die Damen des Volleyball-Teams Hamburg in der 2. Bundesliga gegen den SV Blau-Weiß Dingden.

CU Arena, Am Johannisland 2–4, Sa, 19 Uhr

Hamburger Schnack

Nachmittag auf der Mönckebergstraße. Ein Paar mittleren Alters macht sich daran, die Straße zu überqueren. Sie stolpert und fällt fast vor ein Auto. Im letzten Moment reißt der Mann sie zurück und schimpft: "Wie ich gerade eben sagte: Man kann nicht laufen und schwatzen. Es geht nur eines zur Zeit." Gehört von Margret Silvester

Meine Stadt

Rissen, Bushaltestelle »Hexentwiete«, Linie 388. Rissen hat endlich einen Ortsbus mit vorerst provisorischen Haltestellen. Beleuchtung und Bestuhlung steuern die Bewohner selbst bei. © Charlotte Drews-Bernstein

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

Den Prozessbericht zum Stromtod des Vierjährigen lesen Sie auf ZEIT ONLINE.

Das komplette Interview mit Shirin Ebadi lesen Sie auf ZEIT ONLINE.

Hauptsache, aufs Gymnasium! Die aktuelle Titelgeschichte der ZEIT exklusiv für Abonnenten.